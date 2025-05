Spis treści

Zełenski w Niemczech

28 maja miała miejsce wizyta prezydenta Ukrainy W. Zełenskiego w Niemczech gdzie spotkał się z kanclerzem Friedrichem Merzem. Przed spotkaniem media niemieckie spekulowały, że Merz obieca dalszą pomoc wojskową Ukrainie. Jednak pod znakiem zapytania pozostawało, co kanclerz zrobi w kwestii dostawy pocisków manewrujących Taurus, o którą prezydent Ukrainy wielokrotnie prosił.

Po spotkaniu obydwu polityków odbyła się konferencja prasowa. Friedrich Merz ogłosił, że Niemcy zamierzają dalej zwiększać presję na Rosję. Należy również kontynuować i rozszerzać wsparcie militarne dla Ukrainy.

Merz oświadczył, że oba kraje podpiszą memorandum o porozumieniu w sprawie zakupu systemów broni dalekiego zasięgu.

„Nie będzie tutaj żadnego ograniczenia zasięgu. Ukraina może się bronić także przeciwko wojskowym celom poza własnym terytorium państwowym. To początek nowej formy wojskowo - przemysłowej współpracy pomiędzy naszymi krajami” – wyjaśnił szef niemieckiego rządu.

„Chcemy również umożliwić wspólne produkcje” – mówi Kanclerz. Zełenski powiedział, że chodzi o finansowanie istniejących projektów na Ukrainie.

Polecany artykuł: Nowy niemiecki rząd wesprze Ukrainę w produkcji broni dalekiego zasięgu

Co z pociskami Taurus?

Pytany o przekazanie Ukrainie pocisków manewrujących Taurus, Merz odpowiedział, że nie będzie publicznie informował o konkretnych rodzajach broni. W poniedziałek kanclerz zasugerował, że nie ma już ograniczeń w korzystaniu z rakiet dalekiego zasięgu dostarczonych Ukrainie przez Niemcy, Francję, Wielką Brytanię i USA.

Konserwatywny polityk Roderich Kiesewetter z chadeckiej CDU, partii Merza, skrytykował na platformie X kanclerza za niespójne deklaracje dotyczące przekazania Ukrainie rakiet typu Taurus.

"Nie ma żadnych oznak świadczących o tym, że Niemcy mieliby dostarczyć rakiety Taurus, ponieważ wciąż nie osiągnięto porozumienia w tej sprawie między koalicjantami" - skomentował impas w sprawie przekazania tej broni, która pozwala dosięgnąć cele agresora oddalone nawet o 500 km. Dodał, że wypowiedzi Merza nie pomagają w staraniach o konsensus.

Według Politico słowa kanclerza zostały zrozumiane jako pierwszy krok do zmiany stanowiska Berlina w kwestii przekazania Ukrainie pocisków Taurus. Portal ocenił, że Merz dzień później postanowił wyważyć swoją deklarację, sugerując, że od miesięcy nie obowiązują ograniczenia, a armia ukraińska może korzystać z zagranicznej broni do ostrzeliwania celów wojskowych poza granicami Ukrainy.

Lider klubu parlamentarnego Jens Spahn z CDU powiedział w programie „Morgenmagazin” stacji ZDF, że Niemcy wspierają Ukrainę „we wszystkim, czego potrzebuje, a to, co otrzymuje, może wykorzystać odpowiednio”. Zapytany Spahn nie skomentował konkretnych systemów uzbrojenia, takich jak Taurus. Przewodniczący klubu parlamentarnego CSU w Bundestagu, Alexander Hoffmann, nadal nie wypowiedział się na temat dostawy pocisków manewrujących Taurus na Ukrainę. „Nie sądzę, że dobrym pomysłem byłoby prowadzenie tych strategicznych dyskusji publicznie” – powiedział nadawcom RTL i ntv.

Szef Urzędu Kanclerza Thorsten Frei (CDU) również skrytykował publiczną dyskusję na temat Taurusa. „Niestety, ta sprawa jest przedmiotem publicznej debaty” – powiedział w wywiadzie dla telewizji Welt. W połowie maja rząd niemiecki ogłosił, że w przyszłości będzie przedstawiał znacznie mniej szczegółów na temat niemieckich dostaw broni na Ukrainę. Merz życzy sobie „mniej dyskutować o poszczególnych systemach uzbrojenia”. Jako lider opozycji Merz wielokrotnie opowiadał się za dostarczeniem Taurusów, natomiast ówczesny kanclerz Olaf Scholz stanowczo się temu sprzeciwiał. Scholz obawiał się, że Niemcy mogłyby zostać wciągnięte w wojnę z Rosją.

Merz chce zwiększyć pomoc wojskową dla Ukrainy

Kanclerz Merz obiecał dalszą pomoc wojskową dla Ukrainy. „Będziemy kontynuować nasze wsparcie militarne i będziemy je rozszerzać” – powiedział Merz po spotkaniu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Berlinie.

Merz zapowiada konsultacje rządu niemiecko-ukraińskiego

Jak napisał portal Tagesschau rządy Niemiec i Ukrainy mają się spotkać na wspólnych konsultacjach rządowych pod koniec tego roku. Jak zauważa portal społeczeństwo niemieckie i ukraińskie oraz ich rządy zbliżyły się do siebie w wyniku wojny. Ministrowie rządu federalnego ściśle współpracowali dziś ze swoimi ukraińskimi kolegami. „Chcemy to dalej rozwijać. I dlatego po raz pierwszy od wielu lat pod koniec roku odbędą się konsultacje rządu niemiecko-ukraińskiego” – powiedział Merz.

Osiągnięcie pokoju na Ukrainie

Kanclerz Friedrich Merz wezwał do podjęcia dalszych wysiłków dyplomatycznych w celu osiągnięcia zawieszenia broni w wojnie na Ukrainie. „Nikt nie pragnie pokoju bardziej niż sama Ukraina” – powiedział na konferencji prasowej z prezydentem Ukrainy Zełenskim w Berlinie. Ukraina jest gotowa do rozmów technicznych bez względu na miejsce, a Europejczycy będą to wspierać. „Liczymy również na wsparcie ze strony USA” – powiedział Merz, dziękując prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi za dotychczasowe zaangażowanie w negocjacje. Stany Zjednoczone są niezbędne w tych wysiłkach.

Według Merza Rosja nadal gra na czas. Rosyjskie stanowisko, ogłoszone tydzień temu, wciąż oczekuje na rozpatrzenie.

Merz wyklucza uruchomienie gazociągu Nord Stream 2

Kanclerz Friedrich Merz wykluczył wykorzystanie gazociągu Nord Stream 2 nad Morzem Bałtyckim do dostaw gazu z Rosji. Jego rząd „zrobi wszystko, aby zagwarantować, że Nord Stream 2 nie będzie mógł zostać ponownie uruchomiony” – powiedział Merz.