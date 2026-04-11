Pamiątki po „Sławce” i „Wszeborze” w Archiwum Akt Nowych. Dokumenty dotyczą oddziału „Miotła”

Pamiątki po powstańcach warszawskich: „Sławce” i „Wszeborze” znalazły się w Archiwum Akt Nowych.

Dokumenty dotyczą „Miotły” - jednego z najmniej znanych oddziałów AK.

W zbiorze znajduje się 10 nieznanych dotychczas taśm magnetofonowych ze wspomnieniami żołnierzy Batalionu AK „Miotła”.

Archiwum Akt Nowych poszukuje dokumentów i kontaktów do rodzin weteranów.

Oficjalne przekazanie nastąpiło w piątek (10 marca) w czasie skromnej uroczystości w siedzibie Archiwum Akt Nowych w Warszawie.

- Rodzice przez lata utrwalali dziedzictwo batalionu. Myślę, że byliby szczęśliwi wiedząc, że teraz te dokumenty zostaną profesjonalnie opracowane zabezpieczone i upublicznione – mówiła Danuta Jędrzejowska-Szmel, córka „Sławki” i „Wszebora”.

„Miotła” - jeden z najmniej znanych oddziałów AK

Do przekazania archiwum doszło przez przypadek.

- Pracuję z wnuczką „Sławki”. Ona wiedziała, że zajmuję się historią powstania warszawskiego, więc zapytała, co można zrobić z dokumentami zgromadzonymi przez dziadków. Zadzwoniłem do dyrektora AAN i tak doszło do zdeponowania materiałów w archiwum – wyjaśniał w czasie spotkania Maciej Białecki

Przekazane zbiory mieszczą się w sześciu dużych kartonach. Historycy na razie przeglądnęli je pobieżnie. Ale szybko zwrócili uwagę na - nieznane, nagrane w 1970 r. - 10 taśm magnetofonowych ze wspomnieniami żołnierzy Batalionu AK „Miotła”. Na magnetofonie szpulowym utrwalał je „Wszebor”.

- „Miotła” to jeden z najmniej znanych oddziałów Armii Krajowej. Otrzymane dokumenty wykorzystamy m.in. w albumie fotograficznym o oddziale. Planujemy wydać go w przyszłym roku – mówił Mariusz Olczak, dyrektor AAN.

„Sławka” i „Wszebor”

Halina Jędrzejewska „Sławka” (1926-2025) to jedna z najsłynniejszych uczestniczek powstania warszawskiego. Była łączniczką i sanitariuszką w „Miotle”. W ostatnich latach życia pełniła funkcję prezesa Związku Powstańców Warszawskich. W czasie pracy w konspiracji poznała Tadeusza Jędrzejewskiego „Wszebora” (1921-1992). Był oficerem AK, powstańcem warszawskim. Po wojnie – dziennikarzem i działaczem społecznym.

Po zakończeniu wojny „Sławka” i „Wszebor” wzięli ślub. Przez dekady zajmowali się integracją i upamiętnieniem działań Batalionu „Miotła”. Halina Jędrzejewska zaangażowała się w przekazanie tradycji oddziału do Zespołu Bojowego A Jednostki Woskowej Komandosów w Lublińcu.

Archiwum poszukuje dokumentów i kontaktów do rodzin weteranów

Nie wiesz co zrobić z dokumentami i innymi pamiątkami po bliskich – weteranach II wojny światowej? Napisz do Archiwum Akt Nowych! AAN poszukuje również kontaktów do rodzin weteranów, mogą one bowiem pomóc w uzupełnianiu materiałów przechowywanych w archiwum, rozpoznać osoby na zdjęciach itp.