W mediach społecznościowych można znaleźć nagrania i zdjęcia okrętu desantowego Oliengorskij Gornjak o numerze burtowym 012, który wchodzi do portu w Noworosyjsku na holu z mocnym przechyłem na lewą burtę. Jedenastce towarzysza holowniki i rosyjska jednostka ratownicza. Wskazuje to na dużą skuteczność ukraińskiego ataku, który spowodował uszkodzenia w przedniej część śródokręcia jednostki. Bardzo prawdopodobne, że zalane zostały duże przestrzenie przedziału desantowego który w przypadku tej jednostki może pomieścić 10 czołgów lub 12 transporterów BTR-82AM i ponad 300 żołnierzy.

Warte uwagi jest to, że jednostki projekt 775 znane też pod kryptonimem Ropucha były budowane przez Stocznię Północną w Gdańsku od roku 1975 do 1991 na zamówienie marynarki wojennej ZSRR. Zbudowano 28 okrętów w kilku różnych wariantach, które po upadku Związku Radzieckiego trafiły do flot Rosji oraz Ukrainy.

Ropuchy to jednostki przeznaczone do dużych morskich operacji desantowych, mierzące 110 m długości i o maksymalnej wyporności 4400 ton, Mimo to są zdolne do wyładunku desantu bezpośrednio na nieprzygotowany brzeg dzięki zanurzeniu niespełna 4 metrów i rozkładanym wrotom w dziobie. Pojazdy mogą opuścić jednostkę na brzeg lub też w przypadku transporterów pływających, na morzu i dopłynąć do brzegu samodzielnie. Uzbrojenie okrętu to systemu przeciwlotnicze służące do samoobrony, ale też przeznaczone do wsparcia desantu dwie dwudziestoprowadnicowe wyrzutnie niekierowanych pocisków rakietowych kalibru 122 mm Grad-M.

Uszkodzony w ataku ukraińskich bezzałogowców nawodnych okręt Oliengorskij Gornjak należy do pierwszej serii jednostek projekt 775. Co ciekawe, jest to jeden z 6 okrętów tego typu należących do Floty Północnej i Floty Czarnomorskiej które weszły na Morze Czarne w lutym 2022 roku, jeszcze przed rozpoczęciem inwazji na Ukrainę. Wywiad brytyjski utrzymuje, że na pokładzie każdego przybyło ponad 100 żołnierzy piechoty morskiej i sprzęt oraz pojazdy. Prawdopodobnie jednostki miały służyć do desantu na ukraińskie porty który nigdy nie doszedł do skutku.