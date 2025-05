Spis treści

Premier Donald Tusk we wtorkowym (20 maja) wywiadzie dla TVP Info zapewnił, że Polska nie wyśle swoich wojsk na Ukrainę. Odpowiedział w ten sposób na pytania dotyczące ewentualnego zaangażowania polskich żołnierzy w konflikt za wschodnią granicą.

Tusk podkreślił, że decyzja o niewysyłaniu polskich wojsk na Ukrainę jest ostateczna i nie podlega żadnej presji.

Premier odniósł się również do wypowiedzi specjalnego wysłannika USA ds. Ukrainy gen. Keitha Kellogga, który sugerował możliwość umieszczenia europejskich sił na zachód od Dniepru, w tym z udziałem Polski.

Tusk przypomniał, że Polska koncentruje się na zabezpieczeniu swojej granicy oraz wsparciu logistycznym dla Ukrainy.

Według premiera, istniała obawa, że konsekwencją tego stanowiska będzie marginalizacja, ponieważ - jak tłumaczył - jeśli Polska nie poprze inicjatywy wysłania wojsk na Ukrainę, podczas gdy Francja i Wielka Brytania są jej zwolennikami, a Niemcy się wahają, to może zostać odsunięta od ustawania polityki europejskiej w sprawie Ukrainy.

"Nic takiego się nie stało. Jestem w stałym kontakcie - codziennie rozmawiamy (...) w tym kwartecie Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Polska. Czasami dochodzi do tego premier Włoch. Stały kontakt z prezydentem Trumpem, mimo że to my powiedzieliśmy w sposób kategoryczny, nie będzie wojska polskiego w Ukrainie" - przekonywał Tusk.

Wypowiedź Kellogga została również zdementowana przez szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz szefa MSZ Radosława Sikorskiego. Obaj politycy zapewnili, że Polska nie planuje wysyłać żołnierzy na Ukrainę.

Dowódca operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. Maciej Klisz również odniósł się do medialnych doniesień o tworzeniu "korpusu interwencyjnego" i planach wysłania polskich żołnierzy na Ukrainę.

„W związku z notorycznie pojawiającymi się w przestrzeni medialnej nieprawdziwymi doniesieniami o rzekomym tworzeniu polskiego "korpusu interwencyjnego: oraz planach wysłania żołnierzy SZ RP na Ukrainę, stanowczo dementuję te informacje” - napisał gen. dyw. Maciej Klisz na platformie X.

Klisz podkreślił, że Polska nie tworzy żadnego "korpusu interwencyjnego" i nie są prowadzone żadne prace planistyczne w tej sprawie.

Generał wyjaśnił, że dokument, na który powołują się autorzy fałszywych narracji, odnosi się wyłącznie do delegowania niewielkiej grupy żołnierzy do zadań realizowanych przez SZ RP od wielu lat w różnych częściach świata, takich jak ochrona placówek dyplomatycznych i wojskowa współpraca międzynarodowa.

Klisz dodał, że udział żołnierzy SZ RP w międzynarodowych inicjatywach szkoleniowych na rzecz Sił Zbrojnych Ukrainy realizowany jest w ramach misji i instytucji takich jak NSATU, JATEC czy EUMAM, które ulokowane są na obszarze Europy.

„Jednocześnie informuję, że udział żołnierzy SZ RP w międzynarodowych inicjatywach szkoleniowych na rzecz Sił Zbrojnych Ukrainy, o których traktuje wspomniane pismo, realizowany jest w ramach misji i instytucji takich jak NSATU (NATO Security Assistance and Training for Ukraine), JATEC (The Joint Analysis, Training And Education Centre) czy EUMAM (The EU Military Assistance Mission in support of Ukraine). We wszystkich tych organizacjach, które ulokowane są na obszarze Europy, pełnią służbę żołnierze SZ RP, a okresowe wykonywanie zadań na terenie Ukrainy wpisane jest w mandaty tych misji” - czytamy we wpisie.