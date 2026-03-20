Uroczyste wręczenie sztandaru dla 2. Regionalnej Bazy Logistycznej w Warszawie

20 marca 2026 r. był historycznym dniem dla żołnierzy i pracowników warszawskiej jednostki. Uroczystości związane z przekazaniem najważniejszego symbolu wojskowego rozpoczęły się mszą świętą w Katedrze polowej Wojska Polskiego Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Przewodniczył jej biskup polowy Wiesław Lechowicz, który modlił się w intencji całej społeczności bazy. Następnie główne obchody przeniosły się do Cytadeli Warszawskiej. To właśnie tam, podczas uroczystego apelu, 2. Regionalna Baza Logistyczna im. gen. Augusta Emila Fieldorfa ps. Nil oficjalnie otrzymała swój sztandar. W wydarzeniu wzięli udział najważniejsi przedstawiciele władz państwowych i wojskowych, w tym Zastępca Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego gen. bryg. rez. Mirosław Bryś oraz Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych gen. dyw. Dariusz Mendala. Komendant jednostki, płk Artur Stopka, odebrał sztandar w imieniu swoich podwładnych. Całe przedsięwzięcie było możliwe dzięki wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego, który był partnerem wydarzenia.

Wojsko Polskie w kosmosie. Gen. Bieniek o roli satelitów w nowoczesnej obronie

Co symbolizuje sztandar i dlaczego jest tak ważny dla wojska?

Sztandar to dla każdego żołnierza rzecz święta. To nie jest tylko kawałek materiału, ale znak jedności, honoru i zobowiązania wobec kraju. Jak podkreślał wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski, który stał na czele Społecznego Komitetu Fundatorów Sztandaru, biało-czerwone barwy przypominają o sile zjednoczenia wokół bezpieczeństwa Polski. Sztandar wojskowy to szczególny znak jedności, tożsamości i wierności, który towarzyszy żołnierzom w najważniejszych chwilach służby. Ten, który otrzymała warszawska baza, został zaprojektowany zgodnie z wielowiekową tradycją. Na biało-czerwonym płacie widnieje krzyż kawalerski. Na odwrocie umieszczono z kolei symbole podkreślające związek jednostki z regionem: herby województwa mazowieckiego i warszawskiej dzielnicy Rembertów. Podczas uroczystości uhonorowano także osoby, które przyczyniły się do powstania sztandaru. Pamiątkowe miniatury otrzymali m.in. wojewoda Mariusz Frankowski oraz członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego Anna Brzezińska.

Prezydent Karol Nawrocki: "Rola logistyki musi być doceniana"

Podczas uroczystości odczytano list od prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego. Zwierzchnik Sił Zbrojnych zwrócił uwagę na to, jak kluczowe znaczenie dla każdej armii mają jej zdolności logistyczne. „Bez odpowiedniego zaopatrzenia w sprzęt i uzbrojenie działania zbrojne nie przynoszą oczekiwanych rezultatów” – napisał prezydent Karol Nawrocki, nawiązując do doświadczeń z konfliktów zbrojnych ostatnich lat. To właśnie jednostki takie jak 2. Regionalna Baza Logistyczna odpowiadają za gospodarowanie sprzętem, koordynację ruchu wojsk i zaopatrzenie. Od ich sprawności zależy skuteczność działania innych formacji na polu walki. W liście podkreślono, że rola, jaką odgrywa logistyka wojskowa, musi być doceniana i szanowana, również w czasie pokoju. Prezydent Karol Nawrocki podziękował żołnierzom i pracownikom cywilnym bazy za ich wzorową służbę, która stała się podstawą do ufundowania sztandaru przez lokalną społeczność.