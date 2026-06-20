Tom Rose gościem honorowym Targów Obronnych. Odebrał specjalną nagrodę dla rodziców Michaela Ollisa

Warszawskie Targi Obronne są miejscem uroczystej gali wręczenia nagród Portalu Obronnego – Złotych Gard, które mają na celu wyróżnienie wojskowych, cywilów, firm i instytucji za ich znaczący wkład we wzmocnienie potencjału obronnego Polski.

Nagrody doceniają szerokie spektrum zasług, obejmując zarówno innowacyjne rozwiązania polskiego przemysłu obronnego, jak i wyjątkową postawę patriotyczną oraz ponadprzeciętną odwagę i bohaterstwo żołnierzy i cywilów, którzy ratowali innych z narażeniem życia.

Wśród laureatów znaleźli się rodzice śp. sierżanta sztabowego Michaela Ollisa oraz kapitan rezerwy Karol Cierpica, wyróżnieni za dowód polsko-amerykańskiego braterstwa broni, gdzie sierżant Ollis poświęcił życie, osłaniając kpt. Cierpicę podczas ataku talibów w Ghazni w 2013 roku.

Uroczysta gala wręczenia nagród Portalu Obronnego, Złotych Gard, stanowiła kluczowy element Warszawskich Targów Obronnych. Inicjatywa ta ma na celu wyróżnienie wojskowych, cywilów, firm oraz instytucji, których działania w istotny sposób przyczyniły się do wzmocnienia potencjału obronnego Rzeczypospolitej Polskiej. Nagrody te stanowią zwieńczenie dnia pełnego spotkań biznesowych, prezentacji najnowszych rozwiązań dla profesjonalistów oraz dyskusji na temat przyszłości polskiej i światowej obronności.

Nagrody Złote Gardy doceniają szerokie spektrum zasług. Wśród laureatów znajdują się zarówno przedstawiciele polskiego przemysłu obronnego, którzy poprzez innowacyjne rozwiązania promują polską myśl techniczną na arenie międzynarodowej, jak i osoby wykazujące się wyjątkową postawą patriotyczną w swojej służbie i pracy, przyczyniając się do zwiększenia bezpieczeństwa kraju. Ponadto, uhonorowani zostają żołnierze i cywile, którzy wykazali się ponadprzeciętną odwagą i bohaterstwem, ratując innych w sytuacjach zagrożenia, często z narażeniem własnego życia. Jest to hołd dla tych, dla których honor i męstwo stanowią wartości nadrzędne.

Na uroczystości wręczenia nagród pojawił się gość honorowy Warszawskich Targów

Nagroda dla rodziców Michaela Ollisa i Karola Cierpicy

Wśród tegorocznych laureatów znaleźli się m.in. Linda i Robert Ollis, rodzice śp. sierżanta sztabowego Michaela Ollisa, oraz kapitan rezerwy Karol Cierpica. Ich wyróżnienie uzasadniono słowami:

- Za przypieczętowany krwią i najwyższym poświęceniem dowód polsko-amerykańskiego braterstwa broni oraz za konsekwetne działania na rzecz zachowania pamięci o bohaterstwie sierżanta sztabowego Michaela Ollisa i wyjątkowej więzi łączącej żołnierzy Polski i Stanów Zjednoczonych - podano.

Rodzice Michaella Ollisa nie mogli się zjawić osobiści po odbiór statuetki. W ich imieniu nagrodę odebrał Tome Rose, który zobowiązał się ją przekazać.

- Długo po tym, jak nasze słowa zostaną zapomniane, pamięć o Michaelu Ollisiu i bohaterstwie i kapitana Cierpicy będzie trwać wiecznie. Gratuluję - powiedział.

Głos zabrał także Karol Cierpica.

- Jestem poruszony tym, co się tutaj wydarzyło. Nie spodziewałem się, że będę wśród takiego grona, mówię to z głębi serca. To jest wielki dla mnie zaszczyt, ogromny honor, że mogę tutaj być, ale to tez dowód, że ta historia trwa - mowił.

Atak w Ghazni

Historia uhonorowanych związana jest z tragicznymi wydarzeniami z 28 sierpnia 2013 roku, kiedy to talibowie przeprowadzili atak na bazę w Ghazni. W tej placówce stacjonowali żołnierze sił koalicyjnych, w tym Amerykanie i Polacy. Napastnicy, używając ładunków wybuchowych, próbowali sforsować zabezpieczenia bazy. Jedna z eksplozji nastąpiła w bezpośrednim sąsiedztwie żołnierzy pełniących służbę ochronną, powodując ofiary i stwarzając natychmiastowe zagrożenie dla obecnych wojskowych.

Wśród zagrożonych żołnierzy znajdowali się sierżant sztabowy Michael Ollis oraz polski oficer, podporucznik Karol Cierpica. W momencie eksplozji sierż. Ollis, znajdując się najbliżej polskiego żołnierza, osłonił go własnym ciałem. Przyjął na siebie główną siłę wybuchu i odłamki, ginąc na miejscu. Podporucznik Cierpica odniósł obrażenia, jednak przeżył. Późniejsze ustalenia i relacje świadków potwierdziły, że sierżant Ollis działał błyskawicznie, bez wydawania komend i bez możliwości odwrotu. Jego czyn został oceniony jako instynktowny, lecz w pełni świadomy odruch żołnierza, który w obliczu skrajnego zagrożenia uznał ochronę sojusznika za absolutny priorytet. Ta heroiczna sekwencja zdarzeń odegrała kluczową rolę w procesie przyznawania mu Medalu Honoru.

W naszej galerii zobaczysz uroczystą galę wręczenia Złotych Gard:

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