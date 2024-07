Jak możemy dowiedzieć się z krótkiego materiału wideo publikowanego przez NATO na YouTube, ukraińscy czołgiści w Polsce są uczeni przez instruktorów z Polski i Norwegii obsług czołgów Leopard 2A4, które zostały przekazane w ramach pomocy dla walczącej Ukrainy. Samo szkolenie jest częścią Misji Wsparcia Wojskowego Unii Europejskiej dla Ukrainy (EUMAM UA) i ma na celu wsparcie ukraińskiej armii w obronie przed Rosją.

❝I'm very proud to be part of the support for Ukrainian soldiers❞To assist them in their brave defence against Russia, Ukraine's soldiers are receiving training on the powerful Leopard tank in Poland#StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/aiNsGqZDf1— NATO (@NATO) July 29, 2024

W sumie Ukrainie obiecano około 73 czołgi Leopard 2A4 z różnych krajów. 14 czołgów przekazała Polska. Norwegia dostarczyła Ukrainie 8 czołgów. Kanada dostarczyła 8 czołgów. Dochodzą także systematycznie czołgi z Hiszpanii - 20 sztuk i 9 sztuk do końca września. Niedawno także pisaliśmy o tym, że do końca lata bieżącego roku Dania i Holandia przekażą 14 leopardów.

Leopard 2A4 to niemiecki czołg podstawowy powstały na bazie wcześniejszych wersji określanych jako A0-A3. Do eliminacji celów opancerzonych i umocnień służy armata gładkolufowa Rh-120 L/44 kalibru 120 mm z zapasem amunicji wynoszącym 42 naboje umieszczone w kadłubie jak i izolowanym magazynie we wieży. Jako jej uzupełnienie Leopard 2 posiada karabin maszynowy MG3, który został z nią sprzężony (drugi taki znajduje się na wieży). Pojazd ten waży 55 ton, a jego napęd stanowi silnik wysokoprężny MTU MB 873 Ka-501 charakteryzujący się mocną 1500 KM. Ma to pozwolić na rozpędzenie czołgu od 68 km/h w przypadku jazdy do przodu, oraz 31 km/h jeżeli się on wycofuje. Obecnie pojazdy w tym wariancie są używane przez armie takich krajów jak m.in. Ukraina, Hiszpania, Finlandia, Grecja, Słowacja, Czechy, Chile czy Polska.

