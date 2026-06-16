"Wspólna Służba Ramię w Ramię". Wystawa o partnerstwie polskich i amerykańskich żołnierzy w Centrum Weterana

Otwarcie wystawy i założenia ekspozycji

Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa zapowiada uroczyste otwarcie wystawy plenerowej pt. "Wspólna Służba Ramię w Ramię" 17 czerwca 2026 roku o godz. 11.00, przy ogrodzeniu siedziby przy ul. Puławskiej 6a w Warszawie. Wystawa poświęcona jest partnerstwu polskich i amerykańskich żołnierzy oraz wspólnym doświadczeniom zdobywanym podczas misji i operacji wojskowych.

Głównym tematem są relacje oparte na wzajemnym zaufaniu, profesjonalizmie i braterstwie służby, które z biegiem lat stały się jednym z istotnych filarów współpracy obu państw oraz elementem wzmacniającym więzi sojusznicze w NATO. Kontekst otwarcia wystawy tworzy jubileusz 250. rocznicy ogłoszenia Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych, który – w 2026 roku – został wskazany jako okazja do refleksji nad historią, wartościami i partnerstwami kształtującymi współpracę międzynarodową. Wystawa została przygotowana przez Centrum Weterana w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej.

Dyrektor Centrum, ppłk dr Katarzyna Rzadkowska – weteran czterech misji zagranicznych – akcentuje, że fundamentem polsko‑amerykańskiej współpracy wojskowej pozostają przede wszystkim ludzie, ich doświadczenia, wzajemne zaufanie oraz braterstwo budowane podczas służby na rzecz pokoju i bezpieczeństwa. Zgodnie z komunikatem to właśnie wspólne misje i lata dzielonych wyzwań ukształtowały trwałe więzi pomiędzy Polską i Stanami Zjednoczonymi, a relacje wypracowane przez żołnierzy obu państw stanowią obecnie jeden z ważnych filarów współpracy w ramach NATO, wzmacniając jedność, gotowość i bezpieczeństwo całego Sojuszu.

17 czerwca o godz. 11.00 przy Centrum Weterana w Warszawie odbędzie się otwarcie plenerowej wystawy „Wspólna służba. Ramię w ramię”. Ekspozycja prezentuje historię polsko-amerykańskiej współpracy wojskowej.Serdecznie zapraszamy! pic.twitter.com/eWfOScMeh9— Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa (@Cen_Weterana) June 15, 2026

Wspólne misje – od Bałkanów po Afganistan

Ekspozycja składa się z 16 plansz tematycznych, które prezentują operacyjny wymiar polsko‑amerykańskiej współpracy wojskowej. Zgodnie z opisem organizatora wystawa prowadzi odbiorcę przez kluczowe etapy zaangażowania Polski u boku Stanów Zjednoczonych, pokazując zarówno genezę, jak i rozwój wspólnych działań w różnych teatrach operacyjnych. Jednym z akcentów jest droga Polski do członkostwa w NATO oraz udział w pierwszych operacjach realizowanych w strukturach Sojuszu na Bałkanach – (m.in.) IFOR, SFOR i KFOR.

Na planszach przedstawiono także zaangażowanie polskich żołnierzy w misję stabilizacyjną na Haiti. W dalszej części ekspozycji szczególne miejsce zajmują misje w Iraku oraz Afganistanie, wskazane jako obszary, w których polscy i amerykańscy żołnierze wielokrotnie działali "ramię w ramię", realizując wspólne cele i wspierając się nawzajem w wymagających warunkach operacyjnych. Taki dobór materiału ma ilustrować, że współpraca nie ogranicza się do formalnych ram sojuszniczych, lecz wynika z codziennej współobecności na misjach i operacjach.

Wspólne misje oraz lata dzielonych wyzwań ukształtowały trwałe więzi, które uczyniły z Polski i Stanów Zjednoczonych bliskich partnerów. Relacje wypracowane przez żołnierzy obu państw stanowią jeden z najważniejszych filarów współpracy w ramach NATO, wzmacniając jedność, gotowość i bezpieczeństwo Sojuszu.

Weterani, ludzkie historie i rola Centrum

Fotografie oraz materiały zaprezentowane na planszach dokumentują nie tylko wojskowy wymiar współpracy, ale przede wszystkim "ludzkie historie" – wzajemne zaufanie, solidarność, profesjonalizm i doświadczenia, które przez lata budowały trwałe więzi między żołnierzami Polski i Stanów Zjednoczonych. Wystawa stanowi opowieść o partnerstwie opartym na wspólnej służbie, odpowiedzialności i gotowości do działania na rzecz bezpieczeństwa międzynarodowego. Taki sposób ujęcia ma podkreślać, że za decyzjami politycznymi i strukturą Sojuszu stoją konkretne osoby – weterani misji i operacji.

Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa w Warszawie jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Ośrodek zapewnia weteranom oraz rodzinom żołnierzy i pracowników wojska poległych podczas tych działań pomoc, poradę oraz możliwość korzystania z konsultacji prawnych i psychologicznych. Centrum aktywnie współpracuje z właściwymi instytucjami resortowymi i pozaresortowymi, organizacjami i stowarzyszeniami pozarządowymi, a dzięki otwartemu charakterowi działa na rzecz integracji środowiska weteranów wokół wspólnie realizowanych przedsięwzięć i podejmowanych inicjatyw.

Opracowano na podstawie materiałów prasowych Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa