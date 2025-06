Rosyjski samolot naruszył polską przestrzeń powietrzną. Interweniowały brytyjskie myśliwce

Spis treści

Zgodnie z informacjami podanymi przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (RSZ), 13 czerwca 2025 roku około godziny 10:50, rosyjski samolot rozpoznawczy Ił-20 naruszył polską przestrzeń powietrzną na głębokości około 2 km nad Morzem Bałtyckim.

Rosyjski samolot przechwycony

Dowództwo Operacyjne RSZ poinformowało o zdarzeniu na platformie X:

"13 czerwca 2025 roku ok. godz. 10.50 rosyjski samolot rozpoznawczy Ił-20 na głębokości około 2 km naruszył naszą przestrzeń powietrzną nad Morzem Bałtyckim. To kolejny przypadek prowokacyjnego testowania gotowości systemów państw NATO"

Kolejne przechwycenie rosyjskiego samolotu nad Bałtykiem, tym razem przez sojuszniczą parę dyżurną samolotów brytyjskich.13 czerwca 2025 roku ok. godz. 10.50 rosyjski samolot rozpoznawczy Ił-20 na głebokości około 2 km naruszył naszą przestrzeń powietrzną nad Morzem Bałtyckim.… pic.twitter.com/VkWg3Pta34— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) June 13, 2025

Podkreślono, że jeszcze przed naruszeniem polskiej granicy poderwana została para dyżurna brytyjskich myśliwców stacjonujących w Polsce.

"Maszyny przechwyciły i zidentyfikowały rosyjski samolot, który następnie opuścił polską przestrzeń" - dodało Dowództwo Operacyjnej RSZ.

Incydent jest obecnie analizowany przez odpowiednie dowództwa NATO. Dowództwo Operacyjne RSZ określiło to zdarzenie jako "kolejny przypadek prowokacyjnego testowania gotowości systemów państw NATO".

Czym jest Ił-20?

Samolot rozpoznawczy Ił-20, oznaczony przez NATO jako Coot-A, to radziecka maszyna opracowana na bazie pasażerskiego Ił-18D, służąca do rozpoznania elektronicznego i obrazowego. Produkowany przez Biuro Iljuszyna, pierwszy lot odbył w 1968 roku, a do służby wszedł rok później. Wyprodukowano około 20–24 egzemplarze. Napędzany czterema silnikami turbośmigłowymi Iwczenko AI-20M o mocy 4250 KM każdy, osiąga zasięg do 5400 km. Załogę stanowi zazwyczaj 13 osób, w tym pięciu członków załogi lotniczej i ośmiu operatorów systemów rozpoznawczych. Charakterystyczne elementy konstrukcji to owiewka pod kadłubem z radarem Igła-1 do mapowania terenu, boczne wybrzuszenia na kamery panoramiczne A-87P oraz liczne anteny do przechwytywania sygnałów. Wyposażony w systemy Vischnia, SRS-4 Romb i Kwadrat-2, umożliwia zbieranie danych radiowych i telekomunikacyjnych w czasie rzeczywistym, a także rozpoznanie w podczerwieni. Główne warianty to prototypowy Ił-20, seryjny Ił-20M z ulepszonymi systemami, zmodernizowany Ił-20M1 oraz Ił-20RT do wsparcia programu kosmicznego. Eksperymentalne modernizacje, jak Anagramma czy Monitor, wprowadzały dodatkowe możliwości rozpoznania radiotechnicznego