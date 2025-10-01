Otwarto ośrodek szkolenia na potrzeby Sił Zbrojnych Ukrainy. Będzie mogło się szkolić 1200 żołnierzy jednocześnie

1 października wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz odwiedził Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Dęba - Lipa, uczestnicząc w uroczystości otwarcia ośrodka szkoleniowego na potrzeby Sił Zbrojnych Ukrainy (Camp Jomsborg).

Centrum szkoleniowe, zlokalizowane na terenie OSPWL Dęba - Lipa, realizowane w ramach międzynarodowej inicjatywy przez Siły Zbrojne Norwegii na terenie Polski jako „państwa - gospodarza” - stanowi element wsparcia sojuszniczego na rzecz Ukrainy oraz możliwość dalszej współpracy w budowaniu potencjału militarnego.

Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Dęba - Lipa | Wicepremier W. @KosiniakKamysz uczestniczy w uroczystości otwarcia ośrodka szkoleniowego na potrzeby Sił Zbrojnych Ukrainy (Camp Jomsborg). pic.twitter.com/aZoDAUV9at— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) October 1, 2025

Centrum szkoleniowe, zlokalizowane na terenie #OSPWL Dęba - Lipa, realizowane w ramach międzynarodowej inicjatywy przez Siły Zbrojne Norwegii na terenie Polski jako „państwa - gospodarza” - stanowi kolejny element wsparcia sojuszniczego na rzecz Ukrainy oraz możliwość dalszej… pic.twitter.com/fmUko0KP99— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) October 1, 2025

Jak powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz:

"Ważny moment dla bezpieczeństwa Europy, dla wsparcia Ukrainy, dla budowy zdolności naszych państw w odstraszaniu i w obronie. To jest ważny moment dla Sojuszu Północnoatlantyckiego, dla całej wspólnoty państw NATO, chcących pokoju, spokoju, normalności, bezpieczeństwa. Wiemy, że pokój potrzebuje siły, potrzebuje sprawności, potrzebuje treningu, potrzebuje dobrze wyszkolonej armii i silnego sojuszu, odporności naszych społeczeństw".

Wicepremier W. @KosiniakKamysz: Ważny moment dla bezpieczeństwa Europy, dla wsparcia Ukrainy, dla budowy zdolności naszych państw w odstraszaniu i w obronie. To jest ważny moment dla Sojuszu Północnoatlantyckiego, dla całej wspólnoty państw NATO, chcących pokoju, spokoju,… pic.twitter.com/YETRXlMW50— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) October 1, 2025

Jak dodał:

"Jesteśmy tutaj wspólnie z ministrami Norwegii, Estonii oraz z wysokimi przedstawicielami pozostałych państw: Litwy, Łotwy, Szwecji, Finlandii, Islandii. Jesteśmy z naszymi przyjaciółmi z Ukrainy — z wiceministrem obrony i przedstawicielami państwa ukraińskiego; jesteśmy z żołnierzami, jesteśmy z dowódcami amerykańskimi. Jesteśmy tutaj po to, żeby pokazać jedność, sprawczość, siłę oraz naszą odporność i przygotowanie. Bardzo dziękuję Królestwu Norwegii, bardzo dziękuję żołnierzom Sił Zbrojnych Norwegii. Osobiście dziękuję Tobie, Tore, za podjęcie tego wyzwania w niezwykle krótkim czasie — w maju decyzja, 1 października uruchomienie kampu, w którym będzie mogło się szkolić 1 200 żołnierzy jednocześnie".

Jak mówił dalej wicepremier:

"Jesteśmy tutaj wspólnie z ministrami Norwegii, Estonii oraz z wysokimi przedstawicielami pozostałych państw: Litwy, Łotwy, Szwecji, Finlandii, Islandii. Jesteśmy z naszymi przyjaciółmi z Ukrainy — z wiceministrem obrony i przedstawicielami państwa ukraińskiego; jesteśmy z żołnierzami, jesteśmy z dowódcami amerykańskimi. Jesteśmy tutaj po to, żeby pokazać jedność, sprawczość, siłę oraz naszą odporność i przygotowanie. Bardzo dziękuję Królestwu Norwegii, bardzo dziękuję żołnierzom Sił Zbrojnych Norwegii. Osobiście dziękuję Tobie, Tore, za podjęcie tego wyzwania w niezwykle krótkim czasie — w maju decyzja, 1 października uruchomienie kampu, w którym będzie mogło się szkolić 1 200 żołnierzy jednocześnie".

Jak mówił Kosiniak-Kamysz: