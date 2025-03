Dwa bombowce B-52 Stratofortress eskortowały myśliwce F/A-18 fińskich sił powietrznych. Zrzutów bomb kierowanych JDAM dokonano nad celami w Rovajarvi, największym poligonie wojskowym w Europie Północnej.

"Bliska współpraca dwustronna z USA zwiększa w konkretny sposób zdolności obronne Finlandii, zaś operacja z wykorzystaniem strategicznych bombowców wzmacnia również obronę i odstraszanie NATO na północy" ? skomentował gen. Aki Puustinen, szef sztabu sił powietrznych.

Bomby zrzucone przez amerykańskie B-52 nad Laponią, to "historyczne wydarzenie" i jednocześnie "jasny sygnał dla Rosji, że jej wojska stałyby się celem, gdyby zaatakowały Finlandię"? pisze "Ilta-Sanomat".

Ilmavoimien F/A-18 Hornet -hävittäjät saattoivat 6. maaliskuuta yhdysvaltalaiset B-52-pommikoneet Rovajärven ampuma-alueelle, missä B-52:t pudottivat JDAM-pommeja Suomen maavoimien ja Yhdysvaltain ilmavoimien ilmatulenjohtajien osoittamiin maaleihin. pic.twitter.com/GTb3r2TxAB— Ilmavoimat (@FinnishAirForce) March 6, 2025

Dziennik przypomniał przy tym, że w kontekście pojawiających się wątpliwości co do zaangażowania nowej administracji USA pod przywództwem Donalda Trumpa w NATO jak i obecność militarną w Europie, Finlandia ma z Amerykanami podpisaną dwustronną umowę o współpracy obronnej DCA (ang. Defence Cooperation Agreement) Porozumienie, która weszło w życie jesienią ub. roku daje Finom "dodatkową gwarancję", zaś "USA mają w zasadzie możliwość swobodnego przemieszczania swoich jednostek oraz sprzętu wojskowego przez terytorium Finlandii".

B-52 to bombowiec strategiczny dalekiego zasięgu, który jest w stanie przenieść do 31 ton bomb oraz bomby jądrowe na odległość co najmniej 6400 kilometrów. Bombowiec jest używany od lat 50. XX wieku, a najnowsze egzemplarze, w obecnym wariancie B-52H, trafiły do służby na początku lat 60. XX w. Przewiduje się, ze bombowiec pozostanie jeszcze w służbie do 2040 roku. B-52 ma długość 48,5 m, wysokość 12,5 m, a rozpiętość jego skrzydeł wynosi 56,4 m. Bombowiec ma na swoim wyposażeniu 8 silników Pratt & Whitney TF33-P-3/103. B-52 jest uważany za jeden z trzech głównych amerykańskich bombowców strategicznych, obok B-1B i B-2. Zarówno B-52, jak i B-2 ale nie B-1B są zdolne do przenoszenia broni nuklearnej. Stany Zjednoczone posiadają obecnie 72 bombowce B-52.

PM/PAP

Autor: