Ukraińscy piloci F-16 szkolą się we Francji i Wielkiej Brytanii

Francja obecnie prowadzi szkolenie 10 ukraińskich pilotów, którzy w przyszłości zasiądą za sterami samolotów F-16 co jest następstwem decyzji Paryża z początku tego roku, że dołączy do szkolenia ukraińskich pilotów na zachodnich myśliwcach. Warto jednak zaznaczyć, że Francja nie jest posiadaczem samolotów F-16, a posiada swoje rodzime Rafale czy Mirage. Jedaka jak przekazało Ministerstwa Obrony Francji pomagać w szkoleniu wstępnym i zaznajamianiu personelu z zachodnimi standardami. Francuskie Siły Powietrzne używały Alfa Jet do szkolenia swoich pilotów do początku 2023 r., po czym przeszły na dwumiejscowe szwajcarskie samoloty Pilatus PC-21. Francja nadal posiada 43 samoloty Alpha Jet, z których kilkanaście jest nadal używanych przez Patrouille de France

Jak pisze w czwartek (24 kwietnia) „Ukraińska Prawda”, kandydaci na pilotów F-16, którzy mają już doświadczenie w pilotowaniu samolotów cywilnych i wojskowych, zostali wybrani przez Sztab Generalny ukraińskiej armii. Wybrani piloci mają od 20 do 22 lat. Obecnie 6 z nich doskonali znajomość języka angielskiego w ośrodku szkoleniowym w Wielkiej Brytanii. Pozostali szkolą się w bazie wojskowej położonej na południowym-zachodzie Francji w zakresie wykonywania zadań bojowych.

BMF TV podkreśla, że ukraińscy piloci realizują program szkoleniowy przygotowany dla francuskich pilotów, ale w dwukrotnie krótszym czasie. Ten cykl szkoleniowy, obejmujący zajęcia na stacjonarnych trenażerach oraz samolotach Alfa Jet, potrwa 6 miesięcy. Po jego zakończeniu i 80 godzinach spędzonych w powietrzu ukraińscy piloci zasiądą za sterami F-16 w ośrodkach szkoleniowych w USA lub innych krajach, które dysponują amerykańskimi maszynami.

Według informacji medialnych, pierwszych sześć z 45 myśliwców F-16, jakie Ukraińcom zobowiązali się przekazać zachodni sojusznicy, może trafić na Ukrainę w lipcu. Holandia zobowiązała się dostarczyć 24 samoloty F-16, Norwegia 22, Dania 19, a Belgia nieokreśloną liczbę. Pierwsze dostawy spodziewane są w połowie 2024 r., ale F-16 mogą dotrzeć nawet przed początkiem lata, powiedział premier Belgii Alexander De Croo na marginesie posiedzenia Rady Europejskiej w czwartek 18 kwietnia.

