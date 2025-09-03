Polska i Francja zacieśniają współpracę w sektorze obronnym. Nowa umowa PGZ i Naval Group

oprac. Piotr Miedziński
2025-09-03 21:20

Ważna umowa między Polską Grupą Zbrojeniową (PGZ S.A.), PGZ Stocznia Wojenna (PGZ S.W.) a Naval Group została podpisana 3 września 2025 roku. Porozumienie dotyczy zaawansowanej produkcji okrętów podwodnych i innych wyspecjalizowanych jednostek, co ma kluczowe znaczenie dla wzmocnienia potencjału morskiego Polski i pogłębienia strategicznego partnerstwa z Francją. To przełomowe wydarzenie może otworzyć nowe perspektywy dla polskiego przemysłu obronnego.

PGZ SW i Naval Group

i

Autor: PGZ/ Materiały prasowe
  • Polska Grupa Zbrojeniowa i Naval Group podpisały umowę o strategicznej współpracy w produkcji okrętów podwodnych.
  • Porozumienie to wzmocni polski przemysł obronny i pogłębi partnerstwo z Francją.
  • Polska Marynarka Wojenna zyska dostęp do zaawansowanych technologii.
  • Jakie korzyści przyniesie ta współpraca dla bezpieczeństwa morskiego Polski?

Podpisana 3 września 2025 roku umowa o współpracy przemysłowej (ICA) pomiędzy Polską Grupą Zbrojeniową (PGZ S.A.), PGZ Stocznia Wojenna (PGZ S.W.) oraz francuską firmą Naval Group stanowi kamień milowy w rozwoju polskiego sektora obronnego. Jej głównym celem jest zaawansowana produkcja w sektorze morskim, obejmująca budowę okrętów podwodnych oraz innych, wysoce wyspecjalizowanych jednostek. To porozumienie podnosi dotychczasową współpracę na wyższy poziom, otwierając drzwi do integracji polskiego przemysłu obronnego z globalnym łańcuchem dostaw Naval Group.

Strategicznym partnerstwo Polski i Francji

Wzmocnienie trwałych więzi przemysłowych w sektorach obronnym i morskim jest bezpośrednią realizacją Traktatu o wzmocnionej współpracy i przyjaźni, podpisanego w Nancy 9 maja 2025 roku przez Francję i Polskę. Jak podkreśliła Marie-Laure Bourgeois, Executive Vice President Sales & Marketing Naval Group:

„Jesteśmy zaszczyceni, że możemy podpisać umowę z PGZ, główną grupą przemysłową sektora obronnego w Polsce i kluczowym partnerem dla Naval Group. Umowa ta odzwierciedla nasze wspólne ambicje rozwijania silnej, suwerennej i gotowej na przyszłość bazy przemysłowej Marynarki Wojennej w Polsce oraz budowania długoterminowej współpracy przemysłowej z korzyścią dla obu naszych krajów”.

Portal Obronny - Marcin Ryngwelski, prezes PGZ Stocznia Wojenna

Nowe możliwości dla polskiego przemysłu

Wiceprezes Zarządu PGZ S.A., Jan Grabowski, wskazał na znaczenie partnerstwa z Naval Group, globalnym liderem w produkcji okrętów nawodnych i podwodnych:

„Naval Group jest globalnym liderem w produkcji okrętów zarówno nawodnych, jak i podwodnych, w tym tych wymagających najwyższych kompetencji. Należy dodać, że nasza współpraca w obszarze morskim jest kolejnym krokiem rozszerzającym znaczenie strategicznego Partnerstwa pomiędzy Francją a Polską”.

Dzięki tej umowie, polski przemysł zyskuje dostęp do zaawansowanych technologii i know-how, co przyczyni się do rozwoju lokalnych kompetencji w zakresie budowy nowoczesnych jednostek morskich.

Przyszłość Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej

Umowa z Naval Group ma strategiczne znaczenie dla przyszłości Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej. Rozwój własnych zdolności produkcyjnych w zakresie okrętów podwodnych i innych specjalistycznych jednostek jest kluczowy dla zapewnienia bezpieczeństwa morskiego i obronności kraju. Współpraca z doświadczonym partnerem, jakim jest Naval Group, gwarantuje dostęp do najnowszych rozwiązań technologicznych i pozwala na budowanie nowoczesnej floty, odpowiadającej na współczesne wyzwania. To kolejny krok w kierunku budowy silnej i suwerennej polskiej obronności.

Otwarcie XXXIII targów MSPO w Kielcach

