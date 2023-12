Ostatni w tym roku pakiet amerykańskiej pomocy dla Ukrainy. Priorytet to obrona powietrzna

Departament Obrony USA ogłosił dodatkowy i ostatni w bieżącym roku pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy. Na szczycie listy znalazły się systemy przeciwlotnicze, rakiety do wyrzutni Stinger i NASAMS oraz amunicja do HIMARSów i broń przeciwpancerna. Wartość tej pomocy to maksymalnie 250 mln dolarów.

i Autor: Kongsberg