ICEYE i SATIM zawiązują partnerstwo. Będą opracowywać nowych produktów dla SAR wykorzystujących AI

Rafał Modrzewski, CEO i współzałożyciel ICEYE skomentował: "Nasze partnerstwo z SATIM to ważny krok na drodze do stania się globalnym źródłem prawdy o Ziemi. Łącząc nasze wiodące na świecie technologie i zobrazowania SAR z opracowaną przez SATIM zaawansowaną analizą obrazów radarowych opartą na sztucznej inteligencji, zapewnimy klientom łatwy i bezpośredni dostęp do użytecznych informacji i analiz. Udoskonalenie świadomości sytuacyjnej dzięki satelitarnym danym wywiadowczym umożliwi szybkie i świadome podejmowanie decyzji tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne." - powiedział Rafał Modrzewski