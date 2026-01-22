Konkurs Animus Fortis 2025. Uczcij bohaterów ratownictwa

WIM-PIB ogłasza IX edycję konkursu Animus Fortis 2025, nagradzającego zasłużonych w ratownictwie medycznym.

Nagroda wyróżnia osoby za osobiste męstwo i instytucje za pozytywne zmiany w ratowaniu życia.

Symbolizuje ją statuetka Pomnika Sanitariusza, upamiętniająca medyków wojskowych.

Chcesz dowiedzieć się, jak zgłosić kandydatów i poznać termin nadsyłania zgłoszeń?

Nagroda Animus Fortis, co w tłumaczeniu oznacza "Mężny Duch", została ustanowiona przez Dyrektora WIM-PIB, gen. broni prof. dr. hab. n. med. Grzegorza Gieleraka. Jej głównym celem jest wyróżnienie tych, którzy poprzez swoje działania i osiągnięcia znacząco wpływają na poprawę efektywności ratowania ludzkiego życia oraz budują pozytywny wizerunek służb ratowniczych.

Kategorie Nagrody

Konkurs Animus Fortis przewiduje dwie główne kategorie, w których przyznawane są nagrody:

1. Za osobiste męstwo

Ta kategoria jest dedykowana osobom, które w roku poprzedzającym przyznanie nagrody wykazały się wyjątkową odwagą i poświęceniem podczas akcji ratowniczej. Laureatem może zostać przedstawiciel służb ratowniczych, takich jak wojsko, policja, straż pożarna, służba zdrowia, WOPR, TOPR czy GOPR.

2. Nagroda instytucjonalna

W tej kategorii wyróżniana jest instytucja, której działania znacząco przyczyniły się do wprowadzenia pozytywnych zmian, umożliwiających skuteczniejsze ratowanie życia ludzkiego.

Dodatkowo, Kapituła Nagrody ma prawo przyznać honorowy dyplom za wyróżniający się wniosek, zarówno w kategorii indywidualnej, jak i instytucjonalnej.

Symbolika nagrody

Główną nagrodą w konkursie jest statuetka, która stanowi miniaturę projektu Pomnika Sanitariusza. Ten symboliczny monument miał upamiętniać medyków poległych w walkach o odzyskanie niepodległości Polski. Pomysł jego budowy narodził się przed II wojną światową z inicjatywy gen. bryg. dr. n. med. Stefana Hubickiego, komendanta Oficerskiej Szkoły Sanitarnej, oraz gen. bryg. dr. n. med. Stanisława Rouperta, szefa Departamentu Służby Zdrowia Ministerstwa Spraw Wojskowych.

Projekt pomnika, przedstawiający sanitariusza w wojskowym mundurze podtrzymującego rannego żołnierza, został zamówiony u wybitnego rzeźbiarza Edwarda Wittiga, twórcy m.in. warszawskiego pomnika Lotnika. Mimo zebrania funduszy i powstania gipsowego modelu, prace nad odlewem z brązu zostały przerwane przez wybuch II wojny światowej, uniemożliwiając realizację monumentu. Statuetka Animus Fortis jest więc hołdem dla tej niezrealizowanej idei i upamiętnia bohaterstwo medyków.

Proces nominacji

Kandydatów do nagrody nominuje Kapituła, składająca się z 13 członków. W jej skład wchodzą: Dyrektor WIM-PIB, Przewodniczący Rady Naukowej WIM-PIB, a także przedstawiciele Ministra Obrony Narodowej, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Zdrowia, Stowarzyszenia „Szpital Ujazdowski”, portalu „Rynek Zdrowia”, czasopisma „Lekarz Wojskowy” oraz Wojskowego Instytutu Medycznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.

Zgłaszanie kandydatów

Zgłoszenia do konkursu mogą składać zarówno osoby fizyczne, jak i instytucje. Wnioski pisemne, dotyczące akcji ratowniczych, dokonań i osiągnięć zrealizowanych w roku 2025, należy kierować do Dyrektora WIM-PIB. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 24 lutego 2026 roku.

Zgłoszenia można przesyłać drogą elektroniczną na adres: [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres: Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa, z dopiskiem: „Konkurs Animus Fortis 2025”. W razie pytań, można dzwonić pod numery: 885 570 422 lub 261 817 721.

Konkurs Animus Fortis to ważna inicjatywa, która nie tylko honoruje bohaterów codziennego ratownictwa, ale także promuje innowacje i rozwój w obszarze medycyny ratunkowej, budując świadomość społeczną o znaczeniu tych działań.

