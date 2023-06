Kijów twierdzi, że Bachmut nie padł. Kreml zapowiedział, że będą ordery za zdobycie miasta

Jak ważna jest precyzja odpowiadania na pytania dziennikarzy przez polityków pokazuje przypadek, który odbił się szerokim echem po świecie. Gdyby prezydent Wołodymyr Zełenski zapytany o to, czy Bachmut jest w rękach rosyjskich, co agresor ogłosił, odpowiedział: „Nie, nie jest. Nadal bronimy miasta”, to nie byłoby całego zamieszania. Jako że słowa, to nie liczby, więc stwierdzenie, że Bachmut „pozostaje tylko w naszych sercach” zinterpretowano rozmaicie. Na dziś (21 maja) ukraińskie tzw. czynniki twierdzą, że miasto nie padło. Natomiast rosyjskie ogłaszają, że „zostało wyzwolone”, a Putin zapowiedział, że sypnie odznaczeniami.

i Autor: AP Bachmut - zdjęcia satelitarne