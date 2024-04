Niepokojące wieści z ukraińskiego frontu. Rosyjska armia prawie odtworzona?

„W ciągu paru ostatnich miesięcy stwierdziliśmy, że Rosja niemal całkowicie odbudowała się militarnie” – oznajmił Campbell.

Jego ocena wydaje się sprzeczna z opiniami Pentagonu i sojuszników USA w Europie – zauważa amerykański portal.

Na spotkaniu z przedstawicielami państw wspierających Ukrainę minister obrony USA Lloyd Austin powiedział w zeszłym miesiącu, że Rosja straciła na Ukrainie ponad 315 tys. żołnierzy. Siły rosyjskie przesunęły się na ukraińskim froncie ze względu na spadek amerykańskiej pomocy dla Ukrainy, który doprowadził do braków amunicji, ale te zdobycze zostały osiągnięte dużym kosztem – uznał szef Pentagonu. Z kolei jak według raportu wywiadu Ministerstwa Obrony Wielkiej Brytanii według stanu na marzec 2024 r. Rosja prawdopodobnie poniosła na Ukrainie ponad 350 000 ofiar. Średnia dzienna liczba zabitych i rannych żołnierzy rosyjskich wynosi obecnie 983 i jest najwyższa od rozpoczęcia inwazji. Ponadto Moskwa według doniesień straciła 2619 z prawie 3000 czołgów, które początkowo rozmieściła na Ukrainie. W grudniu ubiegłego roku brytyjska armia opublikowała raport, w której stwierdziła, że Rosja prawdopodobnie potrzebowałaby 10 lat, aby uzupełnić poniesione straty. Z kolei Royal United Services Institute, londyński think tank zajmujący się bezpieczeństwem, napisał w lutym, że Moskwa wzmocniła swoje wojska na Ukrainie ze zdezorganizowanych 360 000 żołnierzy w 2023 roku do lepiej wyszkolonych 410 000 żołnierzy w 2024 roku. W raporcie Royal United Services Institute zwrócono także uwagę na szybką produkcję czołgów i pojazdów opancerzonych. Tylko jest to obarczone pewnym błędem. Ponieważ nie wiemy ile oddanych do użytku w zeszłym roku 1500 czołgów, było tak naprawdę nowy a ile zmodernizowanych czy przywróconych do użyteczności, gdzie wcześniej były zmagazynowane.

Nie możemy także zapominać o tym, że rosyjska armia mimo propagandy się uwstecznia technologicznie, obecnie są rozwijane technologie z czasów ZSRR z powodu braku nowoczesnych podzespołów i technologii, co jest następstwem nałożonych sankcji. Rosyjska armia w przyszłości zapewne będzie liczna, z doświadczeniem bojowym, ale bez nowoczesnej broni.

Przewodniczący komitetu bezpieczeństwa i obrony Sejmu Litwy Laurynas Kascziunas ocenił zaś wcześniej, że odbudowanie sił zbrojnych w stopniu umożliwiającym prowadzenie pełnowymiarowej wojny zajmie Rosji od pięciu do siedmiu lat.

Rosja zwiększyła wydatki na obronę do 6 proc. PKB w 2024 roku i jest to element szerszych starań Kremla o przestawienie gospodarki kraju, a zwłaszcza przemysłu obronnego, na warunki wojenne – pisze DefenseNews.

Częściowo powodzenie Rosji na froncie wynika z pomocy ze strony Chin, Korei Północnej i Iranu. Zarówno Campbell, jak i inni wysocy rangą przedstawiciele administracji USA mówili dziennikarzom, że Chińczycy pomagali swoim rosyjskim partnerom przetrwać trudności gospodarcze i wojskowe w ciągu dwóch ostatnich lat. W ubiegłym roku obroty handlowe między obydwoma krajami wyniosły 240 miliardów dolarów.

„Rzeczywiście (Chińska Republika Ludowa) zaczęła pomagać w odbudowie rosyjskiego przemysłu obronnego, zastępując braki w handlu z partnerami europejskimi” – powiedział jeden z amerykańskich urzędników.

Sukcesy Rosjan na froncie zwiększyły presję na władze Ukrainy, które w tym tygodniu obniżył wiek poborowy z 27 do 25 lat.

Bez amerykańskiej pomocy ukraińskie siły zbrojne będą musiały nadal racjonować amunicję i obronę przeciwlotniczą na froncie. Nie oznacza to jednak, że linie frontu są bliskie załamania – powiedział przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów USA generał Charles Q. Brown.

„Czy brak pomocy (amerykańskiej) utrudnia Ukraińcom zadanie? Tak. Ale oni potrafią się dość dobrze bronić” – oznajmił najwyższy rangą amerykański wojskowy.

PM/PAP