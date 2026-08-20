Awaria drobnicowca na Pacyfiku. Problemów logistycznych US Navy ciąg dalszy

Załoga podjęta przez gazowiec

Jesnostka opuściła – 10 sierpnia 2026 roku – port Honolulu i planowo miał osiągnąć cel rejsu 30 sierpnia 2026 roku. Według nieoficjalnej relacji opublikowanej w mediach społecznościowych, awaria na SLNC "York" doprowadziła do zalania siłowni. Załogę miał podjąć gazowiec "Pacific Yantai" (IMO: 9739965), pływający pod banderą Hongkongu, który następnie skierował się do Yeosu w Republice Korei.

W rejon zdarzenia miał zmierzać również niewymieniony z nazwy niszczyciel US Navy, jednak pierwszą jednostką, która zareagowała na wezwanie pomocy był cywilny statek. Przed publikacją relacji SLNC "York" pozostawał w statusie "Not Under Command", oznaczającym jednostkę niezdolną do skutecznego manewrowania. US Navy, Military Sealift Command i amerykańska administracja morska nie opublikowały dotąd komunikatu potwierdzającego przebieg incydentu.

Autor: Lance Cpl. David Getz, 1st Marine Aircraft Wing, DVIDS/ Materiały prasowe

Wcześniejsze zadania dla MSC

SLNC "York" (IMO 9538907) to drobnicowiec zbudowany go w 2010 roku w niemieckiej stoczni P+S Werften w Wolgaście. Przed zmianą nazwy w lutym 2018 roku pływał jako "Eit Paloma".

Jednostka ma długość całkowitą 142,52 m, szerokość 23,2–23,55 m oraz maksymalne zanurzenie 7,2 m. Statek posiada dwie ładownie i dwa luki ładunkowe. Jednostka była objęta programem VISA, który pozwala Departamentowi Obrony korzystać z prywatnych statków eksponujących banderę USA w razie zwiększonego zapotrzebowania na transport morski.

Military Sealift Command czarterowało SLNC "York" (m.in.) w styczniu 2026 roku, kiedy realizował zadania w rejonie archipelagu Marianów. Statek uczestniczył też w operacji pk. "Pacer Goose" w 2018 roku. Jest to coroczna misja zaopatrzeniowa dla bazy lotniczej Thule na Grenlandii, obecnie Pituffik Space Base.

Autor: Petty Officer 2nd Class Timothy Dimal, Commander, Destroyer Squadron 15, DVIDS/ Materiały prasowe

Logistyka na odległych kierunkach

Military Sealift Command zapewnia transport strategiczny i logistykę morską dla Departamentu Obrony, korzystając z własnych jednostek oraz ze statków czarterowanych od amerykańskich operatorów. Problemem pozostaje jednak tzw. "tyrania dystansu": im dalej okręty i bazy znajdują się od portów, magazynów oraz bezpiecznych węzłów przeładunkowych, tym więcej czasu i dostępnych jednostek pochłania samo dostarczenie paliwa, amunicji, żywności i części zamiennych. Zapas musi najpierw trafić na statek pomocniczy, a dopiero potem zostać przekazany jednostkom bojowym - nierzadko na pełnym morzu.

Wydłużenie tej drogi ogranicza elastyczność planowania i zwiększa podatność systemu na opóźnienia lub awarie pojedynczych ogniw. Nie ma podstaw, by uznać incydent SLNC "York" za dowód kryzysu logistyki US Navy ani potwierdzać, że rejs realizowano dla MSC. Pokazuje on jednak, dlaczego sprawność prywatnej floty handlowej ma znaczenie dla amerykańskiej obecności wojskowej na odległych teatrach działań.