Niemieckie wozy piechoty Marder oraz amunicja już na Ukrainie. Dotarł kolejny niemiecki pakiet uzbrojenia

Niemcy dostarczyły Ukrainie kolejny pakiet pomocy wojskowej - podał rząd w Berlinie. W pakiecie znalazło się m.in. 10 bojowych wozów piechoty Marder, zestaw przeciwlotniczy Skynex, ok. 30 tys. sztuk amunicji do samobieżnych dział przeciwlotniczych Gepard oraz amunicja do systemu obrony powietrznej Iris-T.

i Autor: Rheinmetall Wóz piechoty Marder