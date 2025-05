Spis treści

Nowy dron w ukraińskim arsenale

Batjar, najnowszy dodatek do ukraińskiej armii dronów wizualnie przypomina wykorzystane przez Rosjan drony irańskiej produkcji Shahed-131 oraz Shahed-136, znane również w rosyjskiej nomenklaturze pod nazwami Geran-1 i Geran-2. Podobieństwo sprowadza się jedynie do kwestii wizualnych, na co zwracają uwagę twórcy Batjara z firmy DeepStrikeTech.

Jeden z jej przedstawicieli w rozmowie z ukraińskim serwisem Militarny przyznał, że początkowo Batjar został opracowany jako dron kamikaze do przeprowadzania głębokich uderzeń, ale proces projektowania i produkcji ujawnił jego szersze możliwości. Inżynierowie dążyli do zbudowania lekkiego bezzałogowca, który będzie można szybko uruchomić z katapulty lub samochodu bez konieczności posiadania specjalistycznej infrastruktury.

Batjar - co o nim wiadomo?

Cel najwyraźniej został osiągnięty, ponieważ masa Batjara to 60 kg. Dla porównania Shahed-136 ma masę ok. 200 kg, a Shahed-131 blisko 135 kg. Nowy, ukraiński bezzałogowiec został też wyposażony w głowicę bojową o masie 18 kg i jest w stanie pokonać dystans 800 km. Jego twórcy podkreślają, że projekt drona jest całkowicie ukraiński, ale podczas jego konstruowania korzystali z zachodniej dokumentacji. Tu zwracają uwagę przede wszystkim na jego aerodynamikę, zapewniającą urządzeniu wyjątkową stabilność, nawet gdy zostanie uszkodzony podczas gwałtownego ataku.

W dronie Batjar wykorzystano też nowoczesny system nawigacyjny z anteną przeciwzakłóceniową CRPA, która ma zapewniać ciągłość i precyzję działania w środowiskach o wysokim ryzyku zakłóceń elektromagnetycznych lub podczas prób celowego zakłócania sygnału przez przeciwnika. Zastosowano także system optyczny utrzymujący kurs w trudnych warunkach walki radioelektronicznej, a także system inercyjny z korektą satelitarną jako alternatywa dla nawigacji optycznej.

Ukraińska armia dronów rośnie w siłę

Opracowanie drona Batjar to kolejny krok w rozwoju ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego. Jego wszechstronność, zasięg i zaawansowane technologie mogą znacząco wpłynąć na sytuację na froncie, zwłaszcza że bezzałogowiec jest przedstawiany przez Ukraińców jako dron zdolny do adaptacji do różnych scenariuszy i celów.

Bez wątpienia Batjar wzmocni też rosnącą w siłę armię ukraińskich dronów, modyfikowanych i budowanych pod wymagania współczesnego pola walki. Wojna w Ukrainie pokazała bowiem, że nawet drony typu FPV mogą być poważnym zagrożeniem dla artylerii, czy siły żywej przeciwnika. Z kolei bardziej zaawansowane urządzenia, jak Batjar, ale też ukraińskie drony Bóbr, Rubaka czy UJ-22 Airborne są w stanie pokonać wiele kilometrów i uderzać w strategiczne cele, w tym lotniska, rafinerie i zakłady przemysłowe. Cześć z nich dotarła nawet do Rosji, co z kolei wpływa na psychologiczny aspekt toczącej się wojny poprzez burzenie mitu całkowitego bezpieczeństwa, który przez dekady budowano w rosyjskim społeczeństwie.