Trump chce sankcji na Rosję? Senator Graham zapowiada ustawę o cłach 500%

Senator Lindsey Graham poinformował w niedzielę (29 czerwca) w ABC News, że prezydent Donald Trump wyraził chęć „ruszenia z ustawą” dotyczącą sankcji wobec Rosji i jej partnerów handlowych. To zaskakująca zmiana, biorąc pod uwagę wcześniejsze doniesienia o oporze Trumpa wobec zaostrzenia sankcji.

Graham, autor ustawy wraz z senatorem Richardem Blumenthalem, podkreślił: „Wczoraj, gdy graliśmy w golfa, po raz pierwszy prezydent powiedział mi: to czas, by ruszyć z waszą ustawą”.

Cła 500% dla partnerów handlowych Rosji – kogo dotkną sankcje?

Kluczowym elementem ustawy jest nałożenie ceł w wysokości 500% na produkty eksportowane do Stanów Zjednoczonych przez kraje, które:

Kupują towary od Rosji;

Nie pomagają Ukrainie;

Graham zaznaczył, że celem jest odcięcie Rosji od finansowania wojny:

„Indie i Chiny kupują 70 proc. putinowskiej ropy, utrzymując rosyjską machinę wojenną” – powiedział senator.

Ustawa ma dać Trumpowi narzędzie do wywarcia presji na te kraje, by przestały wspierać rosyjską agresję i skłoniły Rosję do rozmów.

Wyjątki dla krajów pomagających Ukrainie

Senator Graham zapowiedział, że przepisy ustawy zostaną zmienione, aby umożliwić wyjątki od kar dla państw dostarczających pomoc Ukrainie. To wyłączyłoby z ceł kraje europejskie, które wciąż kupują rosyjską ropę i gaz, ale jednocześnie wspierają Ukrainę.

Opóźnienia w Senacie i naciski na Grahama

Ustawa o nowych sankcjach na Rosję i jej partnerów handlowych ma być rozpatrywana przez amerykański Senat najwcześniej w lipcu. Opóźnienie było wcześniej wiązane z sytuacją na Bliskim Wschodzie i pracami nad ustawą budżetową.

Wcześniej Wall Street Journal informował, że Trump naciskał na Grahama, by złagodził brzmienie projektu ustawy, obawiając się, że sankcje zaszkodzą resetowi dwustronnych stosunków.

Mimo to, Graham jest przekonany, że ustawa zostanie przegłosowana i podpisana przez Trumpa:

„Więc damy prezydentowi Trumpowi narzędzie, którego nie ma dzisiaj. Po przerwie lipcowej przegłosujemy ustawę” – dodał senator.

Jednocześnie zaznaczył, że to prezydent będzie decydował o tym, czy i jak zastosować nowe przepisy. Na uchwalenie sankcji od dłuższego czasu naciskają kongresmeni obydwu partii w obydwu izbach Kongresu USA. Projekt zobowiązuje administrację do nałożenia sankcji na podmioty w sektorze energetycznym i bankowym Rosji, a także ceł w wysokości 500 proc. na towary z krajów świadomie kupujących od Rosji ropę naftową i inne surowce.