"Wspólna Służba Ramię w Ramię". Wystawa o partnerstwie polskich i amerykańskich żołnierzy w Centrum Weterana

Wojciech M. Salwiński
Wojciech M. Salwiński
2026-06-16 12:00

Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa otworzy – 17 czerwca 2026 roku – plenerową wystawę pt. "Wspólna Służba Ramię w Ramię". Ekspozycja na ogrodzeniu przy ul. Puławskiej pokazuje historię współpracy polskich i amerykańskich żołnierzy – od pierwszych misji NATO po operacje w Iraku i Afganistanie.

Polski Kontyngent Wojskowy w Siłach Wielonarodowych na Haiti (1994-1995)
Autor: Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa/ Materiały prasowe

Otwarcie wystawy i założenia ekspozycji

Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa zapowiada uroczyste otwarcie wystawy plenerowej pt. "Wspólna Służba Ramię w Ramię" 17 czerwca 2026 roku o godz. 11.00, przy ogrodzeniu siedziby przy ul. Puławskiej 6a w Warszawie.  Wystawa poświęcona jest partnerstwu polskich i amerykańskich żołnierzy oraz wspólnym doświadczeniom zdobywanym podczas misji i operacji wojskowych.

Głównym tematem są relacje oparte na wzajemnym zaufaniu, profesjonalizmie i braterstwie służby, które z biegiem lat stały się jednym z istotnych filarów współpracy obu państw oraz elementem wzmacniającym więzi sojusznicze w NATO. Kontekst otwarcia wystawy tworzy jubileusz 250. rocznicy ogłoszenia Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych, który – w 2026 roku – został wskazany jako okazja do refleksji nad historią, wartościami i partnerstwami kształtującymi współpracę międzynarodową. Wystawa została przygotowana przez Centrum Weterana w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej.

Dyrektor Centrum, ppłk dr Katarzyna Rzadkowska – weteran czterech misji zagranicznych – akcentuje, że fundamentem polsko‑amerykańskiej współpracy wojskowej pozostają przede wszystkim ludzie, ich doświadczenia, wzajemne zaufanie oraz braterstwo budowane podczas służby na rzecz pokoju i bezpieczeństwa. Zgodnie z komunikatem to właśnie wspólne misje i lata dzielonych wyzwań ukształtowały trwałe więzi pomiędzy Polską i Stanami Zjednoczonymi, a relacje wypracowane przez żołnierzy obu państw stanowią obecnie jeden z ważnych filarów współpracy w ramach NATO, wzmacniając jedność, gotowość i bezpieczeństwo całego Sojuszu.

Polecany artykuł:

„Ślady, których nie widać”. Nowy film o weteranach misji zagranicznych

Wspólne misje – od Bałkanów po Afganistan

Ekspozycja składa się z 16 plansz tematycznych, które prezentują operacyjny wymiar polsko‑amerykańskiej współpracy wojskowej. Zgodnie z opisem organizatora wystawa prowadzi odbiorcę przez kluczowe etapy zaangażowania Polski u boku Stanów Zjednoczonych, pokazując zarówno genezę, jak i rozwój wspólnych działań w różnych teatrach operacyjnych. Jednym z akcentów jest droga Polski do członkostwa w NATO oraz udział w pierwszych operacjach realizowanych w strukturach Sojuszu na Bałkanach – (m.in.) IFOR, SFOR i KFOR.

Na planszach przedstawiono także zaangażowanie polskich żołnierzy w misję stabilizacyjną na Haiti. W dalszej części ekspozycji szczególne miejsce zajmują misje w Iraku oraz Afganistanie, wskazane jako obszary, w których polscy i amerykańscy żołnierze wielokrotnie działali "ramię w ramię", realizując wspólne cele i wspierając się nawzajem w wymagających warunkach operacyjnych. Taki dobór materiału ma ilustrować, że współpraca nie ogranicza się do formalnych ram sojuszniczych, lecz wynika z codziennej współobecności na misjach i operacjach.

Wspólne misje oraz lata dzielonych wyzwań ukształtowały trwałe więzi, które uczyniły z Polski i Stanów Zjednoczonych bliskich partnerów. Relacje wypracowane przez żołnierzy obu państw stanowią jeden z najważniejszych filarów współpracy w ramach NATO, wzmacniając jedność, gotowość i bezpieczeństwo Sojuszu. 

Polecany artykuł:

Kula przeszyła mu hełm, rakieta trafiła w pralnię. Jak weteran z Iraku pokonał …

Weterani, ludzkie historie i rola Centrum

Fotografie oraz materiały zaprezentowane na planszach dokumentują nie tylko wojskowy wymiar współpracy, ale przede wszystkim "ludzkie historie" – wzajemne zaufanie, solidarność, profesjonalizm i doświadczenia, które przez lata budowały trwałe więzi między żołnierzami Polski i Stanów Zjednoczonych. Wystawa stanowi opowieść o partnerstwie opartym na wspólnej służbie, odpowiedzialności i gotowości do działania na rzecz bezpieczeństwa międzynarodowego. Taki sposób ujęcia ma podkreślać, że za decyzjami politycznymi i strukturą Sojuszu stoją konkretne osoby – weterani misji i operacji.

Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa w Warszawie jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Ośrodek zapewnia weteranom oraz rodzinom żołnierzy i pracowników wojska poległych podczas tych działań pomoc, poradę oraz możliwość korzystania z konsultacji prawnych i psychologicznych. Centrum aktywnie współpracuje z właściwymi instytucjami resortowymi i pozaresortowymi, organizacjami i stowarzyszeniami pozarządowymi, a dzięki otwartemu charakterowi działa na rzecz integracji środowiska weteranów wokół wspólnie realizowanych przedsięwzięć i podejmowanych inicjatyw.

Opracowano na podstawie materiałów prasowych Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa

Portal Obronny SE Google News
Portal Obronny na EUROSATORY 2026
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

US ARMY
WETERANI
WYSTAWA
WOJSKO POLSKIE