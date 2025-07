Rosja atakuje Kijów dronami i rakietami. Zełenski apeluje o przyspieszenie sankcji i dostawy broni

Spis treści

Rosyjskie wojska przeprowadziły zmasowany atak na Ukrainę w nocy ze środy na czwartek. Jak poinformował prezydent Zełenski, atak trwał prawie dziesięć godzin i został przeprowadzony z użyciem:

18 pocisków rakietowych (w tym balistycznych)

około 400 dronów szturmowych (z czego prawie 200 to Shahedy)

Głównym celem ataku był Kijów i obwód kijowski, ale atakowane były również obwody czernihowski, sumski, połtawski, kirowohradzki i charkowski.

Ofiary i zniszczenia w Kijowie

W wyniku rosyjskiego ataku w Kijowie zginęły dwie osoby, a co najmniej 16 zostało rannych. Informacje o zniszczeniach i ofiarach w innych obwodach są wciąż zbierane.

Apel prezydenta Zełenskiego o wsparcie

Prezydent Zełenski podkreślił, że zmasowany atak na Ukrainę to oczywiste nasilenie rosyjskiego terroru. Zaapelował do partnerów o przyspieszenie działań i wprowadzenie sankcji wobec Rosji w taki sposób, aby odczuła konsekwencje swojego terroru.

„To oczywiste nasilenie rosyjskiego terroru: co noc setki "shahedów", nieustanne uderzenia, masowe ataki na ukraińskie miasta. To oznacza, że potrzebne jest przyspieszenie działań. Trzeba szybciej wprowadzać sankcje i wywierać presję na Rosję w taki sposób, aby odczuła konsekwencje swojego terroru. Partnerzy muszą szybciej inwestować w produkcję broni i rozwój technologii” - podkreślił Zełenski.

Prezydent poinformował również, że w czwartek będzie rozmawiał z partnerami, w tym w ramach „koalicji chętnych”, o dodatkowym finansowaniu produkcji dronów przechwytujących i dostawach systemów obrony powietrznej dla Ukrainy. „Zadania są absolutnie jasne. Musimy twardo zareagować na rosyjskie ataki. Dokładnie tak odpowiemy” - zapewnił.

Czym jest „Koalicja chętnych”?

„Koalicja chętnych” powstała 2 marca z inicjatywy premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera w celu opracowania kompleksowego planu wsparcia dla Ukrainy, zapewnienia jej stałego dostępu do broni oraz podejmowania działań zmierzających do zakończenia wojny. Należą do niej 33 państwa – głównie europejskie, a także Australia, Nowa Zelandia, Japonia i Turcja. W skład koalicji nie weszły m.in. USA, niektóre państwa bałkańskie, Węgry oraz Słowacja.

Zełenski we Włoszech

Zełenski przybył w środę do Włoch w związku z rozpoczynającą się w Rzymie międzynarodową konferencją na temat odbudowy Ukrainy. W dwudniowym spotkaniu uczestniczyć będą delegacje około 100 państw oraz 40 organizacji międzynarodowych. Polskę będzie reprezentować premier Donald Tusk.