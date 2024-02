Niemcy zamawiają śmigłowce. Pomogą w ratownictwie medycznym

Dzięki zamówieniu dziesięciu dodatkowych H145 zapewnimy optymalną obsługę naszych pacjentów, utrzymując flotę wiropłatów ratujących życie tak nowoczesną i dostępną, jak to tylko możliwe” – powiedział dr Krystian Pracz, dyrektor generalny DRF Luftrettung. „Jako służba ratownictwa medycznego, DRF Luftrettung doskonale rozumie wpływ osiągów śmigłowca dla jakość pomocy, którą otrzymuje pacjent. Dlatego jesteśmy wdzięczni za ciągłe zaufanie, jakim obdarzają nas, zamawiając naszej produkcji maszyny”, powiedział Thomas Hein, dyrektor regionu europejskiego w firmie Airbus Helicopters. „Jesteśmy dumni z faktu, że w ciągu ostatniej dekady H145 stał się podstawą floty DRF Luftrettung, wykonującej misje ratujące życie w Niemczech i Europie”.

Zamówione wiropłaty będą również objęte umową serwisową HCare Smart, obejmującą całą flotę DRF, zapewniającą kompleksowo wsparcie logistyczne i dostępność części zamiennych.

DRF Luftrettung to jedna z największych i najbardziej doświadczonych organizacji o charakterze lotniczego pogotowia ratunkowego w Europie. Organizacja i jej oddziały zależne użytkują ponad 50 śmigłowców Airbus H135 i H145 w 40 bazach na terenie Niemiec, Austrii, Liechtensteinu i Szwajcarii. Wykonują one misje ratownictwa medycznego i transportu pacjentów podlegających intensywnej terapii. Oprócz tego są również wykorzystywane do misji specjalnych, w tym do zadań dźwigowych oraz innych lotów dziennych i nocnych.

Nowa wersja najlepiej sprzedającego się lekkiego, dwusilnikowego śmigłowca Airbusa - H145 - otrzymała nowy, pięciołopatowy wirnik, który pozwolił zwiększyć udźwig o 150 kg. Prostota nowej konstrukcji bezłożyskowego wirnika nośnego ułatwia czynności obsługowe, poprawiając parametry użytkowe i niezawodność H145. Zarazem poprawia też komfort lotu zarówno dla pasażerów, jak i załogi. Obecnie na świecie lata 1675 maszyn z rodziny H145, które spędziły w powietrzu łącznie już ponad 7,6 miliona godzin. Napędzany dwoma silnikami Safran Arriel 2E, H145 jest wyposażony w cyfrowy system sterowania zespołem napędowym (FADEC) i pakiet cyfrowej awioniki Helionix. Posiada skuteczny, 4-osiowy autopilot, zwiększającego bezpieczeństwo i zmniejszający obciążenie pilota pracą w kabinie. H145 jest najcichszym wiropłatem w swojej klasie.