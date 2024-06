Zełenski w Berlinie. Wezwał z Scholzem do zwiększenia obrony powietrznej Ukrainy

Scholz wzywając do zwiększenia wsparcia dla ukraińskiej obrony powietrznej zaapelował do sojuszników, by pilnie przyłączyli się do odpowiedniej inicjatywy niemieckiej "wszystkim, co możliwe".

Ukraina potrzebuje środków do obrony przed rosyjskimi atakami, a "najlepsza odbudowa to taka, która wcale nie musi mieć miejsca" - powiedział kanclerz w przemówieniu otwierającym konferencję.

Kanclerz zwrócił uwagę, że według Banku Światowego w ciągu najbliższych 10 lat na pomoc w odbudowie Ukrainy będzie trzeba przeznaczyć 464 mld euro. Wezwał również prywatne firmy do udziału w inwestycjach. "Biorąc pod uwagę skalę, o której tu mówimy, należy dodać kapitał prywatny".

W inauguracji dwudniowej konferencji wzięli udział także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Zełenski powiedział w swoim wystąpieniu, że jego kraj potrzebuje co najmniej siedmiu systemów obrony powietrznej Patriot, aby skutecznie odpierać rosyjskie ataki. "Obrona powietrzna jest odpowiedzią na wszystko" - oświadczył.

Ukraiński prezydent podziękował w szczególności Niemcom za dostarczenie trzech systemów Patriot. Rosja musi zostać pozbawiona możliwości ciągłego atakowania Ukrainy; Moskwa atakuje przede wszystkim ukraińskie dostawy energii - podkreślił.

Połowa mocy wytwórczych - 9 gigawatów - została zniszczona przez rosyjskie ataki - powiedział Zełenski. Zeszłej zimy zużycie energii na Ukrainie wyniosło do 18 gigawatów.

Von der Leyen opowiedziała się za otwarciem negocjacji akcesyjnych z Ukrainą od końca czerwca. Ukraina wypełniła wszystkie uzgodnione kroki reform, powiedziała przewodnicząca KE. "Dlatego uważamy, że Unia Europejska powinna rozpocząć negocjacje akcesyjne z Ukrainą już pod koniec miesiąca" - podkreśliła.

Przewodnicząca KE obiecała Ukrainie miliardy euro pomocy od Unii Europejskiej. Zapowiedziała, że wkrótce zostanie uruchomionych 1,9 mld euro pomocy finansowej dla tego kraju.

Według von der Leyen dodatkowo w lipcu Ukraina otrzyma 1,5 mld euro uzyskanych z odsetek od zamrożonych na Zachodzie rosyjskich aktywów.

Szefowa KE odpowiedziała również na prośbę Zełenskiego o pomoc w sektorze energetycznym, który szczególnie ucierpiał w wyniku rosyjskich ataków. UE zmobilizowała prawie 500 mln euro na pilne naprawy tego sektora.

PAP