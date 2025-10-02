Przywrócono zasilanie w Czarnobylskiej Elektrowni Atomowej. Blackout wywołał rosyjski ostrzał

Czarnobylska Elektrownia Atomowa doświadczyła blackoutu po rosyjskim ostrzale, co wywołało obawy o bezpieczeństwo.

Brak zasilania Arki mógłby prowadzić do problemów technicznych, pomimo że paliwo jądrowe jest zabezpieczone.

Incydent wpisuje się w szerszy kontekst rosyjskich ataków na ukraińską infrastrukturę energetyczną, co stanowi zagrożenie dla całej Europy.

Sprawdź, dlaczego nawet w nieczynnej elektrowni atomowej zasilanie jest kluczowe dla bezpieczeństwa.

Ministerstwo energetyki Ukrainy w 1 października późnym wieczorem poinformowało o usunięciu awarii, która stwarzała potencjalne, choć niskie, ryzyko radiacyjne. Przerwa w dostawie prądu trwała ponad trzy godziny. W tym czasie specjaliści prowadzili intensywne prace nad przywróceniem zasilania. Minister energetyki Ukrainy, Switłana Hrynczuk, potwierdziła, że poziom promieniowania na terenie obiektu nie przekracza wartości kontrolnych i nie ma zagrożenia dla ludności. Podkreśliła również, że szybka i skuteczna praca ukraińskich energetyków zapewniła bezpieczeństwo zarówno dla Ukrainy, jak i dla Europy.

Konsekwencje Ataku i Znaczenie Zasilania

Wcześniej tego dnia ukraińskie ministerstwo energetyki alarmowało, że rosyjski ostrzał linii energetycznych odciął od zasilania sarkofag – kluczową konstrukcję, która izoluje zniszczony w wypadku z 1986 roku czwarty reaktor siłowni i zapobiega uwolnieniu materiałów radioaktywnych.

Choć Czarnobylska Elektrownia Atomowa nie jest czynna od 2000 roku, a paliwo jądrowe z reaktorów zostało już lata temu zabezpieczone i schłodzone, brak zasilania budził poważne zaniepokojenie. Energia elektryczna jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania systemów monitorujących, wentylacji i kontroli warunków wewnątrz tak zwanej Arki, oraz do zapewnienia bezpieczeństwa magazynowania zużytego paliwa jądrowego. W przypadku długotrwałej awarii brak zasilania mógłby prowadzić do problemów technicznych, takich jak korozja i kumulacja wilgoci wewnątrz sarkofagu, co mogłoby utrudnić kontrolę, zagrozić zabezpieczeniom i potencjalnie wymusić ewakuację personelu.

Zmasowany atak na elektrownie

Incydent w Czarnobylu wpisuje się w szerszy kontekst rosyjskich ataków na ukraińską infrastrukturę energetyczną. Od początku inwazji siłownie atomowe znajdowały się pod ciągłym ostrzałem i wielokrotnie były odcinane od zasilania, w tym największa w Europie Zaporoska Elektrownia Jądrowa.

W przypadku zaporoskie elektrowni, która jest okupowana przez siły rosyjskie, sytuacja jest szczególnie krytyczna. Elektrownia ta również mierzyła się z przerwami w dostawie prądu, co zmuszało do korzystania z awaryjnych generatorów diesla do chłodzenia reaktorów i zużytego paliwa. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) wielokrotnie określała sytuację jako "krytyczną". Ostrzegano, że ciągłe przerwy w zasilaniu zwiększają ryzyko błędów ludzkich i awarii technicznych, w tym wypadku potencjalnie prowadzących do poważniejszego incydentu.

Podczas gdy szybkie przywrócenie zasilania w Czarnobylu zapobiegło eskalacji ryzyka, incydent ten ponownie uwypuklił zagrożenie, jakie dla bezpieczeństwa całej Europy stanowią działania rosyjskie, wymierzone w krytyczną infrastrukturę Ukrainy.