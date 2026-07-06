Polski Przemysł Zbrojeniowy w Lublinie. PGZ integruje polskie firmy

Regionalne Forum Polskiego Przemysłu Zbrojeniowego, które odbyło się w Lublinie, stanowiło istotny krok w budowaniu silniejszego krajowego potencjału obronnego. Jak podkreślił w swoim liście wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, lokalizacja wydarzenia nie była przypadkowa. Lublin, jako miasto położone na wschodniej flance NATO i w regionie objętym programem Tarcza Wschód, odgrywa strategiczną rolę. Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ), współpracująca już z około 12 000 podmiotów z całej Polski, z czego ponad 300 firm pochodzi z województwa lubelskiego, aktywnie dąży do poszerzania tej sieci.

„Szczególnie cieszy fakt, że kolejne spotkanie tego ważnego projektu odbywa się w Lublinie. Mieście położonym na wschodniej flance NATO, w regionie objętym programem Tarcza Wschód” – przekazał w liście Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodał również, że „Polski przemysł obronny odgrywa dziś kluczową rolę w procesie modernizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Jednocześnie staje się ważnym impulsem rozwojowym dla gospodarki, wspierając innowacyjność, rozwój nowych technologii oraz tworzenie wysokospecjalistycznych miejsc pracy. Szczególnie istotne jest włączanie w ten proces małych i średnich przedsiębiorstw, ośrodków badawczych oraz środowiska naukowego, które coraz częściej współtworzą nowoczesne rozwiązania dla sektora obronnego.”

Podczas części prezentacyjnej forum uczestnicy mieli okazję zapoznać się z kluczowymi zagadnieniami dotyczącymi współpracy z PGZ. Omówiono zasady certyfikacji bezpieczeństwa, procedurę kwalifikacyjną dostawcy, a także wymagania jakościowe, które muszą spełniać podmioty chcące włączyć się w łańcuch dostaw sektora obronnego. Przedstawiono również aktualnie poszukiwane komponenty i usługi, co dało przedsiębiorcom konkretne wskazówki dotyczące potencjalnych obszarów współpracy.

Współpraca z MŚP: Fundament krajowej odporności

Prezes PGZ S.A., Adam Leszkiewicz, podkreślił znaczenie budowania szerokiej i efektywnej sieci kooperantów w całym kraju. Działania te mają na celu stworzenie odporniejszych, krajowych łańcuchów dostaw, opartych na potencjale lokalnych przedsiębiorców. Polska Grupa Zbrojeniowa stawia również na rozwój technologii dual-use, czyli rozwiązań, które mogą być wykorzystywane zarówno w sektorze cywilnym, jak i obronnym, co zwiększa ich wszechstronność i opłacalność.

„Potrzebujemy szerokiej i sprawnie funkcjonującej sieci kooperantów w całej Polsce. Wspólnie, mamy szansę zbudować odporniejsze krajowe łańcuchy dostaw bazujące na potencjale krajowych przedsiębiorców” – zaznaczył Adam Leszkiewicz. Dodał również: „Kładziemy duży nacisk na rozwój technologii dual-use, które mogą być wykorzystywane zarówno w sektorze cywilnym, jak i obronnym. Bierzemy na siebie rolę integratora i pomagamy w dostosowaniu się do wymogów branży zbrojeniowej. Dzięki temu budujemy suwerenność, rozumianą zarówno w sensie produkcyjnym, technologicznym jak i kompetencyjnym, a idea Local content staje się nie tylko wskaźnikiem ekonomicznym, ale kluczową częścią budowy odporności państwa.”

Kluczowe Inwestycje i Produkcja: Co oferują zakłady PGZ w regionie?

Wydarzenie w Lublinie było również okazją do zaprezentowania potencjału lokalnych spółek wchodzących w skład Grupy PGZ, które odgrywają kluczową rolę w rozwoju Polskiego Przemysłu Zbrojeniowego. Wśród nich znalazły się:

Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 Oddział w Dęblinie (WZL nr 1 Oddział w Dęblinie): Specjalizują się w kompleksowej obsłudze, naprawach i modernizacji śmigłowców oraz samolotów szkolnych, a także remontach silników lotniczych. Obecnie powstaje tam unikatowe w Europie i trzecie na świecie Autoryzowane Centrum Serwisowe silników czołgów Abrams (jednostek napędowych AGT1500). Ośrodek będzie odpowiadał za pełny zakres przeglądów, napraw oraz remontów generalnych tych silników, z perspektywą rozszerzenia działalności o produkcję i przeglądy generalne wybranych części zamiennych.

