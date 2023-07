Spis treści

Pentagon wysłał do Europy specjalny samolot WC-135R Constant Phoenix

30 czerwca Pentagon wysłał do Europy specjalny samolot WC-135R Constant Phoenix, który wylądował na Krecie i tam stacjonuje w strefie wojskowej. WC-135R Constant Phoenix to samolot, który służy do wykrywania wybuchów jądrowych i katastrof w elektrowniach atomowych. Siły Powietrzne USA wysłały WC-135R Constant Phoenix w związku z alarmującymi informacjami, jakie docierają z Ukrainy, z Zaporoża. Rosja może bowiem wysadzić w powietrze Zaporoską Elektrownię Atomową. Siły Zbrojne Ukrainy poinformowały, że według informacji ukraińskiego wywiadu, elektrownia została obłożona przedmiotami przypominającymi ładunki wybuchowe. W każdej chwili może dojść do eksplozji.

Jak działa specjalistyczny samolot Sił Powietrznych USA?

Jak będzie pracować samolot WC-135R Constant Phoenix? Jak informuje af.mil, oficjalna strona Air Force, w przypadku, gdy dochodzi do katastrofy atomowej, maszyna wykonuje loty obserwacyjne. W ten sposób zbiera cenne dane o poziomie i zasięgu promieniowania. Zatem gdy dojdzie do katastrofy w elektrowni atomowej w Zaporożu, maszyna odbędzie loty obserwacyjne nad Morzem Czarnym. Podobnie takie loty obserwacyjne ten samolot odbył podczas dwóch katastrof w elektrowniach atomowych: w Czarnobylu na Ukrainie w 1986 roku i Fukushimie w Japonii w 2011 roku.

WC-135R Constant Phoenix to samolot specjalnego przeznaczenia

WC-135R Constant Phoenix to samolot Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych. Jak podaje af.mil, oficjalna strona Air Force, wywodzi się z Boeinga C-135 Stratolifter. WC-135R Constant Phoenix jest przeznaczony do prowadzenia badań atmosfery pod kątem wykrywania śladów prób broni nuklearnej i skażeń radioaktywnych innego pochodzenia. Ma za zadanie pobieranie próbek z atmosfery w celu wykrywania i identyfikacji wybuchów jądrowych. Dlatego też nazywany jest samolotem specjalnego przeznaczenia.

Samoloty Constant Phoenix regularnie wykonują loty badawcze. Badają poziom promieniowania radioaktywnego

Samoloty Constant Phoenix na co dzień stacjonują w bazie lotniczej Offutt. Potocznie są nazywane "Weather Birds". Jak czytamy na stronie Konflikty.pl, maszyny te regularnie wykonują loty badawcze - zbierają próbki powietrza w różnych częściach świata. W ten sposób jest określany bazowy poziom promieniowania radioaktywnego, ale też można wykryć incydenty – np. próby głowic jądrowych czy wypadki w instalacjach nuklearnych ukryte przez władze danego kraju. "W tej pierwszej sytuacji Constant Phoenix staje się źródłem bezcennych danych wywiadowczych, w drugim pozwala mapować rozprzestrzenianie się skażenia i przygotować się na minimalizację jego negatywnych skutków" - podają Konflikty.pl. Co więcej, dane zebrane przez te specjalistyczne samoloty są bezcenne dla naukowców i pozwalają opracować i przygotować odpowiednie procedury mające na celu zabezpieczenie społeczeństwa przed skutkami wybuchów w elektrowni atomowej.

As the threat of batshit-crazy Russia causing a nuclear catastrophe by blowing up the Zaporizhia Nuclear Powerplant continues to grow, the United States Air Force dispatched the WC-135R Constant Phoenix platform to Europe to monitor & detect nuclear explosions. pic.twitter.com/t1YABgyFHn— Igor Sushko (@igorsushko) July 2, 2023