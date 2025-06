Niemieckie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot szpiegowski nad Bałtykiem. Prowokacja i test dla NATO?

W sobotę "Bild" poinformował, że w piątek rano dwa niemieckie myśliwce Eurofighter przechwyciły rosyjski samolot szpiegowski, namierzony przez systemy radarowe NATO.

Przebieg akcji przechwycenia

Jak podała gazeta, w piątek o godz. 9.16 NATO zaalarmowało zespół Quick Reaction Alert (QRA) Bundeswehry i 16 minut później dwa Eurofightery wystartowały z bazy lotniczej Laage w pobliżu Rostocku. O godz. 9.54 niemieckie myśliwce osiągnęły swój cel i nawiązały kontakt wzrokowy z rosyjskim samolotem rozpoznawczym Ił-20M.

Rosyjski samolot rozpoznawczy Ił-20M

"Bild" informuje, że rosyjskie samoloty rozpoznawcze Ił-20M regularnie startują z Królewca, aby zbierać informacje o działaniach NATO wzdłuż wybrzeża Bałtyku – szczególnie w Polsce, Niemczech, Danii i Szwecji.

Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej w czerwcu 2025 roku

13 czerwca 2025 roku ok. godz. 10.50 rosyjski samolot rozpoznawczy Ił-20 na głębokości około 2 km naruszył polską przestrzeń powietrzną nad Morzem Bałtyckim - przekazało wówczas Dowództwo Operacyjne RSZ.

Czym jest Ił-20?

Samolot rozpoznawczy Ił-20, oznaczony przez NATO jako Coot-A, to radziecka maszyna opracowana na bazie pasażerskiego Ił-18D, służąca do rozpoznania elektronicznego i obrazowego. Produkowany przez Biuro Iljuszyna, pierwszy lot odbył w 1968 roku, a do służby wszedł rok później. Wyprodukowano około 20–24 egzemplarze. Napędzany czterema silnikami turbośmigłowymi Iwczenko AI-20M o mocy 4250 KM każdy, osiąga zasięg do 5400 km. Załogę stanowi zazwyczaj 13 osób, w tym pięciu członków załogi lotniczej i ośmiu operatorów systemów rozpoznawczych. Charakterystyczne elementy konstrukcji to owiewka pod kadłubem z radarem Igła-1 do mapowania terenu, boczne wybrzuszenia na kamery panoramiczne A-87P oraz liczne anteny do przechwytywania sygnałów. Wyposażony w systemy Vischnia, SRS-4 Romb i Kwadrat-2, umożliwia zbieranie danych radiowych i telekomunikacyjnych w czasie rzeczywistym, a także rozpoznanie w podczerwieni. Główne warianty to prototypowy Ił-20, seryjny Ił-20M z ulepszonymi systemami, zmodernizowany Ił-20M1 oraz Ił-20RT do wsparcia programu kosmicznego. Eksperymentalne modernizacje, jak Anagramma czy Monitor, wprowadzały dodatkowe możliwości rozpoznania radiotechnicznego.