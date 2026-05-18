Dzień Patrona w I LO PUL w Wołominie. Hołd dla tradycji i manifest nowoczesnego patriotyzmu

Wołomin ponownie stał się miejscem szczególnego wydarzenia o charakterze patriotyczno-obronnym. W I Liceum Ogólnokształcącym PUL im. 111 Eskadry Myśliwskiej odbyły się uroczystości Dnia Patrona – święta, które na stałe wpisało się w kalendarz szkolnych i lokalnych wydarzeń o znaczeniu proobronnym.

Szkoła, funkcjonująca pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej oraz w ramach programu Oddziałów Przygotowania Wojskowego (OPW), kształci młodzież w duchu odpowiedzialności za państwo, dyscypliny oraz gotowości do służby. Tegoroczne obchody były nie tylko okazją do uczczenia patrona – legendarnej 111 Eskadry Myśliwskiej – lecz także do zaprezentowania efektów codziennej pracy uczniów i kadry dydaktycznej.

Uroczystość rozpoczęła się od apelu, podczas którego podniesiono flagę państwową i odegrano hymn narodowy. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele władz lokalnych, środowisk wojskowych, służb mundurowych oraz zaproszeni goście związani z systemem obronności państwa. Obecność tych środowisk podkreśliła znaczenie, jakie przypisuje się dziś edukacji proobronnej młodego pokolenia.

Centralnym punktem obchodów była defilada uczniów klas mundurowych. Młodzież zaprezentowała wysoki poziom wyszkolenia, dyscypliny oraz zgrania, co spotkało się z uznaniem zgromadzonych. Wyróżniały się szczególnie pododdziały reprezentujące klasy objęte programem OPW, których szkolenie odbywa się we współpracy z jednostkami Wojska Polskiego.

W trakcie uroczystości przypomniano również historię 111 Eskadry Myśliwskiej – jednostki o chlubnych tradycjach, której piloci odegrali istotną rolę w obronie polskiego nieba we wrześniu 1939 roku. Nawiązania do dziedzictwa lotniczego były widoczne także w oprawie graficznej wydarzenia, gdzie symbolika lotnicza i historyczna podkreślała ciągłość tradycji wojskowych.

Nie zabrakło także elementów edukacyjnych i pokazowych. Uczniowie zaprezentowali umiejętności z zakresu musztry, pierwszej pomocy oraz podstaw taktyki wojskowej. Tego typu działania wpisują się w szerszy program kształcenia, który ma przygotować młodych ludzi zarówno do ewentualnej służby wojskowej, jak i do odpowiedzialnego funkcjonowania w sytuacjach kryzysowych.

Dzień Patrona w I LO PUL w Wołominie to nie tylko szkolna uroczystość – to wyraźny sygnał, że edukacja proobronna w Polsce rozwija się dynamicznie i znajduje realne wsparcie instytucjonalne. Zaangażowanie Ministerstwa Obrony Narodowej oraz funkcjonowanie Oddziałów Przygotowania Wojskowego stanowią ważny element budowy nowoczesnego systemu bezpieczeństwa państwa, opartego również na świadomym i przygotowanym społeczeństwie.

Obchody zakończyły się złożeniem kwiatów oraz wspólnym zdjęciem uczestników. Wydarzenie pozostawiło po sobie nie tylko silne emocje, ale także poczucie dumy i odpowiedzialności – wartości, które są fundamentem służby dla Ojczyzny.

