Francuska marynarka przechwytuje rosyjski tankowiec. Europejski front przeciw "flocie cieni" się zaostrza

Operacja francuskiej marynarki na Morzu Śródziemnym

Francuskie siły morskie zatrzymały – w piątek 20 marca 2026 roku – na wodach międzynarodowych zbiornikowiec "Deyna" (IMO: 9299903), który według władz wypłynął z rosyjskiego portu w Muramańsku i był objęty międzynarodowymi sankcjami, a jednocześnie podejrzewano go o żeglugę pod fałszywą banderą państwa trzeciego (jednostka w chwili ujęcia eksponowała banderę Mozambiku). Po abordażu i wstępnej kontroli dokumentów francuska prefektura morska potwierdziła nieprawidłowości w zakresie rejestracji jednostki, co stało się podstawą do skierowania statku pod eskortą do portu francuskiego w celu przeprowadzenia pełnego postępowania administracyjno‑karnego.

Prezydent Emmanuel Macron ogłosił w mediach społecznościowych, że marynarka "zajęła tankowiec z Rosji, objęty sankcjami i podejrzany o żeglugę pod fałszywą banderą", podkreślając, że "działalność floty cieni finansuje wojnę agresji przeciw Ukrainie". Paryż poinformował równocześnie, że operacja została przeprowadzona przy wsparciu wywiadowczym sojuszników, w tym Zjednoczonego Królestwa, co pokazuje rosnący stopień koordynacji działań morskich przeciw nielegalnym przewozom rosyjskiej ropy na akwenach od Atlantyku po Morze Śródziemne.

📍Mediterranean | High sea intervention operated by the French Navy in order to control the pavilion of an oil tanker coming from Mourmansk ⚓ 🎯 Check of the ship's nationality - suspected of sailing under a false flag➡️ Doubts confirmed: report to the public prosecutor ⚖️… https://t.co/GULw59cqdv pic.twitter.com/xQNuwv4Zyk— The 🇫🇷 Joint Staff - Military operations (@FrenchForces) March 20, 2026

Flota cieni jako instrument obchodzenia sankcji

Pojęcie "floty cieni" odnosi się do nieprzejrzystego segmentu globalnej żeglugi tankowcowej, zbudowanego głównie z jednostek w wieku kilkudziesięciu lat o niejasnej strukturze własności, które często zmieniają banderę, armatora i nazwę, operując niejednokrotnie z wyłączonym systemem AIS oraz korzystając z bander państw o słabym nadzorze. Z analizy organizacji badawczych takich jak Centre for Research on Energy and Clean Air oraz danych firm związanych z transportem morskim wynika, że dziesiątki – a według niektórych zestawień ponad sto – rosyjskich tankowców przeszło w ostatnich latach na bandery wygody (ang. flag of convenience, FOC) lub wręcz wykorzystało fałszywe numery i rejestry, aby zataić swoje powiązania z Moskwą.

Serwis TankerTrackers wskazuje, że formalnie na listach sankcyjnych znajduje się ponad 1300 zbiornikowców, z których część powiązana jest bezpośrednio z rosyjskim eksportem ropy i produktów naftowych, a wiele zostało dodatkowo objętych restrykcjami przez UE, Zjednoczone Królestwo, USA oraz państwa spoza Zachodu . Jednostki takie jak "Deyna" pokazują, że rosyjska sieć przewozu surowca opiera się na wielowarstwowych strukturach pośredników, spółek‑fasad i rejestrów w Afryce czy na Oceanie Indyjskim, co utrudnia śledzenie przepływu ładunków, ale nie eliminuje ryzyka zatrzymania jednostki na morzu.

Zaostrzenie europejskiej polityki wobec morskiego omijania sankcji

Zatrzymanie tankowca przez francuskie siły morskie wpisuje się w serię ostatnich operacji przeciw rosyjskiej "flocie cieni" na Morzu Północnym, Bałtyku, w rejonie Atlantyku i na Morzu Śródziemnym. Belgia zatrzymała wcześniej zbiornikowiec "Ethera" na Morzu Północnym, gdzie stwierdzono naruszenia dokumentacji, bandery i wymogów bezpieczeństwa oraz powiązania z rosyjskim eksportem ropy. Równolegle USA zajęły rosyjski tankowiec z ładunkiem wenezuelskiej ropy, traktując go jako narzędzie omijania sankcji sektorowych. Od początku grudnia 2025 roku do połowy marca 2026 roku władze USA i państw UE zatrzymały, przeszukały lub zajęły co najmniej kilkanaście tankowców z "floty cieni", w tym jednostki bezpośrednio powiązane z rosyjskim eksportem ropy.​

Nowe pakiety sankcyjne UE i działania państw G7 przesuwają środek ciężkości z deklaracji na egzekwowanie prawa: umożliwiają zatrzymanie jednostki, zabezpieczenie ładunku, nakładanie wysokich kar oraz – w określonych sytuacjach – przejęcie statku jako mienia objętego sankcjami. Dla flot państw NATO przekłada się to na konkretne zadania: wskazanie jednostek wysokiego ryzyka, boarding, sprawdzenie dokumentów i historii rejsu, analiza pracy AIS oraz eskorta do portu w celu dalszych działań prokuratorskich.

Rosyjska "flota cieni" nadal pozwala utrzymać eksport ropy mimo ograniczeń, lecz każda kolejna konfiskata ładunku lub wymuszone zatrzymanie statku podnosi koszty ubezpieczenia, wydłuża trasy i zawęża katalog portów skłonnych obsługiwać takie jednostki. Twarde działania wobec "Ethery", tankowców przejętych przez Francję oraz statku zajętego przez USA na Atlantyku pokazują, że dla części państw Zachodu problem ten przeszedł z poziomu deklaracji politycznych na poziom systematycznych operacji morskich i działań prawnych.