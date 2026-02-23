UNHCR: wsparcie uchodźców kluczem do odbudowy Ukrainy

Oto pełna treść tego komunikatu „Przyszłość Ukrainy waży się już dziś – mądre wsparcie uchodźców pozostaje kluczem do odbudowy i nadziei”:

„To najtrudniejsza zima tej wojny dla Ukraińców – nieustanne ataki na infrastrukturę energetyczną doprowadziły do rozległych przerw w dostawach prądu, ogrzewania i wody w warunkach skrajnie niskich temperatur.

Przedłużający się konflikt nadal zmusza ludzi do ucieczki. Około 12% uchodźców przebywających w Polsce pochodzi z terenów okupowanych na wschodzie Ukrainy. Ograniczone możliwości finansowe, choroby czy niepełnosprawność często uniemożliwiały części z nich wcześniejszy wyjazd. Wielu uchodźców nie ma już domów, do których mogliby wrócić. Osoby z grup wrażliwych wymagają szczególnej uwagi, wsparcia psychospołecznego, a także zwykłej ludzkiej troski.

Jednak solidarność okazywana przez Polskę oraz siła ukraińskich uchodźców dają nadzieję na lepszą przyszłość.

„Niezwykła solidarność i zaangażowanie polskiego rządu oraz społeczeństwa od 2022 roku wyznaczyły światowy standard pomocy uchodźcom” – powiedział Kevin J. Allen, Przedstawiciel UNHCR w Polsce. „Z czasem Polska stworzyła sytuację korzystną dla wszystkich stron, przekształcając napływ uchodźców w impuls wzmacniający polską gospodarkę – w 2024 roku ukraińscy uchodźcy wygenerowali 2,7% polskiego PKB. Zapewnienie korzystnych warunków pracy i edukacji oraz inwestowanie w kapitał ludzki w przyszłości przyniesie korzyści także Ukrainie”.

UNHCR, wspierając polski rząd, koordynuje Regionalny Plan Działań na rzecz Uchodźców z Ukrainy (RRP), zrzeszający 58 organizacji, tak aby pomoc docierała do wszystkich potrzebujących. Priorytetem jest inwestowanie w kompetencje i potencjał uchodźców, co ma kluczowe znaczenie dla spójności społecznej dziś oraz przyszłej odbudowy Ukrainy, gdy bezpieczny powrót stanie się możliwy. Usuwanie barier utrudniających uchodźcom osiągnięcie pełnego potencjału tworzy sprzyjające środowisko, w którym mogą oni w pełni uczestniczyć w życiu gospodarczym i społecznym z korzyścią dla siebie i społeczności goszczących.

W obliczu nakładających się globalnych kryzysów i coraz bardziej spolaryzowanej debaty publicznej solidarność, empatia i zaufanie pozostają kluczowe, pozwalając budować społeczeństwa, w których każdy korzysta ze swoich praw, a osoby w najtrudniejszej sytuacji otrzymują niezbędną ochronę i wsparcie”.

Garda: Schrony na Ukrainie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.