Każdego niemal dnia słyszymy o wykorzystaniu przez wojska ukraińskie jakiegoś uzbrojenia przekazanego przez Zachód, który dokonał zniszczeń po stronie rosyjskiej. Sprzęt, który jest przekazywany Ukrainie, jednak nie może trafić w ręce wroga, dlatego co się da, jest ewakuowane z pola bitwy. I tak jest np. z amerykańskimi wozami piechoty M2A2 Bradley, które cmentarzysko ewakuowanych pojazdów zostało nagrane i wrzucone do internetu.

Nagranie, które jest kolportowane w mediach społecznościowych, przedstawia składowane przez Ukraińców zniszczone wozy piechoty M2A2 Bradley, które przysłowiowo są na „cmentarzysku ich końca”. Na nagraniu widzimy sporą liczbę wozów Bradley w różnym stopniu zniszczenia. Raczej większość z nich nie jest możliwa do naprawienia i jest poważnie zniszczona. Zniszczone wozy widoczne na nagraniu są zapewne ofiarami rosyjskich śmigłowców, dronów kamikaze czy przeciwpancernych pocisków kierowanych, niektóre z nich straciły nawet wieże. Ewakuacja i składowanie ich pokazuje, że Ukraińcy nie chcieli, by żaden wóz wpadł w ręce Rosjan. Dopiero niedawno pisaliśmy o tym, że Rosjanie chwalili się pierwszym zdobycznym Bradleyem, którego wydobycie z pola bitwy nie było łatwe, bo Ukraińcy próbowali ten wóz jeszcze zniszczyć, dlatego na nagraniu jest „podziurawiony jak sito”.

BREAKING:⚡ 🇺🇸 A video appeared from the Cemetery of American Bradley infantry fighting vehicles destroyed JUST IN JUNE "The cemetery of the M2A2 Bradley of the 47th Mechanized Infantry Brigade destroyed in early June," Ukrainian military resources, which published it,… pic.twitter.com/wAnuMN1eis— Megatron (@Megatron_ron) December 24, 2023

Wracając jednak do nagrania, według opisów w mediach społecznościowych, wozy były wykorzystywane przez 47. Brygadę Piechoty Zmechanizowanej, która w czerwcu prowadziła działania wojenne na Zaporożu w rejonie Rabotino. Według informacji medialnych 47. Brygada jest jedynym użytkownikiem M2A2 Bradley przekazanych przez USA dla walczącej Ukrainy. Według portalu Forbes, w ciągu sześciu miesięcy, odkąd 47 Brygada po raz pierwszy stanęła do walki, straciła 31 wozów M2A2 Bradley, według wyliczeń osób, które śledzą zniszczenia na froncie - 30 zostało zniszczonych, a jeden przejęty (o czym pisaliśmy). A co najmniej 31 kolejnych M2A2 Bradley zostało uszkodzonych.

W styczniu bieżącego roku, USA zaczęły przekazywać Ukrainie wozy bojowe Bradley w ramach pakietów pomocowych. Do września zostało przekazanych mniej więcej ponad 190 Bradleyów.