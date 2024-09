Zełeński chce zorganizować kolejny szczyt pokojowy. Tym razem stawia na Indie

Propozycja została przedstawiona premierowi Indii Narendrze Modiemu podczas jego ubiegłotygodniowej wizyty na Ukrainie. Modi dotąd ani nie przyjął, ani nie odrzucił tej sugestii - podała agencja.

Premier Indii wyraził gotowość odegrania "konstruktywnej roli" w procesie pokojowym, jednak zdaniem przedstawiciela indyjskiego ministerstwa spraw zagranicznych Randhira Jaiswala "jest zbyt wcześnie, aby mówić o konkretnych mechanizmach i ścieżkach tego procesu". Podczas wizyty w Kijowie Modi wyraził poparcie dla terytorialnej integralności Ukrainy w jej uznanych na arenie międzynarodowej granicach, jednocześnie podtrzymując opinię, że jedyną drogą do pokoju jest dialog i rozwiązania dyplomatyczne - przypomniał Bloomberg.

Zełenski dąży do uzyskania szerszego poparcia dla swojego 10-punktowego planu pokojowego, w tym żądania wycofania wszystkich sił rosyjskich z terytorium Ukrainy i odizolowania Rosji przed rozpoczęciem bezpośrednich rozmów. Narody Globalnego Południa domagają się jednak, aby w szczytach pokojowych brała udział delegacja Rosji. Ukraina ogłosiła, że jest otwarta na włączenie Moskwy do tego procesu, choć Kreml wielokrotnie dawał do zrozumienia, że nie ma zamiaru angażować się w plan Kijowa.

Jednak podczas gdy państwa Zachodu wyrażały oburzenie z powodu rosyjskiego ataku na Ukrainę, Indie utrzymały polityczne i ekonomiczne powiązania z Moskwą, która dostarcza im tanią ropę i uzbrojenie, ponadto wizyta Modiego w Kijowie nastąpiła po jego lipcowej podróży do Rosji. Skrytykowały ją zarówno USA jak Ukraina, częściowo dlatego, że nastąpiła w dniu, w którym wojska Kremla ostrzelały szpital pediatryczny. Podczas spotkania z Zełenskim w Ukrainie Modi przekazał mu, że "patrząc Putinowi prosto w oczy" wyjaśnił rosyjskiemu przywódcy, że "to nie jest czas na wojnę". Miał też jasno przekazać, że "rozwiązanie żadnego problemu nie leży na polu bitwy".

PAP