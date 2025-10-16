Trump rozmawia z Putinem. Czy to zmieni losy Tomahawków dla Ukrainy?

Prezydent USA Donald Trump rozmawia z Władimirem Putinem przed wizytą Wołodymyra Zełenskiego w Białym Domu.

Głównym tematem rozmów jest potencjalna sprzedaż rakiet Tomahawk Ukrainie, które mogłyby zmienić dynamikę konfliktu.

Trump wcześniej zapowiedział, że rozmowa z Putinem jest niezbędna, aby uniknąć "nowej fazy agresji".

Niespodziewany dialog przed wizytą Zełenskiego

W czwartek Donald Trump potwierdził, że jest w trakcie długiej rozmowy telefonicznej z Władimirem Putinem. Informacja ta, pierwotnie podana przez portal Axios i następnie potwierdzona przez Biały Dom, wywołała szerokie spekulacje na temat jej potencjalnych konsekwencji. Rozmowa odbywa się zaledwie dzień przed zaplanowaną wizytą prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Białym Domu, co nadaje jej dodatkowego ciężaru dyplomatycznego.

Kwestia dostarczenia Ukrainie rakiet Tomahawk jest jednym z najbardziej palących tematów w relacjach międzynarodowych. Te zaawansowane pociski manewrujące, o zasięgu przekraczającym 1500 km, znacznie przewyższają możliwości dotychczas dostarczanej broni, takiej jak francusko-brytyjskie SCALP/Storm Shadows (zasięg 250-400 km). Potencjalna dostawa Tomahawków mogłaby znacząco zmienić dynamikę konfliktu na Ukrainie, zwiększając zdolności uderzeniowe Kijowa.

Trump w niedzielę wyraźnie zaznaczył swoje stanowisko w tej sprawie, mówiąc: „Najpierw porozmawiałbym z Putinem i mógłbym powiedzieć: słuchaj, jeśli ta wojna nie zostanie rozstrzygnięta, wyślę im Tomahawki”. Ta deklaracja wskazuje na próbę wykorzystania perspektywy dostaw Tomahawków jako narzędzia nacisku w negocjacjach z Rosją.

Tomahawki na celowniku: co oznaczają dla Ukrainy?

Potencjalne przekazanie Ukrainie rakiet Tomahawk to kwestia budząca wiele emocji i strategicznych rozważań. Według „Financial Timesa”, w grę wchodzi dostarczenie jedynie kilkudziesięciu sztuk rakiet, co jednak nie umniejsza ich znaczenia. Byłyby to pociski o zdecydowanie najdalszym zasięgu, jakie Kijów otrzymał od zachodnich partnerów. Tomahawki mają bowiem zasięg ponad 1500 km, co pozwala na rażenie celów głęboko na terytorium wroga. Cechują się też wysoką celnością, umożliwiającą niszczenie strategicznych obiektów i wielozadaniowością, mogą bowiem przenosić różne typu głowic bojowych.

Jednakże, istnieje istotny problem techniczny, a mianowicie brak wyrzutni tych pocisków w zasobach Ukrainy. Oznacza to, że sama dostawa rakiet nie wystarczyłaby do ich operacyjnego użycia, konieczne byłoby również dostarczenie odpowiednich platform startowych lub adaptacja istniejących systemów, co mogłoby być skomplikowanym i czasochłonnym procesem.

Trump komunikuje się ze światem poprzez Truth Social

Prezydent Donald Trump wykorzystał swoją platformę społecznościową Truth Social do poinformowania o trwającej rozmowie z Władimirem Putinem. Jak napisał: „Rozmawiam teraz z Prezydentem Putinem. Rozmowa jest w toku, jest długa i zrelacjonuję jej treść, podobnie jak Prezydent Putin, po jej zakończeniu. Dziękuję za uwagę!”.

To charakterystyczny dla Trumpa sposób komunikacji, który pozwala mu na bezpośrednie dotarcie do opinii publicznej, omijając tradycyjne media. Jednocześnie, obietnica zrelacjonowania treści rozmowy po jej zakończeniu buduje napięcie i oczekiwanie na dalsze informacje.

Kontekst wizyty Zełenskiego: gra o wysoką stawkę

Wizyta Wołodymyra Zełenskiego w Białym Domu jest kluczowym momentem w kontekście dalszego wsparcia dla Ukrainy. Temat rakiet Tomahawk z pewnością zdominuje agendę rozmów. Donald Trump już wcześniej poinformował Zełenskiego o swoich zamiarach przeprowadzenia rozmowy z Putinem, co sugeruje, że prezydent Ukrainy jest świadomy złożoności sytuacji.

Decyzja o dostarczeniu Tomahawków Ukrainie niesie ze sobą ryzyko eskalacji konfliktu, co jest głównym powodem ostrożności Trumpa. Z drugiej strony, odmowa może zostać zinterpretowana jako osłabienie wsparcia dla Kijowa. W tej dyplomatycznej grze o wysoką stawkę, rozmowa Trumpa z Putinem może być próbą znalezienia rozwiązania, które pozwoli uniknąć bezpośredniej konfrontacji, jednocześnie wzmacniając pozycję USA.