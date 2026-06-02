Warszawa centrum debaty o finansowaniu obronności. Nadchodzi I Kongres Finansowania Odporności, Bezpieczeństwa i Obronności

I Kongres Finansowania Odporności, Bezpieczeństwa i Obronności, to pierwsze w Polsce wydarzenie poświęcone kompleksowo finansowaniu bezpieczeństwa państwa, przemysłu obronnego oraz odporności gospodarczej, które organizuje Związek Banków Polskich organizuje w odpowiedzi na wyzwanie jakim jest budowa nowoczesnej architektury bezpieczeństwa.

"Budowa bezpieczeństwa narodowego wymaga dziś nie tylko strategii wojskowych, ale przede wszystkim skutecznych modeli finansowania. Kluczowe pytania dotyczą dziś nie tego, czy inwestować w odporność i obronność, lecz jak robić to efektywnie, długoterminowo i z udziałem kapitału publicznego oraz prywatnego" - podkreślają organizatorzy wydarzenia.

Nowe wyzwania i rosnące potrzeby inwestycyjne

Kongres zgromadzi przedstawicieli świata polityki, krajowej i unijnej administracji oraz liderów sektora finansowego i obronnego, a także dziennikarzy. Wspólnym mianownikiem dyskusji będzie poszukiwanie długoterminowych i stabilnych mechanizmów finansowania zdolności obronnych oraz odporności gospodarki. W centrum debat znajdą się kluczowe wyzwania związane z budową nowej architektury bezpieczeństwa Polski i Europy, w tym finansowanie potrzeb modernizacyjnych armii oraz długoterminowe mechanizmy wspierania zdolności obronnych państwa.

Uczestnicy wydarzenia będą dyskutować m.in. o:

finansowaniu potrzeb armii i modernizacji sił zbrojnych,

finansowaniu inwestycji strategicznych i infrastruktury krytycznej,

roli sektora finansowego w systemie bezpieczeństwa państwa,

współpracy kapitału publicznego i prywatnego,

cyberbezpieczeństwie i odporności cyfrowej,

rozwoju przemysłu obronnego i technologii dual-use,

nowych mechanizmach wspierania odporności gospodarczej.

Wydarzenie stanowi odpowiedź na dynamicznie zmieniające się środowisko bezpieczeństwa w Europie. Rosnące potrzeby inwestycyjne w obszarze obronności oraz infrastruktury wymagają nie tylko zwiększonych nakładów, ale także nowych modeli finansowania, które zapewnią stabilność i przewidywalność w długim horyzoncie.

Kongres ma być przestrzenią dialogu pomiędzy polityką, finansami, bezpieczeństwem i nowoczesnymi technologiami – obszarami, które w obecnych realiach geopolitycznych coraz silniej się przenikają i wzajemnie warunkują. Warto podkreślić, że wydarzenie będzie nie tylko miejscem debat eksperckich, ale także przestrzenią do budowania relacji biznesowych i międzysektorowych partnerstw. Uczestnicy otrzymają możliwość bezpośrednich rozmów z decydentami rynku finansowego, przedstawicielami administracji państwowej oraz liderami sektora bezpieczeństwa i obronności, a integralną częścią wydarzenia będzie uroczysta Gala Kongresu oraz strefa VIP dedykowana partnerom i uczestnikom premium.

Wydarzenie odbędzie się w dniach 17–18 czerwca 2026 r. w Warsaw Presidential Hotel. Rejestracja prowadzona jest online, a liczba miejsc jest ograniczona.