Spotkanie autorskie z Leszkiem Millerem na Warszawskich Targach Obronnych! To nie jedyna atrakcja

- Dzień otwarty na Warszawskich Targach Obronnych w EXPO XXI oferuje szerokiej publiczności możliwość podziwiania najnowocześniejszego sprzętu wykorzystywanego przez Wojsko Polskie i inne formacje mundurowe, w tym czołgi Abrams, armatohaubice K9 i transportery Rosomak, prezentowane przez ponad stu wystawców.
- Targi zapewniają również liczne sesje edukacyjne i warsztaty poświęcone bezpieczeństwu osobistemu, pierwszej pomocy, technikom samoobrony oraz bezpiecznemu obchodzeniu się z bronią.
- Jednym z dodatkowych punktów programu jest spotkanie autorskie z byłym premierem Leszkiem Millerem, który promuje swoją najnowszą publikację, dając uczestnikom możliwość dialogu na temat zagadnień politycznych i bezpieczeństwa.
Pierwszy dzień wydarzenia, poświęcony został głównie środowiskom profesjonalnym. Udział wzięli przedstawiciele administracji państwowej, sił zbrojnych, branży zbrojeniowej oraz sektora prywatnego. W ramach licznych paneli dyskusyjnych poruszano zagadnienia o strategicznym znaczeniu, takie jak ochrona w cyberprzestrzeni, specyfika zagrożeń hybrydowych, perspektywy rozwoju rodzimego przemysłu obronnego, a także strategie budowania odporności państwa w obliczu potencjalnych kryzysów. Istotnym punktem programu było wystąpienie Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, generała Marka Sokołowskiego, który podkreślił niezachwiane bezpieczeństwo Polski oraz siłę i spójność Sojuszu Północnoatlantyckiego.
Dzień otwarty dla Publiczności
20 czerwca, jako dzień otwarty, skierowana jest do szerokiej publiczności, oferując bogaty wachlarz ekspozycji. Na terenie EXPO XXI, zarówno w halach, jak i w specjalnie zaaranżowanej strefie zewnętrznej, można podziwiać najnowocześniejszy sprzęt wykorzystywany przez Wojsko Polskie oraz inne formacje mundurowe. Wśród prezentowanych eksponatów znajdują się m.in.: amerykański czołg Abrams, koreańska armatohaubica K9, rodzimy transporter opancerzony Rosomak, specjalistyczne wyposażenie jednostki GROM, a także zaawansowane systemy komunikacji i obserwacji. Łącznie, swoje innowacyjne rozwiązania przedstawia ponad stu wystawców reprezentujących sektor obronny, bezpieczeństwa oraz nowoczesnych technologii.
Tom Rose gościem honorowym Targów Obronnych. Odebrał specjalną nagrodę dla rodziców Michaela Ollisa
Leszek Miller gościem Targów
Jednym z dodatkowych punktów programu, cieszących się dużym zainteresowaniem, jest spotkanie autorskie z Leszkiem Millerem, byłym Prezesem Rady Ministrów. Polityk promuje swoją najnowszą publikację. Uczestnicy targów mają wyjątkową możliwość uzyskania autografu oraz podjęcia dialogu z byłym szefem rządu na temat aktualnych zagadnień politycznych, geopolitycznych oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Stoisko dedykowane temu spotkaniu zlokalizowano w bliskim sąsiedztwie Fundacji Gotowi.org, nieopodal głównej sceny prelekcyjnej. Nie zabrakło rozdawania autografów i wspólnych zdjęć z odwiedzającym!
Były premier został także oprowadzony przed redaktora naczelnego "Super Expressu" Grzegorza Zasępę po terenie Targów. Polityk miał okazję także porozmawiać z wystawcami.
W naszej galerii zobaczysz Leszka Millera na Warszawskich Targach Obronnych: