Król podejmie prezydenta na zamku. Donald Trump z wizytą w UK

• Król Karol III podejmie Donalda Trumpa na zamku Windsor podczas jego drugiej wizyty państwowej w Wielkiej Brytanii, z pełnym ceremoniałem i salwą honorową.

• Drugi dzień wizyty upłynie na rozmowach z premierem Keirem Starmerem w wiejskiej rezydencji Chequers, z podpisaniem umów o inwestycjach, energetyce jądrowej i zakupach uzbrojenia.

• Wizyta budzi ogromne zainteresowanie mediów w UK i USA, które podkreślają jej bezprecedensowy charakter, czekając na… możliwe potknięcia Trumpa wobec królewskiego protokołu.

Rozmowy dwustronne będą toczyć się w… zabytkowych murach

Nim jednak pod tymi umowami podpisy złożą premier UK i prezydent USA, to Donalda Trumpa czeka spotkanie z królem Karolem III i królową Camillą. Zacny gość powitany zostanie przed zamkiem Windsor. To jedna z najważniejszych królewskich rezydencji. Taką funkcję pełni od 900 lat. Stąd do Londynu jest tylko 40 km.

Szanownego gościa z USA (istnienie tego państwa, powstałego ze zbuntowanych brytyjskich kolonii, UK uznała w 1783 r., po pokoju paryskim) przywita salwa honorowa. Król i prezydent przejadą skromną, choć złotą, karetą do zamku. Towarzyszyć im będzie królewska kawaleria.

Prezydent i król dokonają przeglądu gwardzistów. Po lunchu z parą królewską amerykański prezydent USA złoży wieńce na grobie królowej Elżbiety II w kaplicy św. Jerzego. W niej amerykański gość wysłucha też występu miejscowego chóru.

Donald Trump zostanie też uhonorowany przelotem amerykańskich i brytyjskich samolotów F-35, a spotkanie zwieńczy zorganizowany na jego cześć bankiet. Drugi dzień wizyty (już bardziej roboczy, ale także ceremonialny) to spotkanie prezydenta USA i premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera. Nie w XVII-wiecznym szeregowcu przy 10 Downing Street w Londynie, ale w Chequers.

Tam mieści się wiejska rezydencja (XVI-wieczny pałac) premiera UK. W hrabstwie Buckinghamshire, ok. 65 km na północny zachód od Londynu, w pobliżu miasteczka Aylesbury i wsi Ellesborough. Po dwustronnych rozmowach zaplanowana jest konferencja prasowa.

Garda: Krzysztof Gawkowski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Na podpisy czekają umowy o inwestycjach idących w miliardy dolarów

Według zapowiedzi Białego Domu w drugim dniu wizyty zostaną podpisane trzy porozumienia: o inwestycjach w naukę i technologie, wspólnych inicjatywach dotyczących budowy zaawansowanych reaktorów atomowych w Wielkiej Brytanii oraz zakupach zbrojeniowych. Umowy dotyczą inwestycji wartych dziesiątki miliardów dolarów.

Podczas rozmowy z premierem Starmerem prezydent Trump może poruszyć również temat wolności słowa oraz cenzury w internecie, o co brytyjski rząd oskarżali m.in. Elon Musk i J.D. Vance. Nie wiadomo, czy politycy poruszą kwestię wojny na Ukrainie i naruszeń przestrzeni powietrznej krajów NATO przez Rosję.

Media amerykańskie i brytyjskie żyją „bezprecedensową wizytą”

Takie wizyty wzbudzają wielkie zainteresowanie i żywo komentują je media. BBC podkreśla, że wizyta ma charakter dyplomatyczny i określa ją jako „bezprecedensową” drugą wizytę państwową prezydenta USA. BBC zauważa, że Trump „kocha wszystko, co królewskie” i wizyta jest próbą wykorzystania tej fascynacji do wzmocnienia relacji brytyjsko-amerykańskich. Podkreśla się, że jest to także największa operacja bezpieczeństwa od koronacji króla Karola III w 2023 r. „The Telegraph” koncentruje się na szczegółach protokolarnych, opisując pełny harmonogram wizyty oraz jej „bezprecedensowy” charakter jako drugiej wizyty państwowej tego samego prezydenta. Stacja telewizyjna Channel 4 przyjmuje kontrowersyjne podejście, planując emisję specjalnego programu „Trump v The Truth” – kompilacji ponad 100 rzekomo fałszywych stwierdzeń Trumpa, co określają jako „najdłuższą ciągłą kompilację nieprawdy kiedykolwiek pokazaną w telewizji”. „The Independent” z kolei informuje o planowanych protestach przeciwko wizycie Trumpa, w tym demonstracji koalicji Stop Trump. A co tam słychać o wizycie Trumpa w amerykańskich mediach?

CNN podkreśla fascynację Trumpa monarchią brytyjską i zauważa, że „król może być jedyną osobą na świecie, która może wpłynąć na Trumpa”. „The New York Times” koncentruje się na protokole dyplomatycznym i znaczeniu wizyty państwowej, opisując szczegóły ceremonii i jej wyjątkowy charakter. Publiczna rozgłośnia radiowa NPR podkreśla długotrwałą fascynację Trumpa rodziną królewską, wywodzącą się od jego matki, która była „wielką fanką królowej”. NPR zauważa, że Wielka Brytania wykorzystuje tę fascynację jako narzędzie „miękkiej dyplomacji”. „Time Magazin” zauważa, że Trump otrzymuje „wyróżnienie, jakiego nie doświadczył żaden amerykański przywódca wcześniej” i że decyzja o drugiej wizycie państwowej „podkreśla kalkulację Wielkiej Brytanii, że ten wyjątkowy honor może pomóc wygładzić relacje w delikatnym momencie dyplomatycznym”. Z pewnością więcej do przekazania media będą miały po zakończonej wizycie. Z pewnością brytyjskie media będą zwracały uwagę na savoir-vivrowe potknięcia prezydenta Trumpa, który raczej nie jest przyzwyczajony do dworskiego ceremoniału, ni jak przystającego do tzw. amerykańskiego stylu życia...

Imperial America is reverse-engineering royalty in the Henry VIII mould, and the low-fat Charles III variety is looking bland and flavourless by comparisonOn King Donald's Royal Progress: https://t.co/XN3td9hSCm— Mary Harrington (@moveincircles) September 16, 2025