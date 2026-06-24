Motocyklowy Marsz Czarnej Brygady. Mundurowy rajd szlakiem 10. Brygady Kawalerii

Trasa rajdu szlakiem bitewnym Brygady

Mundurowy Rajd Motocyklowy pt. "Szlakiem Historii – Marsz Czarnej Brygady" jest poświęcony 10. Brygadzie Kawalerii dowodzonej w 1939 roku przez płk. Stanisława Maczka. Uczestnikami wydarzenia będą byli i czynni żołnierze Wojska Polskiego, funkcjonariusze Policji, SOP, Służby Więziennej oraz przedstawiciele innych formacji mundurowych.

Rajd rozpocznie się 3 września 2026 roku pod Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie, skąd kolumna motocykli skieruje się do Żagania. Tam uczestnicy wezmą udział w uroczystościach związanych ze świętem 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, która jest spadkobierczynią tradycji "Maczkowców".

Po Żaganiu trasa rajdu poprowadzi na południe kraju przez miejsca związane z Brygadą i jej pododdziałami. Motocykliści odwiedzą Cmentarz Wojenny w Wysokiej, Kasinę Wielką, Rzeszów, Łańcut oraz Kraśnik, a zakończenie przedsięwzięcia zaplanowano na 6 września 2026 roku pod pomnikiem 1. Dywizji Pancernej w Warszawie.

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Międzypokoleniowy manifest pamięci

Wydarzenie ma charakter hołdu dla żołnierzy 10. Brygady Kawalerii oraz samego Stanisława Maczka. Organizatorzy podkreślają, że rajd jest "swoistym, międzypokoleniowym manifestem pamięci", w którym współczesne formacje mundurowe odnoszą się do doświadczeń pokolenia Brygady.

Prezydent Mundurowego Klubu Motocyklowego "Smoking Barrels LE MC Poland", Krzysztof Kubiak, wskazuje na sposób wyrażania tej pamięci poprzez wspólną pasję. "Chcemy dawać przykład, jak można wyrażać swoje uczucia do Ojczyzny i szacunek do bohaterów w swój własny sposób. Motocykle są tylko narzędziem, które pozwala nam inspirować inne grupy miłośników "dwóch kółek", których w Polsce jest coraz więcej" – podkreśla.

Znaczenie frekwencji na trasie Krzysztof Kubiak ujmuje wprost w kontekście potrzeby wspólnego działania. "Pięćdziesięciu motocyklistów na trasie to dla nas dowód, że potrzeba wspólnego pamiętania o historii naszego kraju jest wciąż żywa. Niezależnie od tego, w jakiej formacji służymy, jedziemy tym samym szlakiem z tym samym szacunkiem dla bohaterów, którzy oddali za nas swoją młodość i bezpieczeństwo" – dodaje.

Organizatorzy, patronat i zaplecze klubowe

Za organizację rajdu odpowiada Fundacja "Smoking Barrels LE MC Poland" oraz Mundurowy Klub Motocyklowy "Smoking Barrels LE MC Poland". Patronat honorowy nad wydarzeniem objął wiceprezes Rady Ministrów, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak‑Kamysz.

"Smoking Barrels LE MC Poland" działa od 2011 roku i od 2013 roku należy do Europejskiej Koalicji Mundurowych Klubów Motocyklowych. Klub zrzesza (m.in.) czynnych i emerytowanych funkcjonariuszy Policji, SOP, SKW, żołnierzy Wojska Polskiego oraz innych służb mundurowych i użyteczności publicznej, których łączy pasja jazdy na motocyklach, przyjaźń, szacunek i lojalność.

Członkowie klubu angażują się w działalność charytatywną i inicjatywy prospołeczne, opiekują się kombatantami Powstania Warszawskiego z IV obwodu AK Ochota oraz czynnie wspierają akcje krwiodawstwa. W 2025 roku powołano Fundację "Smoking Barrels LE MC Poland", której celem jest kształtowanie postaw patriotycznych i kultywowanie polskich tradycji wojennych, także w oparciu o doświadczenia służby i udział w misjach.

Opracowano w oparciu o materiały prasowe Mundurowego Klubu Motocyklowego.