Specjalizują się w kompleksowej obsłudze, naprawach i modernizacji śmigłowców oraz samolotów szkolnych, a także remontach silników lotniczych. Obecnie powstaje tam unikatowe w Europie i trzecie na świecie Autoryzowane Centrum Serwisowe silników czołgów Abrams (jednostek napędowych AGT1500). Ośrodek będzie odpowiadał za pełny zakres przeglądów, napraw oraz remontów generalnych tych silników, z perspektywą rozszerzenia działalności o produkcję i przeglądy generalne wybranych części zamiennych. Huta Stalowa Wola Oddział w Dęblinie (Huta Stalowa Wola Oddział w Dęblinie): Odpowiada za produkcję zaawansowanych systemów, takich jak zautomatyzowany Pojazd Minowania Narzutowego BAOBAB-K, który ma kluczowe znaczenie dla stawiania zapór minowych. Powstaje tu również Wyrzutnia Bezzałogowych Statków Powietrznych, przeznaczona do wystrzeliwania i wsparcia operacji bojowych z użyciem dronów klasy amunicji krążącej. Dodatkowo, zakład zajmuje się remontami, modernizacjami i modyfikacjami sprzętu inżynieryjnego, pojazdów samochodowych oraz gąsienicowych, a także wybranych silników na wyposażeniu Sił Zbrojnych.

Odpowiada za produkcję zaawansowanych systemów, takich jak zautomatyzowany Pojazd Minowania Narzutowego BAOBAB-K, który ma kluczowe znaczenie dla stawiania zapór minowych. Powstaje tu również Wyrzutnia Bezzałogowych Statków Powietrznych, przeznaczona do wystrzeliwania i wsparcia operacji bojowych z użyciem dronów klasy amunicji krążącej. Dodatkowo, zakład zajmuje się remontami, modernizacjami i modyfikacjami sprzętu inżynieryjnego, pojazdów samochodowych oraz gąsienicowych, a także wybranych silników na wyposażeniu Sił Zbrojnych. MESKO Wydział w Kraśniku (MESKO Wydział w Kraśniku): Jest znaczącym producentem korpusów pocisków artyleryjskich 155 mm, wytwarzając rocznie blisko 30 tysięcy sztuk. Dzięki realizowanej rozbudowie mocy produkcyjnych, obejmującej modernizację istniejącej hali i budowę nowych obiektów, zakład zwiększy swoje możliwości do 150 tysięcy korpusów rocznie, co w sumie pozwoli na produkcję nawet 180 tysięcy sztuk rocznie w Kraśniku.

Po części prezentacyjnej uczestnicy mieli możliwość odbycia indywidualnych rozmów biznesowych z przedstawicielami PGZ oraz lokalnych spółek. Podczas tych spotkań szczegółowo omawiano potencjalne możliwości wspólnych działań i przeprowadzano wstępną kwalifikację firm, co stanowiło bezpośredni krok w kierunku nawiązania współpracy.

Wydarzenie w Lublinie było ostatnim z pierwszej części cyklu Regionalnych Forów Polskiego Przemysłu Zbrojeniowego. Wcześniejsze spotkania odbyły się w Opolu, Tarnowie, Łańcucie, Gdyni, Szczecinie i Łodzi. Kolejne fora zaplanowano po przerwie urlopowej – już we wrześniu odbędą się spotkania w Gliwicach i Toruniu, a w dalszych planach są m.in. Jelcz, Kalisz, Skarżysko-Kamienna i Zielonka. Informacje o rejestracji i dokładnych datach będą dostępne na stronie: Regionalne Forum Polskiego Przemysłu Zbrojeniowego 2026 - Polska Grupa Zbrojeniowa.

Na podstawie komunikatu prasowego PGZ