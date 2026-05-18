18 maja 2026 roku w Hucie Częstochowa podpisano dokumenty finalizujące nową strukturę właścicielską, w której WĘGLOKOKS S.A. objął 50,1% udziałów, a Agencja Mienia Wojskowego 49,9%.

Transakcja zastępuje dotychczasowy model dzierżawy i zapewnia stabilność funkcjonowania huty, a także obejmuje umowę finansowania obrotowego o wartości 100 mln zł z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A.

Huta Częstochowa ma stać się głównym filarem segmentu stalowego Grupy Kapitałowej Węglokoks do 2030 roku, koncentrując się na rozwoju produkcji wyrobów specjalistycznych, w tym dla przemysłu obronnego i energetyki jądrowej.

Wzmocnienie huty ma kluczowe znaczenie dla polskiej obronności, umożliwiając produkcję stali m.in. do BWP Borsuk czy fregat rakietowych, skracając łańcuchy dostaw i uniezależniając od importu.

Finalizacja struktury właścicielskiej Huty Częstochowa to zwieńczenie wieloetapowego procesu, który rozpoczął się 20 listopada 2025 roku od wydzierżawienia majątku huty przez WĘGLOKOKS S.A. Kolejnym krokiem był wykup majątku zakładu przez Skarb Państwa – Ministerstwo Obrony Narodowej, a następnie przekazanie go Agencji Mienia Wojskowego. Jak podkreślają przedstawiciele zaangażowanych podmiotów, dotychczasowy model dzierżawy został zastąpiony trwałą strukturą właścicielską, która ma wzmocnić stabilność funkcjonowania huty i stworzyć solidne podstawy do jej przyszłego rozwoju.

Kluczowym elementem zapewniającym płynność działania i możliwość inwestycji jest podpisana umowa finansowania obrotowego o wartości 100 mln zł między Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP) a Hutą Częstochowa. Środki te zostaną przeznaczone na bieżącą działalność zakładu, w tym na zakup surowców oraz materiałów niezbędnych do wspierania rozwoju produkcji stali. Jest to znaczący zastrzyk kapitału, który pozwoli hucie na realizację ambitnych planów.

Huta Częstochowa wraca jako strategiczny zakład dla bezpieczeństwa Polski. Agencja Mienia Wojskowego objęła 49,9% udziałów, Węglokoks 50,1%. To jedyny zakład w kraju zdolny produkować hartowane blachy…

Tomasz Ślęzak, prezes zarządu WĘGLOKOKS S.A., skomentował to wydarzenie, podkreślając jego wagę dla całej Grupy Kapitałowej Węglokoks:

„To bardzo ważny moment dla Huty Częstochowa, ale również dla całej Grupy Kapitałowej Węglokoks. Proces, który rozpoczęliśmy od zabezpieczenia ciągłości działania zakładu i przywracania jego potencjału produkcyjnego, przechodzi dziś w kolejny, docelowy etap. Huta Częstochowa ma już stabilną strukturę właścicielską, co stwarza normalne warunki dla funkcjonowania przedsiębiorstwa i pozwala myśleć o jego rozwoju w dłuższej perspektywie. Jest to również ważny kamień milowy w rozwoju segmentu hutniczego grupy Węglokoks.”

Strategiczne znaczenie dla polskiego przemysłu obronnego

Huta Częstochowa jest postrzegana jako istotny element strategii Grupy Kapitałowej Węglokoks do 2030 roku, zgodnie z którą segment stalowy ma stać się jej głównym filarem działalności. Strategia Węglokoksu zakłada intensywny rozwój segmentu stalowego oraz wzmacnianie portfela aktywów przemysłowych. Szczególną rolę w tej wizji odgrywa potencjał huty w kontekście przemysłu obronnego.

Adrian Sienicki, prezes zarządu Huty Częstochowa, zwrócił uwagę na przyszłe kierunki rozwoju:

„Przed Hutą Częstochowa otwiera się etap rozwoju produkcji i wzmacniania jej pozycji w segmentach o wysokim znaczeniu przemysłowym. Zakład posiada kompetencje, które pozwalają myśleć o szerszym wykorzystaniu jego możliwości w obszarze wyrobów specjalistycznych, w tym blach pancernych i innych wyrobów dla przemysłu obronnego. Równolegle analizujemy możliwości związane z przygotowaniem huty do udziału w projektach dla energetyki jądrowej, które wymagają najwyższych standardów jakości, certyfikacji i powtarzalności produkcji. To kierunki, które dobrze wpisują się zarówno w strategię Grupy Węglokoks, jak i w potrzeby polskiego przemysłu.”

Posiadanie przez Hutę Częstochowa koncesji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na wytwarzanie i obrót wyrobami oraz technologiami o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym jest kluczowe dla realizacji zadań, jakie w związku z zagospodarowaniem majątku spółki postawił przed Agencją Mienia Wojskowego minister obrony narodowej.

Wizja rozwoju: od blach pancernych po energetykę jądrową

Wzmocnienie produkcji na potrzeby obronności to jedno z głównych zadań stojących przed Hutą Częstochowa. Marcin Horyń, prezes Agencji Mienia Wojskowego, podkreślił zaangażowanie AMW w ten obszar:

„Naszym zadaniem jest przede wszystkim wzmocnienie części produkcji związanej z obronnością. Będziemy mieli na nią wpływ poprzez odpowiednie przedstawicielstwo w organach spółki. Chcemy brać udział w innowacyjnych, nowoczesnych projektach, m.in. produkcji BWP Borsuk, KTO Rosmak czy fregat rakietowych w ramach programów Ratownik i Miecznik.”

Marcin Horyń zaznaczył również, że AMW widzi ogromną szansę na wzmocnienie bezpieczeństwa kraju poprzez wykorzystanie lokalnego potencjału i współpracę z podmiotami takimi jak Polska Grupa Zbrojeniowa. Dostęp do stali z Huty Częstochowa ma umożliwić skrócenie łańcucha dostaw oraz uniezależnienie od importu, co jest strategicznie ważne dla bezpieczeństwa narodowego.

Finalizacja procesu właścicielskiego otwiera nowy etap związany z dalszym rozwojem kompetencji produkcyjnych zakładu oraz wzmacnianiem jego pozycji jako jednego z kluczowych aktywów przemysłowych w rozwijanym segmencie stalowym Grupy Kapitałowej Węglokoks. Huta Częstochowa ma pełnić ważną rolę w budowie zintegrowanego łańcucha wartości w filarze hutniczym Grupy – od produkcji półwyrobów stalowych, po ich dalsze wykorzystanie w zakładach należących do Grupy. Plany obejmują także zaangażowanie w wymagające projekty dla energetyki jądrowej, co świadczy o ambicjach huty do osiągania najwyższych standardów jakości i powtarzalności produkcji.

Na podstawie komunikatu prasowego Agencji Mienia Wojskowego