„Ślady, których nie widać”. Nowy film o weteranach misji zagranicznych

Film powstał podczas igrzysk Invictus Games w Kanadzie.

Opowiada traumatyczne historie czterech weteranów.

Film można zobaczyć na kanale You Tube „Polski Zbrojnej”.

- W trwającym nieco ponad 40 minut materiale prezentujemy wspomnienia żołnierzy z misji, opowiadamy dramatyczne wydarzenia, których doświadczyli podczas działań bojowych, a także ich drogę leczenia i rehabilitacji. To również opowieść o nadziei, marzeniach o powrocie do pełnej sprawności i ponownym podjęciu służby. W trzech z czterech przypadków zakończyło się to sukcesem – mówi Magdalena Kowalska-Sendek, redaktor naczelna miesięcznika „Polska Zbrojna”.

Czterech bohaterów

Materiał filmowy powstał podczas ubiegłorocznych igrzysk Invictus Games w Kanadzie, a następnie częściowo również w Warszawie.

- Będąc w Vancouver, nie chcieliśmy ograniczać się wyłącznie do relacjonowania sportowych zmagań weteranów i publikowania krótkich informacji w kanałach „Polski Zbrojnej”. To właśnie weterani stali się dla nas inspiracją – kontynuuje Magdalena Kowalska-Sendek.

Bohaterowie to czterej weterani: mł. chor. Emil Uran (służy w Centrum Weterana; uczestniczył w misji w Afganistanie), mł. chor. Adam Lewkowski (z Jednostki Wojskowej NIL, uczestniczył w trzech misjach – w Iraki i Afganistanie), sierż. Andrzej Kuciński (z 10 Brygady Kawalerii Pancernej, służył w Iraku i Afganistanie) oraz st. chor. w st. spocz. Rafał Korzeniewski (niegdyś żołnierz Wojskowego Ośrodka Farmacji i Techniki Medycznej, weteran z Afganistan) — by obdarzyli nas zaufaniem i podzielili się swoimi wspomnieniami.

Invictus Games to walka nie tylko o medale

- Pomysł, by towarzyszyć reprezentacji Wojska Polskiego podczas Igrzysk Invictus Games, na początku 2025 r. narodził się dość spontanicznie. Nie byliśmy częścią drużyny ani nie mieliśmy statusu Combat Camery działającej wówczas przy weteranach. Mieliśmy jednak energię i chęć zrobienia czegoś wyjątkowego. Po uzyskaniu akredytacji prasowej od organizatorów zawodów oraz innych zgód wyruszyliśmy razem z reprezentacją za ocean – kontynuuje redaktor naczelna miesięcznika.

Pomysłodawcą filmu był Marcin Kopeć, operator kamery.

- Współpracując z weteranami i obserwując ich zmagania sportowe, szybko zrozumieliśmy, że w Invictus Games nie chodzi wyłącznie o zdobywanie medali, choć sukces sportowy na międzynarodowej arenie smakuje wyjątkowo. W Vancouver przekonaliśmy się, jak ważne są wsparcie, motywacja i wzajemny szacunek. Kibicując naszym zawodnikom, dostrzegliśmy, że niezależnie od wyników każdy weteran wraca z tych igrzysk jako zwycięzca – mówi Marcin Kopeć.

Trudne powroty do wspomnień

Powroty do traumatycznych wspomnień były trudne zarówno dla weteranów, jak i dziennikarzy.

- Rozmawialiśmy o wypadkach, których doznali podczas działań, o trudnym leczeniu, rehabilitacji i walce o powrót do zdrowia oraz służby. Podczas nagrań niejednokrotnie drżał nam głos, zapadała cisza, pojawiały się łzy. Szczerość i otwartość, którą nas obdarzyli, sprawiły, że przygotowany materiał przestał być jedynie reportażem z Invictus Games. Stał się filmem ponadczasowym – kończy Magdalena Kowalska-Sendek.

Premiera filmu miała miejsce 28 maja w Krakowie z okazji Dnia Weterana.

