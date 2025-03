Miejsce Sił Powietrznych w systemie obronnym państwa

20 marca w Hotelu Bellotto odbywa się konferencja Portalu Obronnego pt: "Przyszłość Sił Powietrznych RP". Wśród zaproszonych gości był wicepremier Władysław Kosiniak - Kamysz, szef BBN Dariusz Łukowski oraz szef Sztabu Generalnego generał Wiesław Kukuła. W czasie konferencji rozmawiano o przyszłości Sił Powietrznych, implementacji nowego sprzętu, uzbrojenia do systemu obronnego, do Sił Powietrznych.

Jak mówił na wstępie Władysław Kosiniak - Kamysz:

"Kolejna sprawa to połączenie sił powietrznych i wojsk lądowych. Chodzi o kompatybilność i interoperacyjność. Chodzi o wymianę doświadczeń i informacji w ramach różnego rodzaju systemów. Budując potencjał sił zbrojnych pamiętamy o połączeniu tych wszystkich systemów. (…) Ważnym tematem tej konferencji będzie również przyszłość Ukrainy i wzmacnianie wschodniej flanki NATO".

Minister obrony narodowej w czasie przemówienia zwrócił uwagę na potrzeby Sił Powietrznych, czyli samolotów przewagi powietrznej o zdolnościach transportowych i tankowaniu w powietrzu.

Chciałbym, abyśmy porozmawiali także o kolejnych potrzebach – o zakupach samolotów przewagi powietrznej, o zdolnościach transportowych i tankowaniu w powietrzu. Jestem zwolennikiem tego, aby Polska pozyskała połączone zdolności transportowe i tankowania w powietrzu, ponieważ ten projekt został przed laty zarzucony, a do dzisiaj Siły Powietrzne nie uzyskały tych możliwości. Wzmacnianie wschodniej flanki NATO jest kluczowe. Cieszy mnie decyzja dotycząca lokalizacji CPK, ale potrzeba nam więcej lotnisk wojskowych, zwłaszcza w południowo-wschodniej Polsce.

Jak mówił dalej wicepremier:

Innym ważnym tematem jest szkolenie pilotów. Dęblin od lat pełni kluczową rolę, ale mamy ogromne potrzeby i musimy dostosować proces kształcenia. Jeśli do Wojsk Lądowych trafią śmigłowce Apache, będziemy potrzebowali odpowiednio wyszkolonych pilotów. Dlatego w ministerstwie pracujemy nad uproszczeniem procedur szkoleniowych, aby szybciej kształcić nowych pilotów. Kolejnym wyzwaniem jest utrzymanie wykwalifikowanej kadry.

Następnie głos zabrał szef BBN Dariusz Łukowski, który zwrócił uwagę, że "Siły Powietrzne to jednej z kluczowych elementów naszej zdolności obrony a przede wszystkim zdolności obrony i zdolności do obrony przeciw Federacji Rosyjskiej".

Według szefa BBN

"Następuje przesuniecie środka ciężkość i jeśli chodzi o zainteresowanie naszego sojusznika Stanów Zjednoczonych z Europy do Pacyfiku. Coraz większe wymagania sa stawiane przed państwami europejskimi"

Jak ciągnął dalej szef BBN - "Budujemy system, w którym następuje pełna współpraca wszystkich domen". Szef BBN zwrócił uwagę, że "oprócz samolotów, łączności, sieciocentryczności, integracji wszystkich systemów niezbędny jest integralny system szkolenia lotniczego w Polsce".

Jak mówił dalej:

"Musimy wziąć również pod uwagę te wszystkie obserwacje, które wynikają z wojny w Ukrainie. I tam doskonale widać jaką rolę siły powietrzne mogą i powinny odgrywać w konfrontacji z Federacją Rosyjską".

Szef BBN zwrócił uwagę, że:

"Zastosowanie różnego rodzaju asymetrycznych środków nowych typów broni w tym konflikcie wyraźnie wskazuje, że nawet dzisiejsze plany muszą być poddane głębokiej dyskusji i refleksji zmieniającego się otoczenia"

Łukowski zwrócił także uwagę na bazę przemysłowa, która jest konieczna, podkreślając, że "Polska ma duże tradycje, które zostały zapamiętane. Myśmy produkowali samoloty, mało tego sprzedawaliśmy je za granicę".

Następnie głos zabrał szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Wiesław Kukuła, który zwrócił uwagę, ze to co w mediach społecznościowych różni się od rzeczywistej walki.

"Szczególnie dziś, w dobie transparentności wojny, jej obraz, wyobrażenia o niej, kształtują treści udostępnione w mediach społecznościowych. Dziękuję organizatorom za to, że ten dzień poświęcimy, by analizować to, czego w tych mediach społecznościowych nie widać"

Jak dodał generał "cenna lekcja dla nas niesie historia rozstrzygnięć konfliktów sprzed ery Twittera, sprzed ery mediów społecznościowych. Od czasów, kiedy ludzie zaczęli wzbijać się w powietrze wojny o charakterze symetrycznym, dużej intensywności (...) państwa wygrywały wojny, które panowały w powietrzu".

Generał zwrócił uwagę na zachodzącą epokową transformacje w Siłach Zbrojnych RP.

„Dzisiaj w Siłach Powietrznych oraz lotnictwie Wojsk Lądowych i Marynarki Wojennej zachodzi epokowa transformacja. Za jej prawdziwy początek należy uznać wdrożenie samolotów F-16. Nasi piloci to nie tylko elita pilotów w NATO, ale również ścisła elita nowoczesnego przywództwa wojskowego i obecni kreatorzy przyszłych zdolności sił zbrojnych”.

Jak mówił generał Kukuła Sztab Generalny opracował plan rozbudowy Sił Zbrojnych w latach 2025-2039. Jego sercem jest tak zwana wielka siódemka zdolności sił zbrojnych. "To nic innego jak przepis na to, w jaki sposób zniechęcić Rosję do agresji na Polskę".

Gdybyśmy się nie zdecydowali na głęboką implementację F-35 to po co byśmy nabywali te platformę pic.twitter.com/24xy1fvyVL— PortalObronny (@PortalObronny) March 20, 2025

Po wstępie nastąpił pierwszy panel: „Miejsce Sił Powietrznych w systemie obronnym państwa" w którym wzięli udział:

Władysław Kosiniak-Kamysz – Wicepremier, Minister Obrony Narodowej

Generał Wiesław Kukuła – Szef Sztabu Generalnego WP

Gen. broni rez. Dariusz Łukowski - Sekretarz Stanu, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego

Moderował panel Juliusz Sabak

Na wstępie panelu Władysław Kosiniak - Kamysz stwierdził, że jest optymistą jeśli chodzi o relacje transatlantyckie:

Ja nie jestem pesymistą, tak jak niektórzy myślą, że jest koniec NATO, koniec relacji krajów atlantyckich. Ja wierzę, że Polska ma do odegrania bardzo ważną rolę bycia transatlantyckim łącznikiem Europy ze Stanami Zjednoczonymi. Te ostre słowa płynące z nowej administracji z Waszyngtonu wypowiadane czy w Stanach Zjednoczonych czy w Europie na spotkaniu ministrów obrony, one przyniosły efekt, Europa się obudziła i to jest najlepsze co się mogło zdarzyć na te słowa. Nie oburzenie na te słowa tylko reakcja"

Jak mówił dalej wicepremier: "Mówiąc o globalnej sytuacji naszych sojuszników, wszyscy się biorą do roboty. Niemcy zmieniają konstytucję, żeby więcej wydawać. W parlamentach narodowych są podejmowane decyzje o zwiększenie wydatków z budżetów".

Szef MON podkreślił także, że "Nie będzie procesu stabilizacyjnego na Ukrainie bez Polski, nie wyślemy swoich żołnierzy na Ukrainę. Chcemy być zapleczem logistycznym, infrastrukturalnym"

Głos następnie zabrał szef BBN Dariusz Łukowski:

"My również podzielamy tutaj opinię rządu w tym zakresie, że dobrze się stało, że nastąpił pewien moment przebudzenia naszych partnerstw europejskich dlatego, że te dysproporcje były ewidentne"

Według szefa BBN: "kwestia wsparcia dla Ukrainy jest absolutnie bezdyskusyjna z naszego punktu widzenia. Partnerzy europejscy podzielają to zdanie. Zresztą jest to wyrażone między innymi właśnie w rezolucji Unii Europejskiej i w tych działaniach, które są podejmowane. Tak więc tutaj absolutnie musimy powiedzieć tak, że ja nie widzę zagrożeń czy najwyżej to jest nasza ocena, jeżeli chodzi o kwestie związane NATO. Nstępuje pewne przeniesienie pewnych ciężarów i odpowiedzialności w naszym sojuszu. Natomiast po prostu my jako Europejczycy musimy wziąć odpowiedzialność za swoje własne swoje i te naturalne"

Głos potem zabrał szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Wiesław Kukuła, który podkreślił, że "tworzymy jeden spójny system, który łączy wszystkie sensory i wszystkie efektory".

Generał Kukuła zwrócił uwagę na liczbę celów, które będzie trzeba śledzić w czasie konfliktu i bez AI będzie trudno.

"Już dziś szacujemy, że liczba celów, które będziemy śledzić i razić może przekraczać zdolności percepcyjne oparte na ludzkich systemach białkowych analiz, dlatego ważne jest wdrażanie w te systemy analiz sztucznej inteligencji".

Pod koniec panelu wicepremier Władysław Kosiniak - Kamysz zwrócił uwagę na kwestię budżetowe

"Dzisiaj budżet MON jest bardzo duży, ale dużą część wydatków to zapłacenia za to, co zostało podpisane rok, dwa, trzy, cztery lata temu i tak będzie przez wiele lat. Elastyczność budżetu jest niewielka"