BALTEXPO 2025. Przyszłość branży morskiej i militarnej w Gdańsku

BALTEXPO to największe w Polsce i jedno z najważniejszych w Europie targi poświęcone gospodarce morskiej, stoczniom, logistyce portowej oraz technologiom wojskowym. Wydarzenie łączy wystawy, konferencje i networking, umożliwiając wymianę doświadczeń między firmami, ekspertami i decydentami. W tym roku skupi się na wyzwaniach energetycznej transformacji, zrównoważonym rozwoju oraz innowacjach technologicznych w sektorze morskim i militarnym.

Targi odbędą się od 7 do 9 października 2025 r. w AmberExpo w Gdańsku. Pierwszy dzień rozpocznie się ceremonią otwarcia, po której nastąpi debata o bezpieczeństwie morskim jako bezpieczeństwie państwa. Omówione zostaną m.in. strategia przemysłowa UE, cyberbezpieczeństwo w portach i transportach morskich, finansowanie sektora oraz czynniki ESG. Drugi dzień poświęcony będzie bezpieczeństwu łańcuchów dostaw w dobie kryzysów globalnych i ochronie środowiska morskiego. Trzeci dzień to "Dzień Bezpieczeństwa" z praktycznymi demonstracjami przygotowań do kryzysów oraz "Dzień Edukacji i Kariery", łączący pracodawców z przyszłymi specjalistami w branżach morskiej i wojskowej.

Uczestnicy wezmą udział w wizytach studyjnych w kluczowych obiektach bałtyckich, gali Salmon Evening z networkingiem oraz ceremonii wręczenia nagród Złote Kotwice za wkład w rozwój sektora morskiego. W strefie Balt Military Expo prezentowane będą technologie wojskowe dla regionu Bałtyku.