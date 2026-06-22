AresSpace wchodzi na rynek jako pierwszy niezależny operator satelitarny dla Polski i regionu Trójmorza

Inauguracja AresSpace i pierwsze wystąpienie publiczne

Warszawa jest miejscem inauguracji działalności AresSpace, opisanej w informacji prasowej datowanej na 22 czerwca 2026 roku. Spółka rozpoczyna funkcjonowanie jako operator satelitarny dedykowany Polsce, Europie Środkowo‑Wschodniej oraz państwom regionu Trójmorza.

Prezes zarządu AresSpace – Paweł Rymaszewski – wziął udział w panelu eksperckim pt. "Satelity i kosmos w polskim systemie obrony – rozpoznanie i gromadzenie danych w budowaniu przewagi nad potencjalnym przeciwnikiem" podczas I edycji Warszawskich Targów Obronnych. Wystąpienie to było pierwszą publiczną prezentacją przedstawiciela spółki, połączoną z omówieniem założeń działalności AresSpace oraz oferty kierowanej do sektora obronnego, administracji publicznej i infrastruktury krytycznej.

Prezes podkreślił w cytowanej wypowiedzi, że Polska i kraje regionu potrzebują własnych kompetencji operatorskich oraz bezpiecznego dostępu do usług satelitarnych. Zaznaczył również, że AresSpace jest budowana jako operator zdolny do świadczenia realnych usług "od pierwszego dnia działalności, nie za pięć czy dziesięć lat, ale już dziś".

Gotowa oferta i łączność wieloorbitowa dla kluczowych użytkowników

AresSpace działa w modelu operatora, który zapewnia dostęp do pojemności na wielu satelitach geostacjonarnych już operujących w przestrzeni kosmicznej. Spółka oferuje zasoby w pasmach Ku i Ka oraz wojskowym paśmie Ka, obejmujące swoim zasięgiem Polskę, region Morza Bałtyckiego oraz całą Ukrainę.

Informacja prasowa podkreśla, że w przeciwieństwie do wielu projektów kosmicznych, których efekty pojawiają się po latach, AresSpace startuje z gotową ofertą, możliwą (m.in.) dzięki współpracy z innymi podmiotami. Klienci otrzymują nie tylko dostęp do pojemności satelitarnej, ale również kompletne rozwiązania obejmujące terminale komunikacyjne, zarządzanie usługami oraz wsparcie operacyjne.

Jednym z kluczowych elementów oferty jest system zarządzania łącznością wieloorbitową rozwijany we współpracy z europejskimi instytucjami sektora kosmicznego i obronnego. Rozwiązanie to umożliwia automatyczne przełączanie pomiędzy różnymi źródłami łączności satelitarnej, co ma zapewnić ciągłość działania nawet w przypadku awarii jednego z kanałów komunikacyjnych. Spółka wskazuje na odporne środowisko komunikacyjne z wielowarstwowym bezpieczeństwem oraz pełną kontrolą nad transmisją danych, a także dostęp do dedykowanych wiązek satelitarnych pozostających pod wyłącznym zarządzaniem operatora.

Oferta AresSpace jest skierowana do sektora obronnego, administracji publicznej, operatorów infrastruktury krytycznej oraz przedsiębiorstw działających w wymagających środowiskach operacyjnych. Model działalności ma odpowiadać na rosnące zapotrzebowanie na bezpieczne, niezależne i transparentne usługi komunikacyjne tych użytkowników.

Polski kapitał, własne satelity i ambicje suwerenności komunikacyjnej

Za AresSpace stoi w 100 procentach polski kapitał oraz zespół ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w sektorze telekomunikacyjnym i operatorskim. Spółka współpracuje z uznanymi europejskimi partnerami sektora kosmicznego, co umożliwia korzystanie z rozbudowanej infrastruktury naziemnej potrzebnej do zarządzania usługami satelitarnymi.

Długoterminowa strategia AresSpace zakłada wertykalny rozwój własnych aktywów kosmicznych. Spółka planuje docelowo pozyskanie własnego satelity geostacjonarnego oraz udział w globalnych konstelacjach satelitów telekomunikacyjnych na orbitach niskich LEO, co ma służyć wzmacnianiu niezależności technologicznej i operacyjnej Polski oraz regionu Europy Środkowo‑Wschodniej. Deklarowanym celem jest budowa kompetencji operatorskich oraz dostarczanie usług odpowiadających na rzeczywiste potrzeby rynku i sektora publicznego.

W części opisującej profil firmy AresSpace przedstawia się jako polską spółkę rozwijającą rozwiązania nowej generacji w telekomunikacji satelitarnej, projektowane z myślą o administracji publicznej, siłach zbrojnych oraz operatorach infrastruktury krytycznej, dla których istotna jest pełna suwerenność komunikacyjna. Spółka integruje zaawansowaną łączność mikrofalową w pasmach Ku, Ka i wyższych z laserową transmisją optyczną FSO oraz inteligentnym przetwarzaniem danych opartym na AI, tworząc niezależny i bezpieczny ekosystem komunikacyjny dla państw i organizacji o najwyższych wymaganiach operacyjnych.

Misją AresSpace jest zapewnienie nieprzerwanej, odpornej i w pełni kontrolowanej przez użytkownika komunikacji – od działań prowadzonych w warunkach konfliktu po strategiczne centra dowodzenia. Spółka deklaruje, że rozwija technologie wzmacniające autonomię państw w obszarze łączności i bezpieczeństwa oraz pozycjonuje się "nie jako kolejny operator satelitarny, lecz jako partner budujący fundamenty nowoczesnej suwerenności komunikacyjnej".

Opracowano na podstawie materiałów prasowych AresSpace.