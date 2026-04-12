Rozejm Ukraina–Rosja: tysiące naruszeń i wzajemne oskarżenia obu stron

• Czy liczba zgłoszonych naruszeń świadczy o faktycznym braku woli przestrzegania nawet krótkiego, symbolicznego rozejmu?

• Jakie znaczenie dla przyszłych negocjacji pokojowych ma nieprzestrzeganie 32-godzinnego zawieszenia broni?

• Czy doświadczenia z rozejmem wielkanocnym pozwalają realnie wierzyć w trwały pokój lub szersze zawieszenie działań wojennych?

Ukraińcy w telegramowym komunikacie podali m.in.:

„Według stanu na godzinę 7:00 dnia 12.04.2026 odnotowano 2299 przypadków naruszenia reżimu zawieszenia broni. A mianowicie: 28 działań szturmowych przeciwnika, 479 ostrzałów ze strony wroga, 747 uderzeń dronami-kamikadze („Lancet”, „Mołnija”) oraz 1045 uderzeń dronami FPV. Nie odnotowano uderzeń rakietowych, kierowanych bomb lotniczych ani użycia bezzałogowych statków powietrznych typu „Szahed”. Według uściślonych informacji, wczoraj przeciwnik przeprowadził 58 uderzeń lotniczych, zrzucając 184 kierowane bomby lotnicze. Ponadto użył 8458 dronów-kamikadze i przeprowadził 2947 ostrzałów miejscowości oraz pozycji naszych wojsk, w tym 123 z wykorzystaniem wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych….”.

W dalszej kolejności Sztab Generalny SZU wylicza, gdzie Rosjanie naruszyli świąteczny rozejm (ustalono, że będzie trwał 32 godziny).

A w końcówce komunikatu stwierdzono, że:

„Łącznie w minionej dobie straty rosyjskich najeźdźców wyniosły 1070 osób. Ponadto nasi żołnierze zneutralizowali osiem czołgów, trzy bojowe wozy opancerzone, 73 systemy artyleryjskie, jeden wieloprowadnicowy system rakietowy, jeden środek obrony przeciwlotniczej, 2081 bezzałogowych statków powietrznych oraz 216 jednostek sprzętu samochodowego”.

Ukraina oskarża Rosję, Rosja oskarża Ukrainę. Ministerstwo Obrony FR w wydanym oświadczeniu podało m.in.:

„Ogółem między godziną 16:00 11 kwietnia a 8:00 rano 12 kwietnia odnotowano 1971 naruszeń zawieszenia broni przez jednostki Sił Zbrojnych Ukrainy (…). Jednostki Sił Zbrojnych Ukrainy ostrzelały 258 razy tereny przygraniczne Federacji Rosyjskiej oraz pozycje naszych wojsk, używając wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, artylerii, czołgów i moździerzy, przeprowadziły 1329 ataków dronów FPV oraz dokonały 375 zrzutów różnego rodzaju amunicji, w tym 67 przy użyciu bezzałogowych statków powietrznych typu oktokopter i 15 przy użyciu samolotów ze skrzydłami stałymi…”.

Oczywiście Minobrona podkreśliło w komunikacie, że armia rosyjska przestrzega rozejmu wielkanocnego i „pozostaje na dotychczas zajętych pozycjach”.

Strona ukraińska zaprzecza rosyjskim oskarżeniom i traktuje je jako propagandową odpowiedź na własne dane pokazujące, że Rosja złamała rozejm 2299 razy, z czego 1723 razy miało to miejsce w sobotę. Zawieszenie obowiązuje do północy (12 kwietnia), więc należy spodziewać się, że zwiększy się liczba naruszeń zgłaszanych przez obie walczące z sobą strony.

Nie wdając się w doszukiwanie prawdy w tych komunikatach, należy zauważyć, że w czasie rozejmu działania militarne były prowadzone ze znacznie mniejszym natężeniem niż w dniach poprzedzających wielkanocne zawieszenie broni.

Kilka zdań komentarza

W poprzednim roku też Ukraina i Rosja przystały na wielkanocne zawieszenie broni. I również obrzucały się oskarżeniami o łamanie rozejmu. Obie strony oskarżają się o naruszenie rozejmu i obie zaprzeczają oskarżeniom. Jeśli tak wygląda 32-godzinne tzw. zawieszenie broni, to należy zapytać, jak przestrzegane będzie to, które ma doprowadzić do zakończenia wojny i przejścia z niej w stan pokoju?

Jeśli najkrótszy, symboliczny rozejm nie jest przestrzegany, to trudno wierzyć, że jakikolwiek „globalny” rozejm lub przyszły „pokój” będą w 100 procentach respektowane.