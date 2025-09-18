Polska i Ukraina łączą siły. Powstanie wspólna grupa do programów dronowych i antydronowych

18 września wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz przybył rano z niezapowiedzianą wizytą na Ukrainę, gdzie spotkał się z szefem ukraińskiego resortu obrony Denysem Szmyhalem oraz sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy, Rustemem Umierowem.

W czasie spotkania doszło do podpisania trzech kluczowych porozumień, koncentrujących się na rozwoju zdolności dronowych i antydronowych. Współpraca obejmie zarówno siły zbrojne, instytucje badawcze, naukowe, jak i przemysły obu krajów, dążąc do tworzenia wspólnych inicjatyw zbrojeniowych. Celem jest m.in. stworzenie polsko-ukraińskich konsorcjów i przedsięwzięć joint venture, zajmujących się „produkcją wszelkiego rodzaju systemów bezzałogowych”.

Podczas konferencji prasowej Szmyhal przekazał, że obaj ministrowie „umówili się na powstanie wspólnej grupy operacyjnej zajmującej się kwestią dronów”, w której skład wejdą żołnierze polscy i ukraińscy. Jak mówił Szmyhal, grupa ma zajmować się przede wszystkim programami wspólnych szkoleń, a także zacieśnianiem współpracy między polskimi i ukraińskimi producentami dronów i systemów antydronowych.

Jak mówił Kosiniak-Kamysz:

"Dziękuję za to, że mogliśmy podpisać trzy ważne porozumienia. Szczegóły opisał pan minister, mówiąc o szczególnym uwzględnieniu nabywania umiejętności i zdolności w posługiwaniu się, w budowaniu potencjału dronowego i antydronowego. To jest współpraca zarówno pomiędzy siłami zbrojnymi, instytucjami badawczymi, naukowymi, jak i pomiędzy naszymi przemysłami. Bardzo nam zależy, byśmy mogli tworzyć wspólne inicjatywy przemysłu zbrojeniowego. Ukraina jest niesamowitym liderem. Macie wielkie zdolności i możliwości produkcyjne. W ciągu ponad trzech lat wojny wykonaliście epokowy przeskok w zdolnościach dronowych i antydronowych. Chcemy korzystać z waszej wiedzy i umiejętności. Chcemy, aby polskie firmy – zarówno państwowe, jak i prywatne – mogły w tym wspólnie uczestniczyć".

Kosiniak-Kamysz podkreślił, że Polska chce korzystać z olbrzymiego doświadczenia Ukraińców w zakresie systemów dronowych i antydronowych. - Chciałbym, by na tej współpracy korzystał polski państwowy i prywatny sektor zbrojeniowy - powiedział szef MON.

Jak mówił dalej wicepremier:

"Bardzo ważną częścią naszego porozumienia jest współdziałanie pomiędzy naszymi ministerstwami, pomiędzy siłami zbrojnymi, a także implementacja doświadczeń z heroicznego pola walki, toczonego w obronie życia, wartości, niepodległości i suwerenności Ukrainy".

Jak zaznaczył Kosiniak-Kamysz: "Jesteśmy ludźmi pokoju. Polacy i Ukraińcy są ludźmi pokoju".

"Chcemy pokoju. Oczywiście pokój musi być sprawiedliwy, oparty na warunkach akceptowanych przez tych, którzy w heroiczny sposób bronią swojej suwerenności i niepodległości. Musi być akceptowany przez państwo ukraińskie. Wspieramy wysiłki na rzecz pokoju, które szczególnie realizuje prezydent Stanów Zjednoczonych, ale też bardzo mocno wspiera wspólnota Unii Europejskiej i państw zachodnich, podzielających nasze wartości".

Kosiniak-Kamysz zaznaczył również, że droga Ukrainy na Zachód do UE i NATO nie została porzucona:

"Droga na Zachód – ani w Unii Europejskiej, ani w Sojuszu Północnoatlantyckim – nie została porzucona. Wymiernym, namacalnym elementem, jedyną tak naprawdę instytucją, która mówi o łączności pomiędzy NATO a Ukrainą, jest Centrum Analizy, Szkolenia i Edukacji NATO–Ukraina. To formalna jednostka funkcjonująca pomiędzy naszą koalicją na rzecz bezpieczeństwa i obronności w Sojuszu Północnoatlantyckim a walczącą Ukrainą. Chcemy z tego korzystać – implementować doświadczenia, ale też rozwijać proces treningowy i szkoleniowy dla ukraińskich żołnierzy, np. na terytorium Polski, który od samego początku jest dla nas bardzo ważny".

Jak mówił dalej:

"Mamy tu swoje pomysły – chcemy, by więcej państw w tym uczestniczyło. Centrum znajduje się w Bydgoszczy. To było jedno z naszych osiągnięć na szczycie NATO w Waszyngtonie w ubiegłym roku i w bieżącym szczycie Sojuszu Północnoatlantyckiego. Współpraca – jeszcze raz to podkreślę – dronowa i antydronowa. To wielkie wyzwanie i wielka szansa dla całej Europy, nie tylko dla Polski".

Kosiniak-Kamysz nawiązał również do trwających nieustannie w Polsce szkoleń ukraińskich żołnierzy; jak przekazał, do tej pory Polska wyszkoliła ok. 32 tys. ukraińskich żołnierzy.