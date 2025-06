47 lat temu pierwszy Polak poleciał w kosmos. Pamiątka z lotu Hermaszewskiego jest na orbicie po raz drugi

Dokładnie 47 lat temu, 27 czerwca 1978 roku, Polska dołączyła do elitarnego grona państw, których obywatele osiągnęli kosmos. Lot majora Mirosława Hermaszewskiego na pokładzie Sojuza-30 był przełomowym wydarzeniem, które na stałe zapisało się w historii polskiej nauki i technologii. Co ciekawe Sławosz Uznański-Wiśniewski wystartował do swojego kosmicznego lotu dwa dni przed kolejną rocznicą lotu Hermaszewskiego, zabierając na stację orbitalną jego naszywkę z polską flagą.