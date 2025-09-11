Grupa WB na DSEI 2025. Nowe drony i wizja rewolucji bezzałogowej

Grupa WB zaprezentowała swoje najnowsze rozwiązania podczas targów DSEI UK 2025 w Londynie. Uwagę przyciągnęły debiutujące systemy bezzałogowe WARMATE 5/10 i X-FRONTER V, a także innowacyjna koncepcja wielodomenowej rewolucji bezzałogowej, która ma zmienić oblicze współczesnego pola walki.

Międzynarodowa wystawa obronności i bezpieczeństwa DSEI UK 2025 to jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu przemysłu zbrojeniowego, gromadzące przedstawicieli wojska, administracji rządowej, środowisk naukowych i przemysłu z całego świata. Tegoroczna edycja zgromadziła ponad 1,6 tysiąca wystawców z dziewięćdziesięciu państw. Wśród nich wyróżniało się stoisko Grupy WB, które cieszyło się dużym zainteresowaniem delegacji wojskowych z różnych kontynentów.

Podczas targów w Londynie, podobnie jak wcześniej na MSPO, Grupa WB intensywnie promowała koncepcję wielodomenowej rewolucji bezzałogowej. Jest to systemowe podejście do pola walki, w którym autonomiczne i półautonomiczne platformy lądowe, powietrzne i morskie współdziałają w ramach jednego, spójnego środowiska informacyjnego.

Architektura proponowana przez Grupę WB, której potwierdzeniem jest przyjęty do Wojska Polskiego system GLADIUS, spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem. Pokazała ona, że kierunek prac polskich konstruktorów jest w pełni zgodny z oczekiwaniami sił zbrojnych państw NATO i partnerów międzynarodowych. Przedstawiciele Grupy WB odbyli liczne rozmowy z delegacjami wojskowymi z całego świata, omawiając potencjalne kierunki kooperacji i możliwości dostaw.

Nowości, które zmienią pole walki: WARMATE 5/10 i X-FRONTER V

Szczególne zainteresowanie podczas targów wzbudziły nowe produkty Grupy WB.

Amunicja krążąca WARMATE 5/10 – ten system może przenosić głowice o masie 5-10 kg, co znacząco zwiększa możliwości rażenia celów w odległości 100 km. W zależności od potrzeb, może być wyposażony w ładunek:

  • odłamkowo-burzący
  • termobaryczny
  • przeciwpancerny

X-FRONTER V – osobista platforma bezzałogowa, która miała swój londyński debiut. Zaprojektowana została z myślą o działaniach, w których kluczowa jest mobilność operatora. Dzięki kompaktowej, składanej konstrukcji i niewielkiej masie, możliwe jest przenoszenie nawet kilku egzemplarzy jednocześnie przez spieszonego żołnierza.

Sprawdzone rozwiązania i strategiczne rozmowy

Grupa WB zaprezentowała w Londynie również swoje sprawdzone bojowo rozwiązania, takie jak bezzałogowy system rozpoznawczy FLYE YE i amunicja krążąca WARMATE 3. Są to konstrukcje, które potwierdziły swoje parametry podczas kilku konfliktów, w tym tych o wysokiej intensywności.

Uzupełnieniem ekspozycji były radiostacje osobiste R35010 i doręczne COMP@N, produkowane przez RADMOR, spółkę należącą do GRUPY WB. Dzięki własnym rozwiązaniom komunikacyjnym, GRUPA WB może integrować różne szczeble dowodzenia, zapewniając jednocześnie kompatybilność z pozostałymi elementami wielodomenowego ekosystemu bezzałogowego.

Marcin Kubica, dyrektor zarządzający GRUPY WB, aktywnie uczestniczył w debacie Defence Industry Roundtable, zorganizowanej przez brytyjskie ministerstwo obrony. W ramach tego spotkania, wybrane podmioty z Polski i Wielkiej Brytanii dyskutowały o wyzwaniach i szansach dla branży, w tym o przyszłej współpracy w nadchodzących latach.

