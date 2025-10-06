BALTEXPO 2025. Przyszłość branży morskiej i militarnej w Gdańsku

Redakcja
2025-10-06 11:35

23. Edycja Międzynarodowych Targów Morskich i Militarnych BALTEXPO 2025 zbliża się wielkimi krokami. To prestiżowe wydarzenie, organizowane od ponad 40 lat w Gdańsku, zgromadzi liderów branży morskiej i wojskowej, by dyskutować o innowacjach, bezpieczeństwie i rozwoju sektora w regionie Bałtyku. Portal Obronny jest patronem medialnym wydarzenia.

BALTEXPO 2025

i

Autor: Baltexpo - International Maritime and Military Fair/ Facebook

BALTEXPO to największe w Polsce i jedno z najważniejszych w Europie targi poświęcone gospodarce morskiej, stoczniom, logistyce portowej oraz technologiom wojskowym. Wydarzenie łączy wystawy, konferencje i networking, umożliwiając wymianę doświadczeń między firmami, ekspertami i decydentami. W tym roku skupi się na wyzwaniach energetycznej transformacji, zrównoważonym rozwoju oraz innowacjach technologicznych w sektorze morskim i militarnym.

Targi odbędą się od 7 do 9 października 2025 r. w AmberExpo w Gdańsku. Pierwszy dzień rozpocznie się ceremonią otwarcia, po której nastąpi debata o bezpieczeństwie morskim jako bezpieczeństwie państwa. Omówione zostaną m.in. strategia przemysłowa UE, cyberbezpieczeństwo w portach i transportach morskich, finansowanie sektora oraz czynniki ESG. Drugi dzień poświęcony będzie bezpieczeństwu łańcuchów dostaw w dobie kryzysów globalnych i ochronie środowiska morskiego. Trzeci dzień to "Dzień Bezpieczeństwa" z praktycznymi demonstracjami przygotowań do kryzysów oraz "Dzień Edukacji i Kariery", łączący pracodawców z przyszłymi specjalistami w branżach morskiej i wojskowej.

2024_07_14_Portal Obronny Maciej Klisz v3

Uczestnicy wezmą udział w wizytach studyjnych w kluczowych obiektach bałtyckich, gali Salmon Evening z networkingiem oraz ceremonii wręczenia nagród Złote Kotwice za wkład w rozwój sektora morskiego. W strefie Balt Military Expo prezentowane będą technologie wojskowe dla regionu Bałtyku.

Portal Obronny SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KONFERENCJE
WYDARZENIA