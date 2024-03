Wojciech Lorenz: Rosja będzie starała się pokazać, że odnosi sukcesy i jej kontrofensywa okaże się skuteczną

Ale nie tylko Ukraina chce i musi uzyskać w tej wojnie wymierne zwycięstwo.

– Rosja musi teraz odnieść jakiś sukces i pokazać, że nie wycofuje się, ale może kontratakować i przejąć kontrolę nad całym Donbasem – uważa analityk PISM. Wskazuje, że dziś Federacja Rosyjska ma kontrolę nad dwoma z czterech regionów, które zostały oficjalnie zostały przyłączone do FR. Zatem Rosja nie kontroluje całości zajętych terytoriów, a to oznacza, że nie osiągnęła celu strategicznego, jakim było wymuszenie zmiany władzy na Ukrainie. Skoro w swojej narracji Kreml przedstawia, że wojska rosyjskie walczą nie tyle z Siłami Zbrojnymi Ukrainy, ale ze wspierającymi je „kolektywnymi siłami Zachodu”, to co zdaniem dr. Lorenza ów Zachód ma czynić?

– Zachód musi być przygotowany na długofalowe wsparcie dla Ukrainy i zapewnić jej wszystkie możliwe zdolności do obrony i podjęcia jakiejś kontrofensywy – twierdzi rozmówca red. Złotorowicza.

Sposobów na takie wsparcie jest wiele. Od dostarczenia Ukrainie czołgów, poprzez wzmocnienie ukraińskich sił powietrznych, po dostarczenie rakiet dalekiego zasięgu (co najmniej 300 km). Ekspert podkreśla, że każde takie wsparcie daje Putinowi dodatkowy instrument do mobilizacji w wojnie przeciw Ukrainie…

Dr Lorenz uważa, że Rosja będzie starała się pokazać, że odnosi sukcesy, że jej kontrofensywa będzie skuteczna, niezależnie od tego, czy zajmie 20 czy 50 czy 100 km kolejnych terytorium. Będzie chciał taką kontrofensywą uzyskać osłabienie morale Ukraińców.

– Jeżeli rzeczywiście będą (Rosjanie – Portal Obronny) odnosić sukcesy, to sytuacja polityczna na Ukrainie może wyglądać zupełnie inaczej niż teraz. Może się okazać że że poparcie dla Zełenskiego nie jest tak silne, jak było do tej pory, że pojawią się głosy ugrupowań, które zaczną domagać się rozejmu i rozmów z Rosji. I to byłby rzeczywiście już początek tego końca, któremu próbujemy zapobiec: by jednak Ukraina mogła negocjować z pozycji siły, żeby mogła wynegocjować korzystne dla siebie warunki albo żeby mogła przywrócić pełną integralność terytorialną…

To tyle „zajawkowania” rozmowy Jana Złotorowicza z dr. Wojciechem Lorenzem. Zapraszamy do wysłuchania jej w całości. Przy okazji polecamy rozmowę red. Tomasza Walczaka z Juliuszem Sabakiem, analitykiem Portalu Obronnego. Obie są ciekawe i „dobrze się ich słucha”...