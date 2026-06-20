Spotkanie autorskie z Leszkiem Millerem na Warszawskich Targach Obronnych! To nie jedyna atrakcja

Dzień otwarty na Warszawskich Targach Obronnych w EXPO XXI oferuje szerokiej publiczności możliwość podziwiania najnowocześniejszego sprzętu wykorzystywanego przez Wojsko Polskie i inne formacje mundurowe, w tym czołgi Abrams, armatohaubice K9 i transportery Rosomak, prezentowane przez ponad stu wystawców.

Targi zapewniają również liczne sesje edukacyjne i warsztaty poświęcone bezpieczeństwu osobistemu, pierwszej pomocy, technikom samoobrony oraz bezpiecznemu obchodzeniu się z bronią.

Jednym z dodatkowych punktów programu jest spotkanie autorskie z byłym premierem Leszkiem Millerem, który promuje swoją najnowszą publikację, dając uczestnikom możliwość dialogu na temat zagadnień politycznych i bezpieczeństwa.

Pierwszy dzień wydarzenia, poświęcony został głównie środowiskom profesjonalnym. Udział wzięli przedstawiciele administracji państwowej, sił zbrojnych, branży zbrojeniowej oraz sektora prywatnego. W ramach licznych paneli dyskusyjnych poruszano zagadnienia o strategicznym znaczeniu, takie jak ochrona w cyberprzestrzeni, specyfika zagrożeń hybrydowych, perspektywy rozwoju rodzimego przemysłu obronnego, a także strategie budowania odporności państwa w obliczu potencjalnych kryzysów. Istotnym punktem programu było wystąpienie Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, generała Marka Sokołowskiego, który podkreślił niezachwiane bezpieczeństwo Polski oraz siłę i spójność Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Dzień otwarty dla Publiczności

20 czerwca, jako dzień otwarty, skierowana jest do szerokiej publiczności, oferując bogaty wachlarz ekspozycji. Na terenie EXPO XXI, zarówno w halach, jak i w specjalnie zaaranżowanej strefie zewnętrznej, można podziwiać najnowocześniejszy sprzęt wykorzystywany przez Wojsko Polskie oraz inne formacje mundurowe. Wśród prezentowanych eksponatów znajdują się m.in.: amerykański czołg Abrams, koreańska armatohaubica K9, rodzimy transporter opancerzony Rosomak, specjalistyczne wyposażenie jednostki GROM, a także zaawansowane systemy komunikacji i obserwacji. Łącznie, swoje innowacyjne rozwiązania przedstawia ponad stu wystawców reprezentujących sektor obronny, bezpieczeństwa oraz nowoczesnych technologii.

Leszek Miller gościem Targów

Jednym z dodatkowych punktów programu, cieszących się dużym zainteresowaniem, jest spotkanie autorskie z Leszkiem Millerem, byłym Prezesem Rady Ministrów. Polityk promuje swoją najnowszą publikację. Uczestnicy targów mają wyjątkową możliwość uzyskania autografu oraz podjęcia dialogu z byłym szefem rządu na temat aktualnych zagadnień politycznych, geopolitycznych oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Stoisko dedykowane temu spotkaniu zlokalizowano w bliskim sąsiedztwie Fundacji Gotowi.org, nieopodal głównej sceny prelekcyjnej. Nie zabrakło rozdawania autografów i wspólnych zdjęć z odwiedzającym!

Były premier został także oprowadzony przed redaktora naczelnego "Super Expressu" Grzegorza Zasępę po terenie Targów. Polityk miał okazję także porozmawiać z wystawcami.

W naszej galerii zobaczysz Leszka Millera na Warszawskich Targach Obronnych:

31

Sonda Czy Leszek Miller był dobrym premierem? Tak Nie Nie wiem