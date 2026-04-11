Pamiątki po „Sławce” i „Wszeborze” w Archiwum Akt Nowych. Dokumenty dotyczą oddziału „Miotła”

Jarosław Rybak
Jarosław Rybak
2026-04-11 14:09

Pudła dokumentów, zdjęcia, a przede wszystkim - nieznane historykom, nagrane w 1970 r. - 10 taśm magnetofonowych ze wspomnieniami żołnierzy Batalionu AK „Miotła”. Takie pamiątki przez dekady zgromadzili Halina Jędrzejewska „Sławka” oraz jej mąż Tadeusz Jędrzejewski „Wszebor”. Decyzją rodziny te materiały trafiły do Archiwum Akt Nowych w Warszawie.

Pamiątki po „Sławce” i „Wszeborze” w Archiwum Akt Nowych
Pamiątki po „Sławce” i „Wszeborze” w Archiwum Akt Nowych Pamiątki po „Sławce” i „Wszeborze” w Archiwum Akt Nowych Pamiątki po „Sławce” i „Wszeborze” w Archiwum Akt Nowych Pamiątki po „Sławce” i „Wszeborze” w Archiwum Akt Nowych
  • Pamiątki po powstańcach warszawskich: „Sławce” i „Wszeborze” znalazły się w Archiwum Akt Nowych.
  • Dokumenty dotyczą „Miotły” - jednego z najmniej znanych oddziałów AK.
  • W zbiorze znajduje się 10 nieznanych dotychczas taśm magnetofonowych ze wspomnieniami żołnierzy Batalionu AK „Miotła”.
  • Archiwum Akt Nowych poszukuje dokumentów i kontaktów do rodzin weteranów.

Oficjalne przekazanie nastąpiło w piątek (10 marca) w czasie skromnej uroczystości w siedzibie Archiwum Akt Nowych w Warszawie.

- Rodzice przez lata utrwalali dziedzictwo batalionu. Myślę, że byliby szczęśliwi wiedząc, że teraz te dokumenty zostaną profesjonalnie opracowane zabezpieczone i upublicznione – mówiła Danuta Jędrzejowska-Szmel, córka „Sławki” i „Wszebora”.

„Miotła" - jeden z najmniej znanych oddziałów AK

Do przekazania archiwum doszło przez przypadek.

- Pracuję z wnuczką „Sławki”. Ona wiedziała, że zajmuję się historią powstania warszawskiego, więc zapytała, co można zrobić z dokumentami zgromadzonymi przez dziadków. Zadzwoniłem do dyrektora AAN i tak doszło do zdeponowania materiałów w archiwum – wyjaśniał w czasie spotkania Maciej Białecki

Przekazane zbiory mieszczą się w sześciu dużych kartonach. Historycy na razie przeglądnęli je pobieżnie. Ale szybko zwrócili uwagę na - nieznane, nagrane w 1970 r. - 10 taśm magnetofonowych ze wspomnieniami żołnierzy Batalionu AK „Miotła”. Na magnetofonie szpulowym utrwalał je „Wszebor”.

- „Miotła” to jeden z najmniej znanych oddziałów Armii Krajowej. Otrzymane dokumenty wykorzystamy m.in. w albumie fotograficznym o oddziale. Planujemy wydać go w przyszłym roku – mówił Mariusz Olczak, dyrektor AAN.

„Sławka” i „Wszebor”

Halina Jędrzejewska „Sławka” (1926-2025) to jedna z najsłynniejszych uczestniczek powstania warszawskiego. Była łączniczką i sanitariuszką w „Miotle”. W ostatnich latach życia pełniła funkcję prezesa Związku Powstańców Warszawskich. W czasie pracy w konspiracji poznała Tadeusza Jędrzejewskiego „Wszebora” (1921-1992). Był oficerem AK, powstańcem warszawskim. Po wojnie – dziennikarzem i działaczem społecznym.

Po zakończeniu wojny „Sławka” i „Wszebor” wzięli ślub. Przez dekady zajmowali się integracją i upamiętnieniem działań Batalionu „Miotła”. Halina Jędrzejewska zaangażowała się w przekazanie tradycji oddziału do Zespołu Bojowego A Jednostki Woskowej Komandosów w Lublińcu.

Archiwum poszukuje dokumentów i kontaktów do rodzin weteranów

Nie wiesz co zrobić z dokumentami i innymi pamiątkami po bliskich – weteranach II wojny światowej? Napisz do Archiwum Akt Nowych! AAN poszukuje również kontaktów do rodzin weteranów, mogą one bowiem pomóc w uzupełnianiu materiałów przechowywanych w archiwum, rozpoznać osoby na zdjęciach itp.

Na wszystkie wiadomości e-mailowe odpowie Radosław Pawłowski, kierownik Oddziału Popularyzacji Zasobu Archiwalnego AAN (e-mail: [email protected]).

