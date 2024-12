Polska będzie w grupie kontaktowej ws. Ukrainy? Szef CDU Merz potwierdza aprobatę Zełenskiego

Zarówno prezydent Wołodymyr Zełenski, jak i premier Denys Szmychal przyjęli z aprobatą moją propozycję powołania europejskiej grupy kontaktowej składającej się z przedstawicieli Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii i Polski – powiedział Merz w poniedziałek wieczorem w wywiadzie dla niemieckiej telewizji publicznej ZDF. Rozmowa odbyła się po wizycie szefa CDU w Kijowie.

„Te cztery kraje powinny wspólnie z Ukrainą przygotować się na wszelkie możliwe scenariusze, których możemy się spodziewać w przyszłym roku po zmianie rządu w Waszyngtonie” – podkreślił szef największej niemieckiej partii opozycyjnej. Merz jest w przyśpieszonych wyborach parlamentarnych kandydatem na kanclerza z ramienia bloku partii chadeckich CDU/CSU.

I had a meeting with @_FriedrichMerz. I expressed my gratitude for Germany’s unwavering support, which has been critical for Ukraine’s defense and resilience, as well as for Germany's leadership in providing air defense systems, which are saving countless Ukrainian lives, as our… pic.twitter.com/G4wrgvQG7u— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 9, 2024

Freunde. Verbündete. Partner. Vielen Dank, @ZelenskyyUa, für den herzlichen Empfang und den guten Austausch. Wir werden alles tun, um die #Ukraine mit dem zu unterstützen, was sie für ihr Recht auf Selbstverteidigung braucht. Für Freiheit. Für Frieden. Für die Menschen in der… pic.twitter.com/8q84NeTzYd— Friedrich Merz (@_FriedrichMerz) December 9, 2024

„Donald Trump wydaje się być zdecydowany na zmianę polityki, ale jaka to będzie polityka, jest sprawą otwartą” – mówił niemiecki polityk.

Zdaniem Merza nie powinno się obecnie spekulować o ewentualnym wysłaniu wojsk lądowych do Ukrainy. „Musimy teraz zrobić wszystko, aby wojna się skończyła. (…) Musimy doprowadzić Ukrainę do sytuacji, w której może zakończyć wojnę” – kontynuował szef CDU.

„Droga Ukrainy do NATO jest nieodwracalna” – zapewnił zastrzegając, że kraj znajdujący się w stanie wojny nie może zostać przyjęty do Sojuszu. „Zełenski to wie” – dodał. Obecnie mówimy o konkretnych działaniach przed i po 20 stycznia – dniu, w którym Donald Trump obejmie urząd prezydenta USA. „Co Zachód, co Niemcy, co Europejczycy mogą zrobić, aby pomóc Ukrainie zakończyć tę wojnę?” – tłumaczył niemiecki polityk.

Merz opowiedział się za przekazaniem Ukrainie broni, której Ukraińcy mogą użyć do atakowania celów wojskowych znajdujących za granicą Rosji, z których Rosja atakuje obiekty cywilne na terenie Ukrainy. Taką gotowość sygnalizują Francuzi, Brytyjczycy i Amerykanie, tylko Niemcy nie są do tego gotowi. „Niemcy są osamotnione” – powiedział Merz.

Szef CDU powiedział, że jego partia opowiada się za przekazaniem Ukrainie pocisków manewrujących Taurus. Jego zdaniem dla takiej decyzji jest większość w niemieckim parlamencie – Bundestagu. „Odmiennego zdania jest tylko kanclerz federalny (Olaf Scholz – PAP)” – wyjaśnił.

Niemcy nie mogą, nawet pośrednio, stać się stroną w wojnie – zastrzegł Merz. Dlatego szkolenie ukraińskich żołnierzy mających obsługiwać pociski Taurus powinno odbywać się w Niemczech. Takie szkolenie trwa co najmniej cztery do pięciu miesięcy.

Merz spotka się we wtorek w Warszawie z premierem Donaldem Tuskiem, aby kontynuować rozmowy o wsparciu Ukrainy.

Merz jest faworytem w wyborach do Bundestagu, które mają odbyć się 23 lutego 2025 roku. Partie chadeckie CDU i CSU prowadzą zdecydowanie w sondażach z wynikiem ponad 30 proc. Poparcie dla partii kanclerza Scholza - SPD wynosi od 15 do 18 proc.

Friedrich Merz opowiedział się w poniedziałek w Kijowie za przekazaniem Ukrainie pocisków dalekiego zasięgu i zadeklarował dalszą pomoc wojskową w jej wojnie przeciw rosyjskiej agresji.

„Stanowisko naszej partii jest jasne: chcemy dać waszym siłom zbrojnym możliwość atakowania baz wojskowych (w Rosji) - nie ludności cywilnej i infrastruktury, lecz tych celów, z których prowadzona jest wojna przeciwko waszemu państwu” – oświadczył.

Jak powiedział, w Niemczech trwa bardzo intensywna dyskusja na temat pomocy wojskowej dla Ukrainy.

„Istnieje jednak zasadnicza zgoda co do tego, że zapewniliśmy i będziemy nadal zapewniać wsparcie wojskowe, aby jak najszybciej zakończyć tę wojnę, tak aby w regionie europejskim i w waszym kraju znów zapanował pokój. Chcę podkreślić, że nikt z nas nie chce, aby ta wojna trwała nie wiadomo jak długo, chcemy ją zakończyć jak najszybciej” – podkreślił lider CDU.

Prezydent Zełenski w rozmowie z dziennikarzami podsumował swoje ostatnie spotkania m.in. z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i zwycięzcą wyborów prezydenckich w USA Donaldem Trumpem.

Zapowiedział, że zamierza przeprowadzić rozmowę telefoniczną z urzędującym prezydentem Stanów Zjednoczonych Joe Bidenem na temat członkostwa Ukrainy w NATO.

„Jeśli chodzi, na przykład, o zaproszenie do NATO, to trudno jest rozmawiać o tym z prezydentem (elektem) Trumpem, ponieważ nie znajduje się on jeszcze w Białym Domu, nie ma wszystkich tych uprawnień. Nawiasem mówiąc, zamierzam zadzwonić do prezydenta Bidena w najbliższej przyszłości (…), aby poruszyć kwestię zaproszenia (Ukrainy) do NATO, ponieważ jest on obecnie prezydentem Stanów Zjednoczonych i wiele zależy od jego stanowiska. I nie ma sensu dyskutować z prezydentem Trumpem o czymś, co (...) nie zależy od niego” – oświadczył prezydent Ukrainy, cytowany przez agencję Ukrinform.